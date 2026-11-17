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Angelo Di Livio, mantan pemain Juventus, membahas secara menyeluruh masa sulit klub tersebut, mulai dari para pemain dan pelatih hingga bursa transfer.

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Angelo Di Livio, mantan pemain sayap Juventus yang meraih semua gelar bersama klub itu antara 1993 dan 1999, berbicara tentang Juventus dalam wawancara dengan Radio Bianconera: "Saya khawatir. Saya melihat klasemen dan Juventus tertinggal 11 poin dari pemuncak, serta enam poin dari posisi keempat. Setelah 12 pertandingan, saya harus katakan Juventus tidak boleh berada dalam situasi seperti ini. Jika tidak meningkatkan performa, perebutan tempat di Liga Champions akan semakin sulit".

"Kabar baiknya adalah kembalinya Conceicao dan Nico Gonzalez, serta Yildiz pada Desember," seperti dilansir TuttoJuve.com. "Kami mengandalkan mereka, tetapi Juventus tetap harus meningkatkan performa. Mereka tidak bisa terus tampil naik turun seperti ini. Juventus juga harus berjuang sebaik mungkin di kompetisi Eropa. Mereka tidak boleh meremehkannya karena bisa meraih banyak hal di sana, begitu pula di Coppa Italia. Yang kurang adalah penyerang, karena Juventus benar-benar mencetak sedikit gol. Mereka mampu masuk ke kotak penalti, tetapi kemudian tidak mencetak gol".

"Sinyal positif datang dari Douglas Luiz dan Koopmeiners, meski Koopmeiners belum mencapai level terbaiknya. Di sisi kanan, Kolo Muani cukup baik, tetapi saya lebih suka pemain sayap yang bisa melewati lawan seperti Conceicao. Jika diperlukan, Kolo bisa bermain di sana, tetapi saya belum terlalu yakin. Yang mengecewakan saya adalah pertahanan, atau lebih tepatnya cara mereka bertahan. Di atas kertas, menurut saya mereka memiliki lini belakang terkuat di liga. Tidak ada tim lain yang punya Gatti, Bremer, Kalulu, dan Lucumì. Yang jelas, mereka kurang memiliki pemain yang bisa melindungi lini belakang dari tengah, serta sosok seperti Locatelli. Jika pada Januari mereka punya kesempatan merekrut penyerang yang benar-benar bagus, mengapa tidak?"

"Lalu Ekhator juga sedang kembali, dan Juventus bisa mengandalkannya. Saya mengenalnya dengan baik. Dia pemain muda yang menjanjikan dan bisa dimainkan di tengah pertandingan. Dia tidak boleh diremehkan. Saya melihatnya sangat percaya diri; jika ada kesempatan membuat aksi, dia akan melakukannya. Dia cepat dan harus dijaga ketat, kalau tidak dia bisa menyulitkan lawan".

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Lalu, tentang Luciano Spalletti: "Saya sangat mengaguminya, tetapi belakangan dia tampak sangat tegang. Itu terlihat dari caranya berinteraksi dengan para pemain. Ini bukan dirinya yang biasa. Keinginan untuk membuktikan diri dan tekanan yang dia hadapi karena berada di Juventus sedikit menguras dirinya. Saya ingin melihatnya lebih tenang di bangku cadangan. Terkadang dia bereaksi berlebihan, tidak seperti biasanya. Masalahnya bukan dia. Menggantinya dengan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi saya rasa dia memahami bahwa musim ini sangat penting baginya".

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Di Livio melanjutkan: "Kita tidak perlu takut mengatakan bahwa ada banyak pemain medioker di Juventus. Siapa pun yang berpikir jernih dan peduli pada Juventus bisa memahami kualitas teknik dan karakter tim ini. Montero mengatakan hal yang sama kepada saya beberapa hari lalu: tim ini tidak punya karakter".

"Jika mereka sadar bahwa mereka bermain untuk Juventus dan harus meningkatkan level permainan, mereka juga harus meningkatkan kesiapan mental serta fisik. Dengan stadion yang begitu mampu membangkitkan semangat, lawan seharusnya bahkan tidak berani turun ke lapangan. Namun, mereka justru tidak boleh menunjukkan sikap pasif seperti yang terkadang kita lihat. Kepribadian bisa diasah dan dibangun. Kekurangan bisa dilatih, dengan kesadaran bahwa seragam itu harus dijaga baik-baik".

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"Para pemain ini cukup tenang, sedangkan kami dulu hidup dengan kecemasan bahwa kami bisa pergi. Itu membuat perbedaan, karena kami berjuang habis-habisan demi bertahan di Juventus. Para pemain, pelatih, dan klub harus bergerak. Mereka harus memahami bahwa keadaan seperti ini tidak baik. Juventus tidak boleh tertinggal 11 poin dari puncak. Ini tidak boleh menjadi Juventus yang kita lihat".

Terakhir, tentang bursa transfer Januari: "Sorloth dan Scamacca bisa meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Saya melihat Scamacca berkembang. Jika Anda memberi Sorloth umpan di kotak penalti, dia akan mencetak gol, lewat sundulan dan cara lainnya. Juventus membutuhkan pemain seperti mereka, yang kuat secara fisik. Mereka membutuhkan penyerang kuat yang menjadi titik tumpu. Tim ini menciptakan peluang dan masuk ke kotak penalti, tetapi tidak mampu menyelesaikannya menjadi gol. Angka-angkanya juga menunjukkan itu. Semua orang melihatnya; Carnevali dan pihak klub harus memahaminya".