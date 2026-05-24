Eredivisie - ECL Playoff Johan Cruijff ArenA

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Ajax vs FC Utrecht: Saluran TV dan siaran langsung online

Di Belanda, pertandingan Ajax vs FC Utrecht dapat disaksikan secara langsung melalui ESPN via Ziggo. Di bawah ini Anda dapat menemukan opsi untuk menonton pertandingan tersebut.

Berita tim & susunan pemain

Di Ajax, Vitezslav Jaros, Kian Fitz-Jim, Oleksandr Zinchenko, dan Josip Sutalo absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Oscar Garcia diperkirakan akan menurunkan susunan pemain berikut: Maarten Paes; Youri Baas, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Aaron Bouwman; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Sean Steur; Mika Godts, Wout Weghorst, Steven Berghuis.

FC Utrecht bertandang tanpa Miguel Rodriguez, Emirhan Demircan, Jaygo van Ommeren, Michael Brouwer, dan Victor Jensen, yang semuanya cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Ron Jans diperkirakan akan menurunkan sebelas pemain berikut: Vasilios Barkas; Souffian El Karouani, Mike van der Hoorn, Mike Eerdhuijzen, Niklas Vesterlund; Gjivai Zechiël, Can Bozdogan, Dani de Wit; Jesper Karlsson, Yoann Cathline, Sebastien Haller. Pembaruan lebih lanjut diharapkan seiring mendekatnya waktu kick-off.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir di Eredivisie, Ajax meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terakhirnya berakhir dengan kemenangan 2-0 atas FC Groningen pada 21 Mei. Sebelumnya, Ajax bermain imbang melawan sc Heerenveen (0-0) dan kalah di kandang dari FC Utrecht (1-2). Dalam lima pertandingan tersebut, Ajax mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol.

FC Utrecht berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tim tamu memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir, dengan hasil terbaru berupa kemenangan 3-2 atas sc Heerenveen pada 21 Mei. Sebelumnya, Utrecht mengalahkan Fortuna Sittard 2-0 dan menang 1-2 di Amsterdam. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut adalah kekalahan telak 5-0 di kandang Excelsior pada 26 April. Utrecht mencetak 12 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara Ajax dan FC Utrecht berlangsung pada 10 Mei 2026 di Eredivisie, saat Utrecht menang 1-2 di Amsterdam. Sebelumnya, Utrecht juga memenangkan laga tandang pada November 2025 dengan skor 2-1 dan bahkan menang 4-0 pada April 2025. Ajax tidak memenangkan pertandingan tersebut pada Desember 2024, saat mereka bermain imbang 2-2 di kandang sendiri. Satu-satunya kemenangan Ajax dalam lima pertemuan terakhir terjadi pada Maret 2024, saat tim asal Amsterdam itu menang 2-0 di kandang. Dari lima pertandingan terakhir, Utrecht jelas lebih unggul.

Klasemen

Di Eredivisie, Ajax saat ini berada di posisi kelima, sementara FC Utrecht menempati posisi keenam.