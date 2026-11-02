Pelatih asal Belanda, Marino Pusic, yang menangani Al Ahli, kembali menghadapi kemarahan para pendukung Al Ahli setelah timnya tertahan hasil imbang 0-0 melawan Al Sadd Qatar, dalam pertandingan pekan keempat Liga Champions Elite Asia, pada sebuah malam yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan para suporter yang menanti kebangkitan untuk mengembalikan tim ke jalur kemenangan.

Hasil imbang ini menjadi kelanjutan dari rangkaian hasil mengecewakan yang membayangi Al Ahli belakangan ini, setelah menelan kekalahan telak melawan Al Shabab dengan skor 1-6 pada pekan kedua belas Liga Roshn Saudi, sehingga tekanan terhadap tim kepelatihan kian meningkat, di tengah kabar mengenai kemungkinan hengkangnya Pusic dari jabatannya.

Kemarahan tribune Al Ahli kembali meletus

Para pendukung Al Ahli tidak menerima berlanjutnya hasil-hasil buruk, dan mengungkapkan penolakan mereka terhadap pelatih Belanda itu melalui teriakan berulang yang bertuliskan "Pusic out", baik selama pertandingan maupun setelah peluit panjang, sebagai pesan yang jelas mengenai sikap mereka terhadap keberlanjutannya di puncak tim kepelatihan.

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Teriakan itu kembali bergema setelah pertandingan usai, sementara Pusic meninggalkan lapangan menuju ruang ganti tanpa menghampiri untuk menyapa para suporter, di tengah suasana panas yang menambah tajamnya pertanyaan seputar masa depannya bersama tim, terutama setelah kekalahan menyakitkan melawan Al Shabab lalu hasil imbang di ajang Asia.

Tanggapan mengejutkan dari Pusic atas sikap para suporter

Ketika ditanya mengenai alasannya tidak menghampiri untuk menyapa para suporter setelah pertandingan, Pusic memilih menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan keyakinannya untuk memberikan kesempatan kepada para pemain merayakan apresiasi dari para suporter, dan berkata: "Menyapa para suporter adalah momen yang sangat istimewa bagi para pemain, dan saya selalu terbiasa menyampaikan salam kepada para suporter dari kejauhan, serta memberikan ruang bagi para pemain untuk mendapatkan apresiasi yang layak mereka terima."

Dalam pembicaraannya tentang hasil pertandingan, pelatih Belanda itu tidak menyembunyikan rasa kecewanya, meski ia menegaskan bahwa timnya tampil dengan level yang baik dan nyaris meraih tiga poin, seraya berkata: "Hasil imbang ini terasa seperti kekalahan; kami memang meraih satu poin, tetapi kami kehilangan dua poin berdasarkan jalannya pertandingan."

Pelatih Al Ahli itu membenarkan penilaiannya atas pertandingan dengan menunjuk pada penjaga gawang Al Sadd yang meraih penghargaan pemain terbaik, menganggap hal itu mencerminkan besarnya ancaman yang diciptakan timnya, dan menambahkan: "Saya sangat bangga dengan apa yang ditampilkan para pemain di lapangan, kami bermain dengan baik dan menguasai jalannya pertandingan secara besar, dan yang kurang dari kami adalah mencetak gol setelah kami menyia-nyiakan banyak peluang."

Ia juga menegaskan kepuasannya atas level yang ditampilkan para pemainnya, sembari menekankan bahwa Al Ahli memaksakan kehadiran ofensifnya dan menciptakan peluang yang cukup untuk memastikan kemenangan, dan berkata: "Saya sepenuhnya puas dengan penampilan para pemain dan level yang mereka tampilkan, serta tim saya menciptakan ancaman nyata terhadap gawang Al Sadd."