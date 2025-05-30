Di mana Anda bisa menonton Paris Saint-Germain vs Arsenal: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

Ringkasan tempat Anda dapat menonton pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Arsenal, beserta berita terbaru seputar kedua tim

Malam ini, semifinal kedua Liga Champions UEFA akan digelar, di mana Paris Saint-Germain akan menjamu Arsenal di Parc des Princes. Pada pertemuan pertama di London, pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi tim asal Paris tersebut, berkat gol dari Ousmane Dembélé. Keunggulan tipis ini membuat pertandingan leg kedua semakin menegangkan, mengingat Arsenal harus mencetak setidaknya satu gol untuk memiliki peluang memperpanjang waktu atau meraih kemenangan.

PSG sedang dalam performa terbaiknya dan telah memastikan gelar juara Ligue 1. Di bawah asuhan pelatih Luis Enrique, tim ini telah berkembang dari sekumpulan bintang individu menjadi sebuah kolektif yang solid. Pemain seperti Ousmane Dembélé, yang telah mencetak beberapa gol musim ini, dan Gianluigi Donnarumma, yang terkenal dengan penyelamatan-penyelamatan krusialnya, memainkan peran kunci dalam kesuksesan tim.

Arsenal menghadapi tantangan besar. Tanpa sejumlah pemain kunci, termasuk Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan Takehiro Tomiyasu yang cedera, tim ini harus bangkit kembali. Belum pasti apakah Jurriën Timber akan tersedia. Meskipun demikian, Arsenal dapat mengandalkan kembalinya gelandang Thomas Partey, yang dapat mengembalikan stabilitas di lini tengah. Dengan pengalaman manajer Mikel Arteta dan tekad tim, Arsenal bertekad untuk bangkit dan lolos ke final.

Voetbalzone memberikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Paris Saint-Germain - Arsenal: Saluran TV dan streaming langsung online

Ziggo SportTonton di sini

Pertandingan penting Liga Champions ini dapat disaksikan di Ziggo.

Lebih suka menonton secara online? Bisa! Anda bisa mengikuti pertandingan ini di sini melalui Ziggo GO.

Atau apakah Anda lebih suka berdiskusi langsung di Voetbalzone? Itu bisa dilakukan di sini!

Waktu kick-off Paris Saint-Germain - Arsenal

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Paris Saint-Germain vs Arsenal

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formasi

4-3-3

Home team crestARS
1
G. Donnarumma
51
W. Pacho
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
8
F. Ruiz
17
Vitinha
87
J. Neves
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue
22
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
15
J. Kiwior
8
C
M. Oedegaard
41
D. Rice
5
T. Partey
11
G. Martinelli
23
M. Merino
7
B. Saka

4-3-3

ARSAway team crest

PSG
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Luis Enrique

ARS
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa terkini

PSG
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Pertandingan head-to-head

PSG

Last 5 matches

ARS

1

Menang

2

Seri

2

Menang

5

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

