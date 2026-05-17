Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
AZ Alkmaar
AFAS Stadion
NAC Breda
Di mana Anda bisa menonton pertandingan AZ vs NAC: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

Ringkasan tempat Anda dapat menonton pertandingan antara AZ dan NAC, beserta berita terbaru seputar kedua tim.

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran AZ vs NAC: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan ringkasan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk AZ vs NAC. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui ESPN via Ziggo. Gunakan tautan di bawah ini untuk mendaftar dan menonton siaran langsung pertandingan.

[Tonton langsung melalui ESPN via Ziggo](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)

Apakah Anda sedang bepergian dan ingin tetap menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa? Dengan Virtual Private Network (VPN), Anda dapat terhubung ke server di Belanda dan dengan demikian menghindari pemblokiran geografis. Dengan begitu, Anda dapat menonton seperti biasa di platform yang Anda kenal, di mana pun Anda berada.

Cara menonton di mana saja dengan NordVPN

Jika Anda berada di luar negeri, Anda mungkin perlu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa Anda. Dengan VPN, seperti NordVPN, Anda dapat membuat koneksi online yang aman saat streaming.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain AZ Alkmaar vs NAC Breda

1R. Owusu-Oduro34M. de Wit22E. Dijkstra3W. Goes5A. Penetra10S. Mijnans6P. Koopmeiners17I. Jensen27R. Daal8J. Clasie9T. Parrott99D. Bielica15E. Mahmutovic22R. Hillen3D. Odoi4B. Kemper14K. Sowah90L. Holtby16M. Balard25C. Valerius24A. Ayew9M. Soumano
Cedera dan Larangan Bermain

AZ tidak diperkuat J. Hornkamp karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: R. Owusu-Oduro; M. de Wit, E. Dijkstra, W. Goes, A. Penetra; S. Mijnans, P. Koopmeiners, I. Jensen; R. Daal, J. Clasie; T. Parrott.

NAC bertandang ke Alkmaar tanpa L. Greiml, yang cedera. M. Nassoh diskors dan juga absen. Susunan pemain yang diperkirakan dari tim tamu adalah: D. Bielica; E. Mahmutovic, R. Hillen, D. Odoi, B. Kemper; K. Sowah, L. Holtby, M. Balard; C. Valerius, A. Ayew, M. Soumano. Jika ada perubahan lebih lanjut menjelang kick-off, daftar ini akan diperbarui.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir, AZ mencatatkan satu kemenangan, empat hasil imbang, dan tidak ada kekalahan sama sekali. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Feyenoord pada 10 Mei. Sebelumnya, AZ juga bermain imbang 2-2 melawan FC Twente dan 0-0 melawan Go Ahead Eagles, yang menunjukkan pola perolehan poin yang merata. Kemenangan 5-1 di Piala melawan NEC pada 19 April menunjukkan kekuatan serangan tim, sementara hasil imbang 2-2 melawan Shakhtar Donetsk di Liga Konferensi menyoroti jadwal yang padat. Dalam lima pertandingan tersebut, AZ mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam gol.

NAC menang sekali, bermain imbang dua kali, dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir menghasilkan kemenangan 2-0 atas sc Heerenveen pada 11 Mei. Sebelumnya, NAC kalah dua kali berturut-turut: 2-0 melawan FC Utrecht dan 0-2 melawan Ajax. Hasil imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard dan hasil imbang tanpa gol melawan Sparta melengkapi gambaran tim yang tampil tidak konsisten. NAC mencetak tiga gol dan kebobolan lima gol dalam periode ini.

Pertemuan terakhir antara kedua klub tersebut berlangsung pada 31 Agustus 2025, saat NAC menjamu AZ di kandang dalam ajang Eredivisie. AZ memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 0-1. Sebelumnya, pertandingan pada 24 April 2025 di Stadion AFAS berakhir imbang 1-1, dan pada 15 Desember 2024 AZ menang 1-2 di kandang NAC. Melihat lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, AZ memenangkan tiga pertandingan, kalah satu kali, dan sekali bermain imbang.

Dalam klasemen Eredivisie saat ini, AZ menempati posisi keenam, sementara NAC berada di peringkat ketujuh belas.

