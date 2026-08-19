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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

Diterjemahkan oleh

Di luar lapangan: Bintang Al Hilal Menggeser Ronaldo dari Puncak Liga Arab Saudi

C. Ronaldo
R. Neves
Al Riyadh vs Al Nassr FC
Al Riyadh
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Portugal
Arab Saudi

Persaingan baru yang gagal dimenangi sang bintang Portugal di Roshn

Bintang klub Al Hilal, pemain Portugal Cristiano Ronaldo, menggusur kapten klub tetangga sekaligus rival tradisional Al Nassr dari puncak Liga Roshn Saudi, dalam persaingan di luar lapangan.

"EA SPORTS FC" merilis daftar pemain Liga Saudi dengan rating tertinggi dalam gim elektronik "FC27", di mana Ronaldo turun dari puncak yang ia tempati selama tiga tahun terakhir.

Ronaldo berada di peringkat kedua Liga Saudi, dengan rating 84, tertinggal dari rekan senegaranya Ruben Neves, gelandang Al Hilal, yang meraih rating mencapai 85, sehingga menjadi yang tertinggi.

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Ronaldo tidak sendirian di posisi kedua, karena ia sejajar dengan pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic, gelandang Al Hilal, dan pemain Meksiko Julian Quinones, penyerang Al Qadsiah.

Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Sebaliknya, 6 pemain meraih rating 83, yaitu pemain Portugal Francisco Trincao, pemain Brasil Roger Ibanez, pemain Inggris Ivan Toney dari Al Ahli, pemain Prancis Kingsley Coman, pemain Spanyol Inigo Martinez, dan pemain Portugal Joao Felix dari Al Nassr.

Di sisi lain, banyak pemain kelas dunia keluar dari daftar sepuluh besar, seperti dua pemain Prancis Karim Benzema dan Theo Hernandez dari Al Hilal, di mana keduanya meraih rating 82, sama dengan rating pemain Senegal Sadio Mane, bintang Al Nassr.

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