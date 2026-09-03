Penutupan bursa transfer menghadirkan perjalanan yang penuh gejolak bagi Nick Woltemade. Penyerang berusia 24 tahun itu meninggalkan Newcastle United dengan status pinjaman, sebelum akhirnya berlabuh di Juventus Turin. Namun, di balik layar, saga transfer seputar pemain tim nasional tersebut ternyata memicu gelombang yang jauh lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya diketahui.

Sebuah skenario spektakuler muncul dalam negosiasi dengan Borussia Dortmund. Untuk mengamankan jasa gelandang BVB Felix Nmecha, Newcastle disebut-sebut menawarkan Woltemade sebagai alat tukar langsung. Namun, ketertarikan terhadap pemain ofensif itu bahkan meluas melampaui Bundesliga.

Seperti dilaporkan media Spanyol Mundo Deportivo, Woltemade juga sempat dikaitkan dengan FC Barcelona pada detik-detik terakhir bursa transfer. Namun, tawaran tersebut disebut sama sekali tidak memunculkan antusiasme dari para petinggi klub Katalan. Para petinggi klub tidak sepenuhnya yakin dengan opsi tersebut.

Selain itu, pada saat itu klub juga sudah berada dalam negosiasi lanjutan terkait perekrutan Gabriel Jesus yang berusia 29 tahun dari FC Arsenal. Secara paralel, Atletico Madrid juga disebut sangat melirik Woltemade, tetapi dalam pencarian penyerang pada akhirnya memilih peminjaman Jonathan David dari Turin.

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Lautaro Martinez dari Inter Milan mengonfirmasi ketertarikan FC Barcelona

Ada pula jejak panas lain menuju Barcelona, kali ini pada Martinez. Mesin gol Argentina milik Inter itu untuk pertama kalinya angkat bicara di hadapan publik mengenai rumor tawaran dari Spanyol, di sela-sela "Gran Gala del Calcio" di Italia. Dalam wawancara dengan Sky Italia, pemain berusia 29 tahun itu mengonfirmasi upaya pendekatan tersebut.

"Selalu menjadi sumber kebanggaan ketika menerima tawaran seperti itu, karena saya terus bekerja untuk tetap berada di level tertinggi dalam sepak bola. Laporan itu benar," ujar kapten Nerazzurri tersebut. Meski mendapat godaan dari Catalunya, ia tetap bertahan di klubnya saat ini, yang kontraknya masih berlaku hingga 2029.

"Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bertahan di Inter, bersama rekan-rekan setim saya dan para suporter kami. Selama mereka menginginkan saya, saya akan tetap berada di klub ini," kata Martinez tentang identifikasinya dengan klub Milan tersebut: "Kita semua tahu bahwa di dunia sepak bola, ketika Anda tidak lagi dibutuhkan, Anda akan diminta untuk pergi. Bermain untuk Inter adalah sumber kebanggaan bagi saya, dan saya bahagia di sini. Saya ingin bertahan dan terus berkembang setiap hari serta berjuang bersama Inter untuk gelar-gelar besar."