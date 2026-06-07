Di mana Anda bisa menonton pertandingan Aljazair hari ini dalam Piala Dunia 2026? Pertandingan berikutnya, waktu kick-off, saluran TV, dan siaran langsung daring

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Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

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🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

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TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

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🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

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🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

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🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

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🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

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🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

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🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

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🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

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Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi TV Sporty

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DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Perjalanan Aljazair Menuju Piala Dunia 2026

Dua belas tahun setelah perjalanan tak terlupakan mereka ke babak 16 besar di Brasil, di mana mereka memaksa juara akhirnya, Jerman, hingga batas akhir dalam perpanjangan waktu, Aljazair akhirnya kembali ke panggung sepak bola terbesar. The Fennec Foxes memasuki era baru yang menjanjikan, di mana kepemimpinan para veteran seperti Riyad Mahrez berpadu sempurna dengan generasi baru yang dinamis dan sangat teknis. Bagi para penggemar Aljazair yang penuh gairah, kembalinya mereka ke Piala Dunia ini lebih dari sekadar kualifikasi; ini adalah puncak dari periode transisi besar-besaran yang bertujuan untuk merebut kembali status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola utama di Afrika.

Perjalanan mereka ke Amerika Utara ditandai dengan kampanye kualifikasi yang mengesankan dan sebagian besar dominan. Les Verts memastikan tempat mereka dengan nyaman dan menutup babak kualifikasi Afrika dengan delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Kekuatan pendorong tak terbantahkan di balik rentetan ini adalah penyerang Wolfsburg, Mohamed Amoura, yang performa gemilangnya menghasilkan tak kurang dari 10 gol selama kualifikasi, menjadikannya pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi Afrika. Di bawah kepemimpinan pelatih nasional asal Bosnia, Vladimir Petković, yang mengambil alih kendali pada awal 2024, Aljazair menjalani babak kualifikasi dengan semangat baru yang penuh tekad dan ketangguhan.

Dari segi taktik, Petković, yang memiliki pengalaman berharga di Piala Dunia berkat pengalamannya sebagai pelatih timnas Swiss pada Piala Dunia 2018, telah menerapkan sistem yang sangat mengandalkan penguasaan bola dan pengendalian tempo pertandingan. Mengingat kemampuan teknis yang luar biasa dari pemain seperti Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri, dan Farès Chaïbi, Petković lebih memilih formasi yang mendukung penguasaan bola dan merebut bola dari lawan. Meskipun pendekatannya terbukti sangat efektif dalam meraih hasil, hal ini akan diuji secara mendalam di panggung dunia. Pelatih harus memastikan bahwa sistem berbasis penguasaan bola ini berujung pada serangan yang menentukan, sambil menghindari jebakan permainan yang terlalu lambat atau kaku saat berusaha menembus pertahanan tangguh kelas dunia yang pasti akan mereka hadapi di Grup J.