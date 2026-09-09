Karim Benzema, mantan pemain Al Hilal Saudi, memberikan tanggapan pedas kepada seorang jurnalis Prancis yang meremehkan posisi historisnya.

Dalam sebuah kompetisi di mana Benzema diminta memeringkatkan dirinya di antara para penyerang terbaik sepanjang masa selama turnamen Piala Dunia Esports, Karim menempatkan dirinya di atas podium juara, di belakang idolanya sejak kecil, Ronaldo Nazario.

Pilihan ini memicu perdebatan di saluran "L'Equipe" ketika jurnalis Yoann Riou menentang pendapat tersebut, dengan menyatakan bahwa peraih Ballon d'Or 2022 itu tidak termasuk di antara "20 penyerang terbaik sepanjang masa", dan bahkan mungkin tidak termasuk di antara "30 terbaik".

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Tanggapan Benzema pun langsung dilontarkan. Mantan pemain Real Madrid itu menulis di bawah video yang dipublikasikan saluran "L'Equipe" di Instagram: "Hahaha, bung, sudah larut malam, tidurlah, besok bangun pagi-pagi".

Perlu diingat bahwa klub Al Hilal Saudi secara resmi mengumumkan pengakhiran kontraknya dengan pemain Prancis Karim Benzema secara damai pada 31 Agustus 2026, hanya enam bulan setelah kedatangannya dari Al Ittihad.











