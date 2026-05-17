Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini.

Siaran Newcastle United - West Ham United: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan ringkasan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk pertandingan Liga Premier ini. Di Belanda, pertandingan ini dapat disaksikan melalui Viaplay, yang memegang hak siar Liga Premier.

Berita tim & susunan pemain

Newcastle tidak diperkuat oleh Valentino Livramento, Lewis Miley, Fabian Schär, dan Emil Krafth karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan untuk The Magpies adalah: Pope; Thiaw, Hall, Burn, Botman; Guimarães, Woltemade, Ramsey, Tonali; Barnes, Osula.

West Ham bertandang ke timur laut Inggris tanpa kiper Lukasz Fabianski dan Adama Traoré, yang keduanya cedera. Tidak ada pemain yang diskors di tim tamu. Susunan pemain yang diperkirakan untuk The Hammers adalah: Hermansen; Disasi, Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka; Souček, Fernandes; Summerville, Bowen, Pablo; Castellanos. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa terkini

Newcastle mengalami fase akhir musim yang sulit. Dalam lima pertandingan terakhir di Liga Premier, The Magpies hanya meraih satu kemenangan, yakni kemenangan 3-1 atas Brighton, dan mencatatkan tiga kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Nottingham Forest. Dalam lima pertandingan tersebut, Newcastle kebobolan delapan gol, yang menunjukkan kelemahan pertahanan tim ini.

West Ham tampil tidak konsisten namun menunjukkan ketangguhan di beberapa momen. The Hammers memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kemenangan meyakinkan 4-0 atas Wolverhampton. Namun, pertandingan tandang terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 di kandang Arsenal. Dalam lima pertandingan tersebut, West Ham mencetak tujuh gol tetapi juga kebobolan lima gol, sebuah pola yang tidak meringankan tekanan di zona degradasi.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan antara kedua klub ini selalu penuh drama. Pertemuan terakhir, pada November 2025 di kandang West Ham, berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk The Hammers. Sebelumnya, Newcastle meraih kemenangan 1-0 di London pada musim yang sama. Dalam lima pertandingan Premier League terakhir, skornya cukup seimbang: West Ham menang dua kali, Newcastle juga dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang 2-2. Biasanya banyak gol yang tercipta: lima pertemuan tersebut menghasilkan total tujuh belas gol.

Klasemen

Dalam klasemen Liga Premier, Newcastle berada di peringkat ketiga belas, sementara West Ham menempati posisi kedelapan belas dan dengan demikian berada di zona degradasi. Bagi The Hammers, pertandingan ini sangat penting dalam perjuangan untuk bertahan di liga.