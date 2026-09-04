Tim Al Hilal terus menjauh di puncak klasemen Liga Roshn Arab Saudi, setelah memenangi derby Riyadh melawan tetangga mereka, Al Shabab, pada malam debut rekrutan anyar asal Brasil, Gabriel Martinelli.

Al Hilal menang atas Al Shabab dengan skor 2-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya, Jumat hari ini, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn.

Gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, membuka keunggulan Al Hilal pada menit ke-53 pertandingan, setelah mengubah umpan silang mendatar dari bek Mohammed Mahzari menjadi gol.

Gelandang asal Portugal, Ruben Neves, menggandakan keunggulan "Sang Pemimpin" pada menit ke-87 pertandingan, melalui tendangan penalti yang dieksekusinya secara mendatar dengan keras ke sisi kiri kiper.

Pertandingan ini menyaksikan penyerang asal Inggris, Ollie Watkins, tampil sebagai starter untuk kali pertama setelah didatangkan dari Aston Villa, setelah sebelumnya ia tampil sebagai pemain pengganti saat kemenangan 3-0 atas Al Ahli, Selasa lalu, pada pekan ketiga.

Di sisi lain, rekrutan anyar lainnya, yakni pemain asal Brasil Gabriel Martinelli, tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-67 pertandingan, menggantikan Sultan Mandash, hanya 24 jam setelah pengumuman perekrutannya dari Arsenal.

Kemenangan ini menjadi yang kelima secara beruntun bagi Al Hilal di awal musim baru Liga Roshn, sehingga menambah koleksi poin mereka menjadi 15, cukup untuk menduduki puncak klasemen dengan selisih 3 poin di atas Al Nassr yang akan menjalani laga klasik sulit melawan Al Ittihad besok Sabtu.

Sebaliknya, Al Shabab menelan kekalahan kedua pada musim ini, tanpa meraih satu pun kemenangan dalam 5 pertandingan, sehingga koleksi poin mereka terhenti di angka 3, yang menempatkan mereka di peringkat ketiga belas klasemen.