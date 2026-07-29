Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, mengejutkan para pendukung "Sang Pemimpin" dengan susunan pemain yang menghadapi Mouloudia Alger dalam laga persahabatan.

Al Hilal akan bertemu Mouloudia Alger, sebentar lagi, dalam pertandingan ketiga "Sang Pemimpin" selama pemusatan latihannya di luar negeri, di Austria, sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Inzaghi mengumumkan susunan pemain resmi tim, yang menyaksikan tampilnya bek kanan Mohammed Mahzari, rekrutan baru dari klub Al Taawoun, di luar dugaan.

Surat kabar "Al Riyadiah" Saudi sebelumnya telah menegaskan bahwa Mahzari, bersama gelandang asal Portugal Ruben Neves, telah menjalani pemeriksaan fisik dan kebugaran, pada Rabu pagi, dengan kemungkinan sulit tampilnya mereka dalam pertandingan.

Mahzari baru bergabung dengan pemusatan latihan Al Hilal pada Senin lalu, setelah Al Hilal mengumumkan kesepakatan resmi dengannya dari Al Taawoun.

Sebaliknya, pelatih asal Italia itu membiarkan pemain baru asal Belandanya, Crysencio Summerville, rekrutan dari West Ham United, di bangku cadangan, dengan spekulasi menurunkannya sebagai pemain pengganti selama beberapa menit di babak kedua.

Susunan pemain juga menyaksikan tampilnya penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, sebagai starter, meski adanya semua kabar yang menegaskan kepergiannya dari tim selama periode transfer musim panas saat ini, atau setidaknya keluarnya dari daftar pemain lokal.

Inzaghi mengandalkan Nunez sebagai penyerang murni, bersama pemain asal Pantai Gading, Mohammed Kader Mété, ditambah winger asal Brasil, Malcom, yang namanya juga dikaitkan dengan kepergian.

Susunan pemain Al Hilal adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mohammed Al Owais

Lini belakang: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Mutaib Al Harbi

Lini tengah: Nasser Al Dawsari - Suhaib Al Zaid - Sergej Milinkovic-Savic

Lini depan: Malcom - Darwin Nunez - Mohammed Kader Mété

Pertandingan melawan Mouloudia Alger akan menjadi laga ketiga yang dijalani Al Hilal dalam pemusatan latihannya di luar negeri di Austria, di mana sebelumnya mereka telah mengalahkan tim Austria Sturm Graz dengan skor 2-1, sebelum menang atas tim Afrika Selatan Mamelodi Sundowns dengan dua gol tanpa balas.

"Sang Pemimpin" akan menutup pertandingan-pertandingannya dalam pemusatan latihan di Austria pada 3 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Ahli Qatar, sebelum kembali ke ibu kota Saudi, Riyadh.