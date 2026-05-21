Eredivisie - ECL Playoff Kras Stadion

Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran Ajax vs FC Groningen: Saluran TV dan siaran langsung online

Ajax vs FC Groningen dapat disaksikan secara langsung di Belanda. Di bawah ini adalah saluran TV dan opsi siaran langsung yang tersedia.

Berita tim & susunan pemain

Di Ajax, kiper V. Jaros dan bek J. Heerkens absen karena cedera. Tidak ada pemain yang diskors. Susunan pemain definitif belum diumumkan; pembaruan akan menyusul menjelang kick-off.

FC Groningen harus bermain tanpa M. Hoekstra, yang juga cedera. Di kubu tim tamu pun tidak ada pemain yang diskors, dan susunan pemain inti yang diperkirakan belum diumumkan.

Performa terkini

Dalam lima pertandingan terakhir di Eredivisie, Ajax meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir berakhir imbang tanpa gol melawan sc Heerenveen, sementara seminggu sebelumnya kekalahan kandang 1-2 dari FC Utrecht cukup mengecewakan. Di sisi positif, ada kemenangan tandang telak atas NAC (0-2) dan Heracles (0-3), meskipun hasil imbang melawan PSV (2-2) menunjukkan bahwa Ajax bisa rentan secara defensif.

FC Groningen memenangkan dua pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 1-2 di kandang Heracles dan kemenangan 2-1 atas NEC. Sebelumnya, tim ini menderita dua kekalahan beruntun, melawan Excelsior (2-3) dan Feyenoord (3-1). Musim ini juga mencatat hasil imbang tanpa gol melawan Go Ahead Eagles. Groningen mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan terakhir, namun juga kebobolan enam gol.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan terakhir antara kedua klub, pada Maret 2026 di Groningen, berakhir dengan kemenangan mengejutkan 3-1 untuk FC Groningen. Sebelumnya, Ajax menang 2-0 di kandang pada Desember 2025. Dari lima pertemuan terakhir, Ajax mencatatkan tiga kemenangan, satu untuk Groningen, dan satu hasil imbang. Rekor tersebut menunjukkan bahwa tim tuan rumah biasanya lebih unggul dalam seri ini, meskipun Groningen telah membuktikan pada awal musim ini bahwa mereka mampu menyulitkan Ajax.

Klasemen

Ajax menduduki peringkat kelima di Eredivisie, sementara FC Groningen berada di peringkat kesembilan. Perbedaan peringkat tersebut menempatkan Ajax sebagai favorit dalam babak play-off ini, meskipun peringkat itu sendiri tidak menjamin apa pun dalam pertandingan dua leg.