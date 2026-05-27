Conference League - Final Stage Red Bull Arena Leipzig

Siaran Crystal Palace vs Rayo Vallecano: Saluran TV dan siaran langsung online

Final Conference League antara Crystal Palace dan Rayo Vallecano dapat disaksikan di Belanda melalui Ziggo. Di bawah ini Anda akan menemukan opsi menonton dan streaming yang tersedia.

Berita tim & susunan pemain

Di Crystal Palace, pelatih Oliver Glasner diperkirakan akan menurunkan tim dengan Dean Henderson sebagai penjaga gawang, dibarengi pertahanan yang terdiri dari Maxence Lacroix, Jaydee Canvot, dan Nathaniel Clyne. Ismaila Sarr dan Tyrick Mitchell akan mengisi sayap, sementara Daniel Munoz, Adam Wharton, dan Daichi Kamada akan mengisi lini tengah. Di lini depan, Glasner mengandalkan Yeremy Pino dan Jean-Philippe Mateta. Chris Richards dan Edward Nketiah absen karena cedera.

Rayo Vallecano diperkirakan akan memulai pertandingan dengan Dani Cárdenas di bawah mistar gawang. Barisan pertahanan terdiri dari Pathé Ciss, Florian Lejeune, Pep Chavarría, dan Iván Balliu. Di lini tengah dan lini depan, pelatih Iñigo Pérez mengandalkan Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Álvaro García, Isi Palazón, Unai López, dan Alexandre Zurawski. Luiz Felipe adalah satu-satunya pemain yang absen karena cedera.

Performa Terkini

Crystal Palace mendekati final setelah penutupan musim Premier League yang tidak konsisten. Dalam lima pertandingan terakhir, klub ini mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian tersebut adalah kemenangan 2-1 atas Shakhtar Donetsk di Conference League, yang membuat Palace lolos ke final. Di liga, hasilnya kurang memuaskan: kekalahan 3-0 dari Manchester City dan kekalahan kandang 2-1 dari tim juara Arsenal menegaskan bahwa Palace tidak dalam performa terbaiknya di Premier League dalam beberapa pekan terakhir.

Rayo Vallecano berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tim asal Madrid ini memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan puncaknya adalah kemenangan 2-0 atas Villarreal dan kemenangan 1-2 di kandang Deportivo Alavés, pertandingan terakhir mereka. Di Liga Konferensi, Rayo mengalahkan Strasbourg 1-0 dan tim ini hanya kebobolan empat gol dalam lima pertandingan terakhir, yang menekankan stabilitas pertahanan tim asuhan Pérez.

Pertandingan head-to-head

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara Crystal Palace dan Rayo Vallecano dalam dataset ini. Dengan demikian, pertandingan pada hari Rabu akan menjadi pertemuan resmi pertama antara kedua klub di level tertinggi.

Peringkat

Dalam klasemen Conference League, Rayo Vallecano finis di posisi kelima, sementara Crystal Palace menempati posisi kesepuluh. Namun, klasemen tersebut tidak lagi berlaku di final: kedua klub akan bertanding di lapangan netral untuk memperebutkan satu-satunya gelar yang masih bisa diraih.