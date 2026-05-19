Voetbalzone menyajikan ringkasan lengkap tentang segala hal yang perlu Anda ketahui mengenai pertandingan ini, termasuk informasi lengkap mengenai siaran TV dan streaming online.

Siaran AFC Bournemouth vs Manchester City: Saluran TV dan siaran langsung online

Pertandingan antara AFC Bournemouth dan Manchester City dapat disaksikan secara langsung melalui Viaplay. Di bawah ini Anda akan menemukan saluran TV dan opsi siaran langsung untuk pertandingan Liga Premier ini.

Berita tim & susunan pemain

Di kubu Bournemouth, Lewis Cook dan J. Soler absen karena cedera, sementara Ryan Christie sedang menjalani skorsing. Susunan pemain yang diperkirakan untuk The Cherries adalah: Petrovic; Truffert, Smith, Hill, Senesi; Toth, Rayan; Scott, Tavernier; Kroupi, Evanilson. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang waktu kick-off.

Manchester City tidak melaporkan adanya cedera atau skorsing untuk pertandingan ini. Susunan pemain yang diperkirakan Guardiola adalah: Donnarumma; Guehi, Nunes, Gvardiol, Khusanov; Ait Nouri, Silva; Foden, Savinho; Marmoush, Semenyo — Semenyo yang sama yang menentukan hasil final Piala FA di Wembley pada hari Sabtu.

Performa terkini

Bournemouth sedang menjalani rentetan hasil yang sangat baik. The Cherries memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier, dengan hanya satu hasil imbang — 2-2 di kandang melawan Leeds United. Kemenangan terbaru, 0-1 di kandang Fulham, menegaskan bahwa tim ini juga mampu tampil baik di kandang lawan. Sebelumnya, Bournemouth juga mengalahkan Arsenal 1-2 di kandang lawan, yang semakin menonjolkan kualitas performa mereka saat ini.

Manchester City juga dalam kondisi prima. Klub ini memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 3-0 atas Crystal Palace di Premier League dan kemenangan 3-0 di kandang Brentford. Satu-satunya kehilangan poin adalah hasil imbang 3-3 di kandang Everton. Final Piala FA melawan Chelsea, yang dimenangkan dengan skor 0-1, menunjukkan bahwa City juga mampu menjaga gawang tetap bersih dalam pertandingan besar saat dibutuhkan.

Pertandingan head-to-head

Pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua klub ini didominasi oleh Manchester City. Pada November 2025, City menang 3-1 di kandang dalam laga Premier League — ulangan dari skor identik pada Mei 2025. Bournemouth hanya berhasil menang sekali dalam periode ini, yaitu kemenangan 2-1 di kandang pada November 2024. Dalam lima pertemuan head-to-head, City jelas lebih unggul, meskipun Bournemouth telah membuktikan mampu menciptakan kejutan di kandang sendiri.

Klasemen

Di Liga Premier, Manchester City berada di posisi kedua, sementara Bournemouth menduduki peringkat keenam yang solid. Bagi City, setiap kemenangan berarti tekanan langsung bagi Arsenal di puncak klasemen.