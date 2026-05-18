Premier League - Premier League Emirates Stadium

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Arsenal vs Burnley: Saluran TV dan siaran langsung online

Di bawah ini Anda akan menemukan ringkasan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk Arsenal - Burnley di Liga Premier.

Viaplay memiliki hak siar untuk pertandingan ini. Anda dapat mendaftar melalui tautan di bawah ini untuk menonton pertandingan secara langsung.

Sedang bepergian? Dengan VPN, Anda juga dapat mengakses layanan streaming biasa Anda dari luar negeri dan tetap menonton pertandingan secara langsung.

Cara menonton di mana saja dengan NordVPN

Jika Anda berada di luar negeri, Anda mungkin perlu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa Anda. Dengan VPN, seperti NordVPN, Anda dapat membuat koneksi online yang aman saat streaming.

Berita tim & susunan pemain

Arsenal harus bermain tanpa sejumlah pemain karena cedera dalam laga ini. Kieran Tierney bukanlah satu-satunya yang absen: Jorginho Timber, Ben White, dan Mikel Merino juga tidak bisa diturunkan. Tidak ada pemain yang terkena skorsing dalam skuad Arsenal. Susunan pemain yang diperkirakan mencakup, antara lain, David Raya di bawah mistar gawang, dengan Riccardo Calafiori, William Saliba, Carlos Mosquera, dan Gabriel sebagai barisan pertahanan. Di lini tengah dan lini depan, Declan Rice, Eberechi Eze, dan Bukayo Saka diperkirakan akan diturunkan, sementara Viktor Gyökeres diharapkan menjadi penyerang.

Burnley juga memiliki masalah cedera sendiri. J. Beyer dan Josh Cullen absen untuk tim tamu. Tidak ada pemain yang diskors di pihak Burnley. Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim tamu dipimpin oleh Marek Weiss di bawah mistar gawang, dengan tim yang ditugaskan untuk bertahan dalam laga tandang yang sulit. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan seiring mendekatnya pertandingan.

Performa Terkini

Arsenal berada dalam performa yang sangat baik menjelang pertandingan ini. The Gunners mencatatkan empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan hanya satu hasil imbang sebagai pengecualian. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan tandang 0-1 atas West Ham United, yang menunjukkan konsistensi tim ini. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Fulham dengan meyakinkan 3-0 dan juga mengalahkan Newcastle United 1-0. Di kompetisi Eropa, tim ini berhasil menahan Atlético Madrid dua kali, dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Burnley berada dalam posisi yang jauh lebih sulit. Tim tamu ini kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di Liga Premier. Hasil terbaru adalah hasil imbang 2-2 melawan Aston Villa, namun sebelumnya mereka mengalami kekalahan beruntun melawan Leeds United (3-1), Manchester City (0-1), Nottingham Forest (4-1), dan Brighton & Hove Albion (0-2). Pertahanan Burnley kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Rekor pertemuan antara Arsenal dan Burnley sangat jelas. Dalam lima pertandingan terakhir, Arsenal memenangkan empat di antaranya, dengan hanya satu hasil imbang sebagai pengecualian. Pertemuan terakhir, pada November 2025, berakhir dengan kemenangan 0-2 bagi Arsenal saat bertandang ke Burnley. Hasil yang lebih mencolok terjadi pada Februari 2024, ketika Arsenal menang telak 0-5 di Turf Moor. Kemenangan kandang 3-1 pada November 2023 menegaskan pola ini: Arsenal benar-benar mendominasi rangkaian pertandingan ini.

Klasemen

Arsenal memimpin klasemen Liga Premier, sementara Burnley berada di posisi terakhir sebagai peringkat kesembilan belas. Kesenjangan antara kedua tim tidak hanya terasa secara olahraga, tetapi juga sangat jelas terlihat secara statistik.