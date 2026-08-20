Real Madrid menghadapi dilema dalam upaya melengkapi skuadnya sebelum musim dimulai, setelah salah satu beknya berada di luar rencana pelatih Jose Mourinho, di saat klub maupun agen pemain Jorge Mendes belum mampu menemukan tawaran yang sesuai untuk memungkinkan kepergiannya.

Meski Mourinho telah merampungkan 6 kesepakatan selama bursa transfer musim panas saat ini, pelatih Portugal itu masih mencari seorang bek tambahan, karena ia ingin memiliki 5 opsi yang bisa diandalkan di jantung pertahanan, sementara Raul Asencio tidak masuk dalam rencananya untuk musim baru.

Gaji Asencio menghambat kepergiannya

Asencio sempat berhasil menembus tim utama Real Madrid dua musim lalu, hal yang mendorong klub untuk segera memperpanjang kontraknya guna memastikan ia bertahan. Namun, gaji yang ia peroleh setelah perpanjangan tersebut kini justru berubah menjadi penghalang bagi kepergiannya.

Berdasarkan apa yang diungkapkan surat kabar "Sport", Asencio menerima sekitar 6 juta euro per tahun sebelum pajak, gaji yang menempatkannya pada golongan tinggi di dalam tim, dan melampaui apa yang diterima dua pemain seperti Arda Guler dan Endrick, serta mendekati gaji Brahim Diaz dan Alvaro Carreras.

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Asencio mengalami penurunan signifikan sepanjang musim lalu, setelah kehilangan tempat utamanya kepada Dean Huijsen, dan menjadi opsi terakhir di antara para bek tim, bahkan di belakang pemain Austria David Alaba.

Dengan keberhasilan Real Madrid musim panas ini melepaskan diri dari gaji Alaba, klub berharap dapat mengulangi hal serupa dengan Asencio, tetapi tugas itu tampak lebih rumit hingga saat ini.

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Mourinho memberitahunya untuk pergi

Menurut apa yang diberitakan "AS", Mourinho secara langsung memberitahu Asencio bahwa ia tidak masuk dalam rencananya untuk musim depan, dan memintanya untuk mencari klub baru.

Namun, masalahnya terletak pada tidak adanya tawaran yang sesuai hingga kini, di mana Mendes berupaya menemukan tim yang bersedia membayar nilai transfer pemain atau menanggung gajinya yang tinggi, tanpa usahanya berhasil mencapai kesepakatan hingga saat ini.

Lini pertahanan tak memberi ketenangan bagi Mourinho

Ketekunan Mourinho untuk menambah bek baru muncul di tengah berbagai masalah yang dialami Real Madrid di posisi ini sepanjang musim lalu.

Dari 5 bek dalam skuad musim lalu, 3 di antaranya mengalami cedera berulang, sementara dua lainnya tidak menampilkan level yang diharapkan dari mereka, hal yang mendorong klub untuk melakukan satu perubahan saja di lini belakang musim panas ini, yaitu merekrut Ibrahima Konate menggantikan kepergian Alaba.

Bek asal Prancis itu tiba di Real Madrid setelah musim yang digambarkan sebagai salah satu terburuk dalam kariernya, tetapi ia menjadi kandidat untuk memulai laga-laga resmi pertama sebagai starter bersama Huijsen.

Mourinho berharap Huijsen memulihkan levelnya seperti yang pernah ia tunjukkan sebelumnya, sementara tanda tanya masih menggantung seputar kondisi fisik Antonio Rudiger dan Eder Militao, di tengah cedera berulang yang mereka alami dalam beberapa musim terakhir.

Meski demikian, Militao, jika mencapai kebugaran fisik penuh, akan mempertahankan tempat utamanya tanpa perdebatan.

Kepergian Asencio menjadi kunci kesepakatan baru

Untuk menghindari kekhawatiran ini, Mourinho ingin merekrut seorang bek kelima, atau mungkin seorang gelandang baru untuk memperkuat lini tengah, tetapi Real Madrid terbentur kendala daftar pemain yang terdaftar.

Klub tidak dapat menambahkan elemen-elemen baru ke dalam skuadnya kecuali terlebih dahulu berhasil membuka ruang dengan kepergian sejumlah pemain.

Di Madrid, klub akan senang bisa melepaskan Asencio dan seorang gelandang lain agar dapat bergerak menuju dua kesepakatan baru, tetapi persoalan ini masih terhambat hingga kini.

Mendes terus bekerja untuk menemukan jalan keluar bagi Asencio, namun kegagalan proses ini untuk rampung akan membuat langkah Real Madrid merekrut bek baru tetap tertunda, dan menempatkan Mourinho pada dilema terkait penyusunan skuadnya sebelum musim dimulai.

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