Para pendukung klub Al-Qadsiah menerima sejumlah kejutan menyenangkan, pada hari Rabu 19 Agustus, yang paling menonjol di antaranya adalah perekrutan gelandang asal Belanda, Tijjani Reijnders, dari Manchester City.

Namun, Reijnders bukanlah satu-satunya kejutan menyenangkan bagi para pendukung Al-Qadsiah, di mana surat kabar Saudi "Al-Riyadhiah" mengungkapkan bahwa Stadion Aramco, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan tim, hampir siap digunakan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemindahan dan pemasangan permukaan lapangan stadion telah rampung, dengan menggunakan teknologi terkini yang khusus digunakan dalam pembangunan stadion olahraga kelas dunia, sehingga siap untuk menggelar pertandingan.

Kapasitas Stadion Aramco mencapai sekitar 47 ribu penonton, yang dialokasikan untuk seluruh kalangan, dengan fasilitas keramahtamahan yang canggih serta layanan digital yang memudahkan akses dan mobilitas di dalam stadion.

Stadion ini dapat dimasuki melalui 15 gerbang internal, yang didukung oleh sistem cerdas untuk mengelola kerumunan, di samping solusi canggih untuk mengatur pergerakan penonton dan mengurangi kepadatan sebelum dan sesudah acara.

Surat kabar tersebut juga mengungkapkan sejumlah teknologi yang digunakan di stadion-stadion Eropa, seperti permukaan lapangan yang dilengkapi sistem untuk menyerap air hujan, mempercepat proses pengaliran airnya, serta mengurangi dampak negatifnya selama pertandingan.

Stadion ini juga mencakup sistem ventilasi yang terhubung dengan sistem pendingin udara yang kapasitasnya mencapai 22.500 ton pendinginan yang mencakup seluruh area stadion.

Selain itu, kalibrasi aliran udara di Stadion Aramco dilakukan dengan cermat pada tahap-tahap desain, menggunakan teknologi simulasi canggih, untuk menjamin tingkat kenyamanan dan efisiensi tertinggi, bahkan dalam kondisi iklim yang ekstrem.

Al-Qadsiah berupaya menyediakan segala kondisi yang sesuai, demi meraih hasil terbaik yang mungkin dicapai, terlebih tim ini akan berpartisipasi dalam turnamen Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.