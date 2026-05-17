Berita tim & susunan pemain

AZ tidak diperkuat J. Hornkamp karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan adalah: R. Owusu-Oduro; M. de Wit, E. Dijkstra, W. Goes, A. Penetra; S. Mijnans, P. Koopmeiners, I. Jensen; R. Daal, J. Clasie; T. Parrott.

NAC bertandang ke Alkmaar tanpa L. Greiml, yang cedera. M. Nassoh diskors dan juga absen. Susunan pemain yang diperkirakan dari tim tamu adalah: D. Bielica; E. Mahmutovic, R. Hillen, D. Odoi, B. Kemper; K. Sowah, L. Holtby, M. Balard; C. Valerius, A. Ayew, M. Soumano. Jika ada perubahan lebih lanjut menjelang kick-off, daftar ini akan diperbarui.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir, AZ mencatatkan satu kemenangan, empat hasil imbang, dan tidak ada kekalahan sama sekali. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Feyenoord pada 10 Mei. Sebelumnya, AZ juga bermain imbang 2-2 melawan FC Twente dan 0-0 melawan Go Ahead Eagles, yang menunjukkan pola perolehan poin yang merata. Kemenangan 5-1 di Piala melawan NEC pada 19 April menunjukkan kekuatan serangan tim, sementara hasil imbang 2-2 melawan Shakhtar Donetsk di Liga Konferensi menyoroti jadwal yang padat. Dalam lima pertandingan tersebut, AZ mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam gol.

NAC menang sekali, bermain imbang dua kali, dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir menghasilkan kemenangan 2-0 atas sc Heerenveen pada 11 Mei. Sebelumnya, NAC kalah dua kali berturut-turut: 2-0 melawan FC Utrecht dan 0-2 melawan Ajax. Hasil imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard dan hasil imbang tanpa gol melawan Sparta melengkapi gambaran tim yang tampil tidak konsisten. NAC mencetak tiga gol dan kebobolan lima gol dalam periode ini.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub tersebut berlangsung pada 31 Agustus 2025, saat NAC menjamu AZ di kandang dalam ajang Eredivisie. AZ memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 0-1. Sebelumnya, pertandingan pada 24 April 2025 di Stadion AFAS berakhir imbang 1-1, dan pada 15 Desember 2024 AZ menang 1-2 di kandang NAC. Melihat lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, AZ memenangkan tiga pertandingan, kalah satu kali, dan sekali bermain imbang.

Klasemen

Dalam klasemen Eredivisie saat ini, AZ menempati posisi keenam, sementara NAC berada di peringkat ketujuh belas.