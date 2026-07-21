Penyelesaian sengketa antara Maroko dan Senegal terkait identitas juara Piala Afrika 2025 tidak akan berlangsung secepat yang diperkirakan, setelah laporan media mengungkap jadwal baru sidang yang dinanti di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" untuk memeriksa kasus tersebut.

Menurut jaringan IUSPORT asal Spanyol yang mengkhususkan diri di bidang ini, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan salah satu pihak yang bersengketa, sidang dengar pendapat antara Federasi Sepak Bola Senegal dan Maroko akan digelar pada September atau Oktober mendatang, di markas pengadilan di kota Lausanne, Swiss.

Jadwal ini berarti bahwa keputusan akhir dalam kasus tersebut tidak mungkin dikeluarkan sebelum bulan Oktober paling cepat, sehingga polemik seputar gelar Piala Afrika 2025 akan terus berlanjut selama beberapa pekan tambahan, di tengah ketegangan yang berkelanjutan antara kedua pihak.

Sebelumnya, laporan media pada awal Juli ini mengklaim bahwa pengadilan telah mengeluarkan keputusan yang menguntungkan Senegal, namun "CAS" membantah telah mengeluarkan keputusan resmi apa pun.

Gelar Afrika 2025 Menggantung Menanti Keputusan "CAS"

Para pendukung Afrika menanti keputusan pengadilan olahraga tersebut, yang akan menentukan apakah akan mendukung keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" yang dikeluarkan pada 17 Maret lalu, atau membatalkannya secara final.

Komite Banding di "CAF" telah membalikkan keputusan tingkat pertama, setelah memutuskan untuk mencabut gelar juara dari tim nasional Senegal dan memberikannya secara administratif kepada tim nasional Maroko, dengan latar belakang peristiwa yang terjadi pada laga final.

Keputusan itu muncul setelah para pemain tim nasional Senegal meninggalkan lapangan untuk sementara waktu selama babak tambahan, sebagai protes atas penalti yang diberikan untuk tim nasional Maroko, sebelum penalti itu dieksekusi dan gagal, kemudian Senegal mencetak gol berikutnya melalui Baba Gaye.

Meski Maroko gagal mengonversi penalti menjadi gol, Konfederasi Sepak Bola Afrika memutuskan untuk menganggap tim nasional Maroko sebagai pemenang dengan skor 3-0 secara administratif, karena pelanggaran yang dilakukan tim nasional Senegal sesuai keputusan Komite Banding.

Federasi Sepak Bola Senegal menolak keputusan tersebut secara tegas, menganggapnya "tidak adil", dan menyebutnya sebagai "pencurian administratif", sebelum secara resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga demi mengembalikan haknya atas gelar tersebut.

Sidang "CAS" akan menjadi penentu dalam menetapkan nasib gelar juara, sebab segala hal akan mengarah ke salah satu dari dua skenario: mengukuhkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika dan mempertahankan Maroko sebagai juara Piala Afrika 2025, atau membatalkan sanksi tersebut dan kembali mengakui hasil di lapangan serta memberikan gelar kepada Senegal.