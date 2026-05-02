Di mana Anda bisa menonton Paris Saint-Germain vs Arsenal: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

Champions League - Final Stage Puskas Arena

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Paris Saint-Germain vs Arsenal: Saluran TV dan siaran langsung online

Final Liga Champions antara PSG dan Arsenal dapat disaksikan secara langsung melalui Ziggo Sport, RTL, dan Canal+. Di bawah ini adalah opsi-opsi yang tersedia untuk menonton pertandingan tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Luis Enrique tidak dapat memainkan Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier, dan Ousmane Dembélé di Budapest. Susunan pemain PSG yang diperkirakan adalah: Safonov; Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández; Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Ramos, dan Kvaratskhelia. Tidak ada pemain yang diskors di pihak Paris.

Di Arsenal, Ben White, Jurrien Timber, dan Noni Madueke absen karena cedera. Arteta diperkirakan akan menurunkan sebelas pemain berikut: Raya; Mosquera, Calafiori, Gabriel, Saliba; Trossard, Lewis-Skelly, Saka, Rice; Eze dan Gyökeres. Tim asal London ini juga tidak memiliki pemain yang diskors. Jika ada perubahan menjelang pertandingan, informasi tersebut akan diperbarui di sini.

Performa Terkini

PSG mendekati final dengan hasil yang naik-turun di Ligue 1. Tim asal Paris ini memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir mereka, bermain imbang dua kali, dan kalah satu kali — yang terbaru adalah kekalahan kandang 2-1 melawan Paris FC. Sebelumnya, mereka mengalahkan Lens 2-0 dan Brest 1-0, sementara di Liga Champions mereka bermain imbang melawan Bayern München (1-1). Dalam lima pertandingan, PSG mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol.

Arsenal bertandang ke Budapest dalam kondisi prima. The Gunners memenangkan lima pertandingan terakhir mereka secara beruntun, termasuk kemenangan 1-0 atas Atlético Madrid di Liga Champions dan kemenangan 3-0 atas Fulham di Liga Premier. Pertandingan terbaru, kemenangan tandang 1-2 di kandang Crystal Palace, menegaskan pola tersebut: Arsenal mencetak gol dalam kelima pertandingan tersebut dan dua kali mencatatkan clean sheet.

Pertandingan head-to-head

Sejarah pertemuan antara PSG dan Arsenal di Liga Champions masih terhitung baru dan penuh ketegangan. Pertemuan terakhir mereka, pada Mei 2025, dimenangkan PSG dengan skor 2-1 di kandang sendiri, setelah Arsenal kalah 0-1 di kandang mereka sendiri seminggu sebelumnya — dua pertandingan yang membawa PSG ke final. Sebelumnya pada musim yang sama, pada Oktober 2024, Arsenal menang 2-0 di kandang. Dua pertemuan sebelumnya di fase grup tahun 2016 masing-masing berakhir dengan skor imbang 1-1 di Paris dan 2-2 di London. Dalam lima pertandingan head-to-head yang tercatat, PSG menang dua kali, Arsenal satu kali, dan dua pertandingan berakhir imbang.

Klasemen

Arsenal menutup fase grup Liga Champions sebagai pemuncak klasemen, sementara PSG finis di posisi kesebelas — perbedaan peringkat yang telah menentukan jalan menuju final bagi kedua klub dengan cara yang berbeda-beda.