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Mantan pemain timnas Jerman Timo Werner berbicara terbuka tentang masa-masa yang sangat sulit dalam kariernya sejauh ini.

"Saya mengalami banyak hal buruk dalam karier saya. Di Jerman pun saya harus melewati banyak hal buruk. Ada saat-saat ketika saya duduk di rumah dan benar-benar terpuruk," ungkap Werner, yang pindah dari RB Leipzig ke San Jose Earthquakes di MLS pada awal tahun ini, dalam siniar The Late Run.

Yang paling membekas bagi Werner selama bertahun-tahun adalah aksi berpura-pura jatuh dalam laga Bundesliga saat Leipzig menghadapi FC Schalke 04 pada Desember 2016. Sejak itu, suporter lawan kerap menjadikannya sasaran nyanyian ejekan dan cercaan. "Saya melewati banyak hal di Jerman karena sekali berpura-pura jatuh. Setelah itu, mereka terus mengincar saya di sana selama bertahun-tahun," jelas sang penyerang.

Timo Werner tentang nyanyian ejekan di Jerman: "Apa-apaan ini?"

Situasi itu begitu berat hingga pada suatu titik ia bertanya-tanya: "Apa-apaan ini? Ke stadion mana pun saya datang, saya selalu disoraki. Mereka menyanyikan lagu-lagu tentang saya, terus-menerus mengada-ada tentang saya. Itu benar-benar berat." Ia tak lagi bisa berada di kota mana pun di Jerman tanpa diganggu. Werner menegaskan bahwa kini ia sangat bangga dengan caranya menghadapi semua itu.

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Pemain kelahiran Stuttgart itu pernah dianggap sebagai salah satu penyerang paling menjanjikan di timnas Jerman. Untuk waktu lama, ia menjadi pilihan utama sebagai penyerang nomor sembilan dan antara lain menjadi andalan di ujung tombak pada Piala Dunia 2018 yang mengecewakan. Pada 2020, FC Chelsea bersedia membayar biaya transfer sebesar 53 juta euro untuknya. Pada musim pertamanya di Inggris, ia memenangi Liga Champions bersama The Blues.

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Meski begitu, menurutnya, pengalaman di Chelsea "serupa" dengan yang ia alami sebelumnya di Jerman. "Di sana saya menyia-nyiakan beberapa peluang dan setelah itu mereka mengincar saya," kata Werner mengenang masa-masanya di Stamford Bridge. Pada 2022, ia meninggalkan The Blues dan kembali ke Leipzig. Awalnya, ia masih bertahan di timnas. Namun, sejak Juni 2023, ia tak lagi dipanggil ke timnas Jerman. Penampilan terakhirnya dari total 57 laga internasional terjadi pada Maret 2023.

Timo Werner akhirnya benar-benar tersisih di RB Leipzig

Situasinya di Leipzig terus memburuk. Peminjaman selama satu setengah tahun ke Tottenham Hotspur pun tak mampu memberi dorongan baru bagi karier Werner. Karena setelah itu ia nyaris tak lagi mendapat tempat di RB, ia meninggalkan sepakbola Eropa pada Januari dan bergabung dengan San Jose.

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Di sana, pemain berusia 30 tahun itu terikat kontrak hingga musim panas 2028 dan kembali memegang peran penting di lapangan. Dalam 22 penampilan sejauh ini untuk San Jose Earthquakes, Werner mencetak enam gol dan tujuh assist. Berada di posisi ketiga Wilayah Barat, San Jose sudah memastikan tempat di play-off MLS.