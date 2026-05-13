Premier League - Premier League Villa Park

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Aston Villa vs Liverpool: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan ringkasan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk menonton Aston Villa vs Liverpool. Di Belanda, pertandingan ini dapat disaksikan melalui Viaplay, yang memegang hak siar untuk Liga Premier. Anda dapat berlangganan melalui tombol di bawah ini.

Apakah Anda sedang bepergian dan ingin tetap menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa? Dengan VPN, Anda dapat mengakses layanan yang biasanya diblokir secara geografis, sehingga Anda juga dapat menonton dari luar negeri seolah-olah Anda berada di rumah.

Cara menonton di mana saja dengan NordVPN

Jika Anda berada di luar negeri, Anda mungkin perlu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa Anda. Dengan VPN, seperti NordVPN, Anda dapat membuat koneksi online yang aman saat streaming.

Berita tim & susunan pemain

Aston Villa tidak diperkuat Onana, Edward, dan Kamara karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tuan rumah adalah sebagai berikut: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Tielemans, Barkley, Lindelöf; McGinn, Rogers; Watkins. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Liverpool bertandang dengan daftar cedera yang cukup panjang. Selain Mohamed Salah, Alisson Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo, dan Ekitike juga tidak tersedia. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tamu adalah: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Jones, Szoboszlai, Ngumoha; Gakpo.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir, Aston Villa mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbaru adalah hasil imbang 2-2 di kandang Burnley yang telah terdegradasi di Liga Premier, sebuah hasil yang menambah tekanan pada tim asuhan Emery. Sebelumnya, ada kemenangan meyakinkan 4-0 atas Nottingham Forest di Liga Europa, namun di liga domestik, Villa kalah dari Tottenham Hotspur (1-2) dan Fulham (1-0). Dalam lima pertandingan, tim ini mencetak tujuh gol dan kebobolan lima gol.

Liverpool menunjukkan performa yang tidak konsisten dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. The Reds menang atas Crystal Palace (3-1) dan Everton (1-2 kemenangan tandang), tetapi secara mengejutkan kalah dari Manchester United (2-3) dan sebelumnya dari Paris Saint-Germain di Liga Champions (0-2). Pertandingan terakhir, hasil imbang 1-1 di kandang Chelsea, menunjukkan bahwa tim ini kesulitan mempertahankan hasil yang konsisten di fase akhir musim.

Pertandingan head-to-head

Dalam lima pertemuan terakhir di Liga Premier antara kedua klub ini, Liverpool jelas mendominasi. The Reds memenangkan tiga dari lima pertandingan tersebut, sementara dua kali berakhir imbang dan Villa tidak pernah menang. Pertemuan terakhir, pada November 2025 di Anfield, berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Liverpool. Dalam dua pertandingan di Villa Park yang tercatat dalam data, kedua tim bermain imbang, termasuk hasil mencolok 3-3 pada Mei 2024.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Liverpool saat ini menempati posisi keempat, sementara Aston Villa berada di peringkat kelima. Dengan dua putaran pertandingan tersisa, persaingan untuk lolos ke Liga Champions musim depan belum ditentukan.