Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Liverpool vs Brentford: Saluran TV dan siaran langsung online

Liverpool vs Brentford dapat disaksikan secara langsung melalui Viaplay. Di bawah ini Anda akan menemukan opsi siaran untuk pertandingan Liga Premier ini.

Cara menonton di mana saja dengan NordVPN

Jika Anda sedang berada di luar negeri, Anda mungkin perlu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menonton pertandingan melalui layanan streaming yang biasa Anda gunakan. Dengan VPN, seperti NordVPN, Anda dapat membuat koneksi online yang aman saat melakukan streaming.

Berita tim & susunan pemain

Di Liverpool, Arne Slot harus menghadapi daftar pemain yang absen cukup panjang. Stefan Bajcetic, Jeremie Frimpong, Alisson Becker, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo, dan Hugo Ekitike semuanya absen karena cedera. Susunan pemain yang diproyeksikan mencakup Mamardashvili di bawah mistar gawang, dengan barisan pertahanan yang terdiri dari Gomez, Van Dijk, Konate, dan Kerkez. Jones, Szoboszlai, Gravenberch, dan Mac Allister membentuk lini tengah, dengan Ngumoha dan Gakpo di lini depan.

Di pihak Brentford, Rico Henry, Antoni Milambo, dan Fabio Carvalho tidak dapat diturunkan. Pelatih Keith Andrews memiliki skuad lengkap yang siap diturunkan. Susunan pemain yang diproyeksikan menempatkan Kelleher di gawang, dengan Collins dan Ajer di tengah pertahanan serta Kayode dan Lewis-Potter di sayap. Damsgaard, Janelt, dan Jensen mengisi lini tengah, dengan Ouattara, Yarmoliuk, dan Igor Thiago sebagai trio penyerang. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa Terkini

Liverpool mengalami fase akhir musim yang sulit. Dalam lima pertandingan terakhir di Liga Premier, tim ini meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru adalah kekalahan 4-2 di kandang melawan Aston Villa, sebuah hasil yang semakin memperparah ketidakpastian di Anfield. Sebelumnya, Liverpool juga kalah 3-2 di kandang dari Manchester United, meskipun kekalahan itu sebagian terkompensasi oleh kemenangan 1-2 atas Everton. Dalam lima pertandingan, Liverpool mencetak sembilan gol tetapi juga kebobolan sembilan gol, sebuah catatan yang menunjukkan kelemahan di lini belakang.

Brentford menunjukkan performa yang tidak konsisten. The Bees menang sekali, kalah dua kali, dan bermain imbang dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 2-2 di kandang Crystal Palace. Kemenangan 3-0 atas West Ham United pada awal Mei menunjukkan bahwa Brentford tetap menjadi tim yang sulit dikalahkan saat dalam performa terbaiknya. Secara total, Brentford mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan antara Liverpool dan Brentford tidak menunjukkan pola yang jelas. Pertandingan terakhir, pada Oktober 2025 di kandang Brentford, berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk The Bees, hasil yang menunjukkan bahwa Brentford mampu menyulitkan Liverpool. Dalam empat pertemuan lainnya dari dataset ini, Liverpool menang tiga kali, sementara Brentford juga harus menelan kekalahan 0-2 di kandang sendiri pada Januari 2025. Rekor ini menunjukkan bahwa Brentford lebih berbahaya di kandang sendiri daripada saat bertandang, tetapi secara keseluruhan Liverpool tetap menjadi tim yang lebih unggul.

Klasemen

Dalam klasemen akhir Liga Premier, Liverpool menempati posisi kelima, sedangkan Brentford berada di peringkat kesembilan. Bagi Liverpool, posisi kelima tersebut berarti peluang untuk berlaga di kompetisi Eropa musim depan masih terbuka, tergantung pada hasil pertandingan pada pekan terakhir. Brentford mengakhiri musim di papan tengah, sebuah pencapaian yang solid bagi klub yang baru kembali ke divisi teratas lima tahun lalu.