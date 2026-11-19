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Sebuah bocoran mengejutkan mengungkap identitas pemenang penghargaan Pemain Terbaik Asia 2026, yang ternyata berlawanan dengan semua prediksi yang beredar selama ini.

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Malam penganugerahan penghargaan terbaik Asia digelar hari ini, Kamis, di Aksra Theatre King Power, ibu kota Thailand, Bangkok, yang sebelumnya juga pernah menjadi tuan rumah acara tersebut pada 2017. Dalam acara ini, penghargaan akan dibagikan untuk 19 kategori berbeda.

Salah satu penghargaan yang akan diserahkan dalam acara tersebut adalah penghargaan Pemain Terbaik Asia, yang diperebutkan oleh duo Arab Saudi, yakni penyerang Al-Ahli Firas Al-Buraikan dan kapten Al-Hilal Salem Al-Dawsari , serta kiper Tractor asal Iran, Alireza Beiranvand.

Beberapa menit sebelum acara dimulai, surat kabar Arab Saudi Asharq Al-Awsat melontarkan kejutan besar dengan menyebut bahwa kiper Iran Alireza Beiranvand adalah kandidat terkuat untuk meraih penghargaan tersebut, mengungguli Salem Al-Dawsari dan Firas Al-Buraikan.

Fahad Al-Eissa, koresponden surat kabar Arab Saudi tersebut di ibu kota Thailand, Bangkok, mengatakan: "Sebelum acara dimulai, Firas Al-Buraikan adalah kandidat terkuat untuk meraih penghargaan ini karena jumlah poin yang dimilikinya."

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Ia menambahkan: "Namun, sekarang saya menerima bocoran yang belum terkonfirmasi dari sumber kuat bahwa pemain Iran, Alireza, akan menjadi pemenang penghargaan hari ini."

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Bocoran tersebut berlawanan dengan prediksi, mengingat semua pihak menjagokan Firas Al-Buraikan untuk memenangi penghargaan Pemain Terbaik Asia 2026 setelah penampilan apiknya bersama Al-Ahli dan timnas Arab Saudi.

Al-Buraikan membawa Al-Ahli menjuarai Liga Champions Asia Elite untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, sekaligus yang kedua secara beruntun, usai mengalahkan wakil Jepang Machida Zelvia dengan skor 1-0 di partai final.

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Pemain berusia 26 tahun itu menjadi penentu di turnamen tersebut. Ia masuk sebagai pemain pengganti di laga final, sebelum mencetak gol kemenangan dramatis pada menit keenam waktu tambahan.

Prestasi Al-Buraikan tidak berhenti di Al-Ahli saja. Ia juga sukses membawa timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaleeji 27", pada Oktober lalu.

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Penyerang Arab Saudi itu mengantar negaranya meraih gelar keempat di turnamen kawasan Teluk tersebut, sekaligus yang pertama dalam 23 tahun, setelah kembali mencetak gol penentu di laga final saat menang 2-0 atas timnas Uni Emirat Arab.

Berkat penampilan apiknya, Al-Buraikan juga dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak "Khaleeji 27" dengan torehan 3 gol, setelah sebelumnya juga mencetak dua gol ke gawang Oman di fase grup.

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Penyerang Al-Ahli itu sedianya akan menjadi pemain Arab Saudi ketujuh yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia sejak Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengadopsi penghargaan tersebut pada 1994.

Saeed Al-Owairan menjadi pemenang pertama penghargaan ini di bawah naungan AFC pada 1994, kemudian disusul Nawaf Al-Temyat pada 2000, Hamad Al-Montashari pada 2005, Yasser Al-Qahtani pada 2007, Nasser Al-Shamrani pada 2014, dan terakhir Salem Al-Dawsari pada 2022 dan 2025.