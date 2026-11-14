Di malam perpisahan Ronaldo, Portugal menelan kekalahan terburuk di kandang sendiri sepanjang sejarah!

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Portugal menelan salah satu kekalahan terburuk sepanjang sejarahnya, setelah tumbang di hadapan tamunya Denmark (4-1), pada Sabtu malam ini di Stadion Municipal Braga, dalam rangkaian pertandingan matchday kelima fase grup UEFA Nations League.

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Gawang para pelaut kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan, untuk pertama kalinya sejak kekalahan dari Jerman (4-2), di Piala Eropa pada 19 Juni 2021.

Yang lebih menyakitkan, timnas Portugal tertinggal dengan selisih 4 gol selama pertandingan resmi di kandangnya sendiri, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebelum akhirnya Bernardo Silva mencetak gol di menit-menit akhir yang memperkecil kedudukan menjadi (1-4).

Terakhir kali Portugal kebobolan 4 gol di kandangnya adalah pada 3 September 2010, ketika mereka bermain imbang dengan Siprus dengan skor (4-4) di kota Guimaraes.

Namun kekalahan dari Denmark membawa catatan negatif lain, yaitu kekalahan terbesar yang pernah dialami timnas Portugal di kandang sendiri dalam pertandingan resmi sepanjang sejarah.

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Hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar bagi Portugal sejak mereka takluk dari Belanda dengan tiga gol tanpa balas, dalam pertandingan persahabatan pada 26 Juni 2018.

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Timnas Denmark memaksakan keunggulannya atas tuan rumah pada babak kedua, setelah Pierre-Emile Hojbjerg membuka keunggulan dari titik penalti pada menit ke-43, menyusul handball dari Ruben Dias, sebelum Rasmus Hojlund menggandakan kedudukan pada menit ke-50, lalu pemain yang sama kembali menambah gol ketiga 7 menit berselang.

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Penderitaan Portugal berlanjut, ketika Joachim Andersen mencetak gol keempat untuk Denmark pada menit ke-75, sehingga tuan rumah tertinggal secara historis dengan empat gol dalam pertandingan resmi di kandang mereka, sebelum Bernardo Silva, pemain Real Madrid, mencetak gol penyelamat muka pada menit ketiga dari waktu tambahan.

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Kekalahan ini datang pada pertandingan pertama Portugal setelah Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari tim nasional, sehingga malam yang menyaksikan penghormatan bagi mantan kapten timnas itu berubah menjadi malam yang sulit bagi tim dan para pendukungnya.

Para pemain Portugal mengenakan jersey nomor 7 sebagai penghormatan kepada Ronaldo sebelum pertandingan dimulai, dan tribun pun menyaksikan berbagai bentuk apresiasi atas perjalanan kariernya bersama timnas.

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Ronaldo mengakhiri karier internasionalnya setelah tampil dalam 234 pertandingan dan mencetak 146 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Portugal, serta membawanya meraih gelar Piala Eropa tahun 2016, dan UEFA Nations League dua kali pada tahun 2019 dan 2025.

Meski menderita kekalahan telak, timnas Portugal tidak kehilangan puncak klasemen Grup Empat Divisi A di UEFA Nations League, di mana mereka telah memastikan lolos ke babak perempat final sebelum laga ini, dan koleksi poinnya tetap di angka 12, sementara timnas Denmark menambah koleksi poinnya menjadi 9, sehingga menjaga harapan mereka menjelang laga terakhir.

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Portugal akan menghadapi Wales pada laga pamungkas, sementara Denmark akan melawan Norwegia, dalam dua pertandingan yang akan menentukan identitas tim lain yang lolos dari grup.

Namun kekalahan dari Denmark akan dianggap sebagai titik negatif yang menonjol, di awal fase pasca-Ronaldo, setelah menyingkap kesulitan pertahanan besar yang dihadapi timnas Portugal, melawan lawan yang memanfaatkan peluangnya dengan efisiensi tinggi.