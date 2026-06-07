Di mana Anda bisa menonton pertandingan Aljazair hari ini dalam Piala Dunia 2026? Pertandingan berikutnya, waktu kick-off, saluran TV, dan siaran langsung daring

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Penyiar global Piala Dunia Sepak Bola 2026
🌍 Negara / Wilayah
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chili | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi TV Sporty
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Perjalanan Aljazair Menuju Piala Dunia 2026
Dua belas tahun setelah perjalanan tak terlupakan mereka ke babak 16 besar di Brasil, di mana mereka memaksa juara akhirnya, Jerman, hingga batas akhir dalam perpanjangan waktu, Aljazair akhirnya kembali ke panggung sepak bola terbesar. The Fennec Foxes memasuki era baru yang menjanjikan, di mana kepemimpinan para veteran seperti Riyad Mahrez berpadu sempurna dengan generasi baru yang dinamis dan sangat teknis. Bagi para penggemar Aljazair yang penuh gairah, kembalinya mereka ke Piala Dunia ini lebih dari sekadar kualifikasi; ini adalah puncak dari periode transisi besar-besaran yang bertujuan untuk merebut kembali status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola utama di Afrika.
Perjalanan mereka ke Amerika Utara ditandai dengan kampanye kualifikasi yang mengesankan dan sebagian besar dominan. Les Verts memastikan tempat mereka dengan nyaman dan menutup babak kualifikasi Afrika dengan delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Kekuatan pendorong tak terbantahkan di balik rentetan ini adalah penyerang Wolfsburg, Mohamed Amoura, yang performa gemilangnya menghasilkan tak kurang dari 10 gol selama kualifikasi, menjadikannya pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi Afrika. Di bawah kepemimpinan pelatih nasional asal Bosnia, Vladimir Petković, yang mengambil alih kendali pada awal 2024, Aljazair menjalani babak kualifikasi dengan semangat baru yang penuh tekad dan ketangguhan.
Dari segi taktik, Petković, yang memiliki pengalaman berharga di Piala Dunia berkat pengalamannya sebagai pelatih timnas Swiss pada Piala Dunia 2018, telah menerapkan sistem yang sangat mengandalkan penguasaan bola dan pengendalian tempo pertandingan. Mengingat kemampuan teknis yang luar biasa dari pemain seperti Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri, dan Farès Chaïbi, Petković lebih memilih formasi yang mendukung penguasaan bola dan merebut bola dari lawan. Meskipun pendekatannya terbukti sangat efektif dalam meraih hasil, hal ini akan diuji secara mendalam di panggung dunia. Pelatih harus memastikan bahwa sistem berbasis penguasaan bola ini berujung pada serangan yang menentukan, sambil menghindari jebakan permainan yang terlalu lambat atau kaku saat berusaha menembus pertahanan tangguh kelas dunia yang pasti akan mereka hadapi di Grup J.