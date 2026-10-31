"Terkadang itu membantu. Pekan lalu sangat berat bagi keluarga saya dan saya. Ayah saya selalu mendampingi saya, selalu berada di sisi saya dan mendukung saya. Ia percaya kepada saya pada masa-masa ketika saya sendiri tidak percaya kepada diri saya. Karena itu, kembali bermain memang berat," ujar Kimmich seusai pertandingan.

Karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, pemain berusia 31 tahun itu absen dalam laga-laga terakhir melawan FC Arsenal, SC Freiburg, dan 1. FC Magdeburg. Saat menghadapi BVB, ia kembali menjadi starter dan memimpin tim asal Munich itu sebagai kapten sepanjang pertandingan.

Mengapa Joshua Kimmich absen membela FC Bayern dalam beberapa pekan terakhir?

Kembalinya Kimmich ke lapangan juga membuatnya banyak teringat kepada ayahnya. "Justru ketika saya berada di lapangan, itulah saat saya paling banyak memikirkannya. Meski begitu, penting bagi saya untuk kembali dan berusaha menjalani keseharian seperti biasa. Walaupun terkadang kita berharap dunia berhenti berputar, sayangnya dan untungnya dunia terus berjalan. Karena itu, saya senang bisa kembali. Perhatian yang saya terima, termasuk dari klub, DFB, dan orang-orang di sekitar saya, sangat istimewa. Itu sangat berarti bagi saya," kata pemain Bayern tersebut.

Ada satu kalimat dari ayahnya yang selalu teringat olehnya: "Ayah saya selalu berkata, 'Pada akhirnya, ini hanya sepakbola.' Kita harus selalu mengingat itu. Yang terpenting adalah kesehatan. Karena itu, sangat disayangkan ketiganya kini harus absen."

Yang dimaksud Kimmich juga termasuk para pemain tim asal Munich itu yang harus ditarik keluar akibat cedera. Dalam laga Der Klassiker, FC Bayern lebih dulu harus mengganti Ismael Saibari dan Serge Gnabry, lalu Michael Olise, karena mengalami masalah fisik. Kondisi Saibari khususnya tampak tidak baik setelah ia mengalami cedera pergelangan kaki dalam duel dengan kiper BVB, Gregor Kobel.

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Selain momen-momen emosional di lapangan, ada pula pertemuan khusus dengan pelatih BVB, Niko Kovac. Pria asal Kroasia yang sangat mengenal Kimmich sejak keduanya bersama di FC Bayern itu sempat memeluk mantan anak asuhnya saat pertandingan dan menyampaikan belasungkawa. "Ia mengirimi saya pesan pada pertengahan pekan. Bagi saya, itu sangat istimewa. Karena itu, saya berterima kasih kepadanya," tutur Kimmich.

Kovac juga menjelaskan gesturnya seusai pertandingan: "Kita semua tahu ayah Jo telah meninggal dunia. Tentu saja saya langsung menyampaikan belasungkawa kepadanya. Itu hal paling sederhana yang bisa dilakukan. Ia orang yang luar biasa."

Dari sisi hasil, Kimmich dan Bayern pada akhirnya hanya meraih hasil imbang yang terasa nyaris mengecewakan. Tim asal Munich itu dua kali unggul lewat Konrad Laimer dan Dayot Upamecano, tetapi Dortmund selalu mampu membalas.

Bayern juga kurang dinaungi keberuntungan: Bola beberapa kali membentur tiang atau mistar gawang, sementara Harry Kane gagal mengeksekusi penalti, sehingga kemenangan yang mungkin diraih pun luput. "Kami harus terus melangkah. Kami ingin meraih hasil. Karena itu, penting untuk saling mendukung dan selalu ada bagi satu sama lain. Kami tidak sedang berada dalam krisis besar. Hari ini kami bermain imbang. Saya pikir semua orang yang menyaksikan pertandingan tahu bahwa kami seharusnya menang," kata Kimmich.