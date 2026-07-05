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Di luar dugaan... Mengapa Federasi Sepak Bola Aljazair menutup pintu bagi Hervé Renard?

Switzerland vs Algeria
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H. Renard
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Prancis

Aljazair bersiap menutup bab tentang Petković

Saat Aljazair bersiap menutup babak kepelatihan Vladimir Petković setelah tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 oleh Swiss (2-0), nama Hervé Renard dengan cepat muncul sebagai kandidat untuk melatih “Para Pejuang Gurun”.

Setelah sebentar menjabat sebagai pelatih Tunisia selama Piala Dunia, pelatih asal Prancis ini kini tersedia, dan tampak sebagai kandidat yang layak mengingat pengalamannya di sepak bola Afrika serta kemampuan kepemimpinannya.

 Namun, situs "Foot Mercato" asal Prancis mengutip laporan media lokal di Aljazair yang menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Aljazair diperkirakan tidak akan mempertimbangkan opsi ini.

Faktanya, laporan-laporan menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Aljazair telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda pasca-Petković, dengan lebih memilih pelatih yang memiliki kepribadian karismatik, namun bukan dari Prancis.

 Hal ini berpotensi menutup peluang bagi Hervé Renard, meskipun ia memiliki rekam jejak yang cemerlang di tingkat kontinental dan citra sebagai pelatih yang luar biasa.

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