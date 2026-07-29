Di luar skuad: Tur Asia menyelimuti masa depan bintang City dengan keraguan

Manchester City memulai lembaran baru di bawah kepemimpinan pelatih Italia, Enzo Maresca, namun status salah satu bintang penting mantan pemain klub itu masih diselimuti ketidakpastian.

Manchester City telah kembali menjalani latihan persiapan untuk musim baru pekan lalu, dan Jack Grealish termasuk di antara para pemain yang bergabung dengan tim, sebelum akhirnya absen dari daftar rombongan yang berangkat ke Hong Kong dan Seoul untuk menjalani tur Asia yang berlangsung selama 11 hari.

Menurut BBC Sport, gelandang Inggris itu masih dalam masa pemulihan dari cedera kaki yang dialaminya pada Januari lalu, yang mengakhiri masa peminjamannya bersama Everton lebih cepat, setelah ia mulai mengembalikan performanya secara bertahap. Cedera tersebut juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat dalam skuad timnas Inggris yang tampil di Piala Dunia.

Grealish sebelumnya sudah tak masuk dalam rencana pelatih terdahulu, Pep Guardiola, sehingga ia kembali ke Manchester City dengan memasuki tahun terakhir kontraknya, di tengah ketiadaan tanda-tanda bahwa ia akan menerima tawaran perpanjangan, meskipun gaji mingguannya diperkirakan mencapai sekitar 300 ribu pound sterling.

Pemain itu akan berusia 31 tahun pada September mendatang, sementara pertanyaan terbesar tetaplah apakah Maresca akan memberinya kesempatan baru di tim utama, atau akan menyetujui kepergiannya musim panas ini, sehingga mengakhiri perjalanannya bersama mantan juara Inggris tersebut.

Maresca tidak menutup pintu bagi keberlanjutan Grealish, karena ia mengatakan pekan lalu: "Saat ini ia ada di sini, dan ia masih menjadi pemain Manchester City. Sudah menjadi tugas saya untuk berusaha melatih semua pemain yang ada di klub."

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Ia menambahkan: "Saya punya hubungan yang baik dengan Jack sejak kepergian saya, dan kami masih tetap berkomunikasi, karena ia memiliki hati yang besar dan merupakan sosok yang luar biasa, dan setelah itu kita akan lihat apa yang akan terjadi." Namun pelatih Italia itu mungkin merasa khawatir setelah beredar foto-foto Grealish sedang menikmati minuman dalam dua kesempatan selama tiga bulan terakhir, sesuatu yang bisa memengaruhi citranya di mata klub-klub yang tertarik untuk merekrutnya.

Grealish sebelumnya menjadi sorotan dalam perayaan bersejarah Manchester City meraih treble pada 2023, namun kala itu ia menolak dijuluki sebagai "party boy", dengan menegaskan bahwa ia "hanya bersenang-senang". Akan tetapi, terulangnya pemandangan seperti ini bisa mengurangi peluang kepindahannya.

Grealish belum menjalani satu pun pertandingan resmi sejak awal tahun, sementara gelandang Kalvin Phillips juga kembali ke klub setelah masa peminjaman yang tidak sukses bersama Sheffield United di Championship Inggris.

Meskipun Phillips masih berusia 30 tahun, kariernya menurun drastis sejak kepindahannya dari Leeds United ke Manchester City pada 2022, di mana ia hanya bermain selama tujuh menit saja di Piala Liga Inggris sepanjang dua musim terakhir.

Data menunjukkan bahwa Phillips juga berada di luar rencana tim, setelah dicoret dari daftar tur Asia, di tengah keterbukaan Manchester City untuk mendengarkan tawaran yang diajukan untuk merekrutnya selama periode transfer saat ini.

Rombongan City menyertakan 28 pemain untuk menjalani tiga pertandingan persahabatan, sementara Erling Haaland, pemain baru Rayan Cherki, serta Nico O'Reilly mendapatkan waktu istirahat setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Elliot Anderson juga termasuk di antara yang mendapatkan istirahat.

Daftar tersebut juga mencakup kiper Italia Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Joško Gvardiol, Antoine Semenyo, di samping sejumlah pemain tim cadangan, di tengah keinginan Maresca untuk mengevaluasi elemen-elemen yang tersedia.

Manchester City membuka era Maresca dengan menghadapi juara Liga Italia, Inter Milan, pada hari Sabtu, sebelum berhadapan dengan tim bintang Liga Korea Selatan, lalu Atletico Madrid di Seoul pekan depan.

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