Di bawah ini Anda akan menemukan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk Everton vs Sunderland. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui Viaplay, yang memegang hak siar untuk pertandingan Liga Premier ini.

Berita tim & susunan pemain

Di kubu Everton, I. Gueye, J. Grealish, dan J. Branthwaite absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors di tim tuan rumah. Susunan pemain yang diperkirakan oleh Moyes adalah: J. Pickford; M. Keane, V. Mykolenko, J. O'Brien, J. Tarkowski; K. Dewsbury-Hall, M. Roehl, J. Garner, T. Iroegbunam; I. Ndiaye; Beto.

Sunderland harus bermain tanpa Bertrand Traoré dan R. Mundle yang cedera. D. Ballard diskors dan juga tidak bisa bermain. Susunan pemain yang diperkirakan untuk Black Cats adalah: R. Roefs; O. Alderete, Reinildo, L. Geertruida, N. Mukiele; N. Sadiki, G. Xhaka, C. Talbi, T. Hume; E. Le Fee; B. Brobbey. Jika ada perubahan menjelang kick-off, informasi tersebut akan ditambahkan di sini.

Performa terkini

Everton belum pernah meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Premier: tiga kali imbang dan dua kali kalah. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Crystal Palace pada 10 Mei. Sebelumnya, pada 4 Mei, Everton berhasil menahan imbang Manchester City dengan skor 3-3. Kedua kekalahan tersebut terjadi saat melawan West Ham (1-2) dan Liverpool (2-1). Dalam lima pertandingan tersebut, Everton mencetak sepuluh gol dan kebobolan sebelas gol.

Sunderland mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 0-0 di kandang Manchester United pada 9 Mei. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian ini adalah kemenangan kandang 1-0 atas Tottenham Hotspur pada 12 April. Kekalahan terberat mereka adalah kekalahan kandang 5-0 melawan Nottingham Forest pada 24 April. Sunderland mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Pertandingan terakhir antara kedua tim ini berlangsung pada 10 Januari 2026 di ajang Piala FA, saat Everton dan Sunderland bermain imbang 1-1 di Hill Dickinson Stadium. Sebelumnya, pertandingan Liga Premier pada 3 November 2025 di Wearside juga berakhir imbang 1-1. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Everton menang dua kali, Sunderland tidak pernah menang, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Dua pertemuan lainnya terjadi pada tahun 2017 dan keduanya dimenangkan oleh Everton.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Everton berada di posisi kesepuluh, sedangkan Sunderland di posisi kedua belas. Kedua tim berada di papan tengah klasemen dan memainkan pertandingan ini tanpa konsekuensi langsung terhadap posisi puncak atau dasar klasemen.