Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Di mana Anda bisa menonton Ajax vs FC Utrecht: saluran TV, siaran langsung online, waktu kick-off, dan performa terkini kedua tim

Ringkasan tempat Anda dapat menonton pertandingan antara Ajax dan FC Utrecht, beserta berita terbaru seputar tim.

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Ajax vs FC Utrecht: Saluran TV dan siaran langsung online

Pertandingan antara Ajax dan FC Utrecht dapat disaksikan secara langsung melalui TV dan siaran langsung online. Pilihan yang tersedia tercantum di bawah ini.

ESPN via Ziggo

ESPN

Canal+

Canal+

Cara menonton di mana saja dengan NordVPN

Jika Anda berada di luar negeri, Anda mungkin perlu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menonton pertandingan melalui layanan streaming biasa Anda. Dengan VPN, seperti NordVPN, Anda dapat membuat koneksi online yang aman saat streaming.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Ajax vs FC Utrecht

Manajer

  • O. Garcia

Cedera dan Larangan Bermain

Ajax harus bermain tanpa kiper Vítezslav Jarosen dan Joeri Heerkens, yang keduanya cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang diskors. Susunan pemain yang diperkirakan belum dikonfirmasi; pembaruan akan menyusul menjelang kick-off.

FC Utrecht memiliki daftar pemain absen yang jauh lebih panjang. Michael Brouwer, Oualid Agougil, Jaygo van Ommeren, Emirhan Demircan, Dani de Wit, dan Miguel Rodriguez semuanya absen karena cedera. Susunan pemain inti yang diperkirakan untuk Utrecht juga belum diumumkan.

Performa Terkini

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Ajax mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan Eredivisie terakhir. Pertandingan terakhir berakhir dengan skor 2-2 di kandang melawan PSV Eindhoven pada 2 Mei. Sebelumnya, Ajax menang 0-2 di kandang NAC dan 0-3 di kandang Heracles. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah kekalahan 1-2 melawan FC Twente pada bulan April. Ajax juga bermain imbang 1-1 di kandang Feyenoord pada bulan Maret.

FC Utrecht memenangkan tiga dari lima pertandingan liga terakhir dan kalah dua kali. Tim ini menang 2-0 atas NAC akhir pekan lalu, tetapi sebelumnya menderita kekalahan telak 5-0 di kandang melawan Excelsior. Utrecht juga menang 4-1 atas Telstar dan 2-0 atas Go Ahead Eagles, tetapi kalah 4-3 dari PSV. Dalam lima pertandingan, Utrecht mencetak tiga belas gol dan kebobolan sembilan gol.

Pertandingan head-to-head

Gol tercipta

12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Pertemuan terakhir antara kedua klub terjadi pada 9 November 2025, ketika FC Utrecht mengalahkan Ajax dengan skor 2-1 di kandang sendiri dalam laga Eredivisie. Sebelumnya, Utrecht juga pernah mengalahkan Ajax dengan skor 4-0 pada April 2025. Dari lima pertemuan terakhir, hasilnya adalah sebagai berikut: FC Utrecht menang tiga kali, Ajax menang satu kali, dan ada satu hasil imbang. Satu-satunya kemenangan Ajax dalam rangkaian ini adalah kemenangan kandang 2-0 pada Maret 2024.

Klasemen

Di Eredivisie, Ajax saat ini berada di peringkat keempat, sementara FC Utrecht menempati posisi kedelapan.

