Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, berhasil menjuarai Piala Dunia pria dan wanita, saat menghadapi tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir akan berhadapan dengan timnas Argentina sebentar lagi di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Lionel Messi masuk dalam susunan pemain inti timnas Argentina, sehingga ini menjadi pertandingan kelimanya di Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya tampil dalam 3 pertandingan sebagai pemain inti dan satu kali sebagai pemain pengganti.

Dengan penampilannya ini, Messi menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, baik edisi putra maupun putri, dengan total 31 pertandingan.

"La Pulga" ini mengungguli pemain Amerika Serikat, Christine Lilly, yang telah bermain dalam 30 pertandingan bersama timnas negaranya di Piala Dunia Wanita.

Perlu dicatat bahwa Messi adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 20 gol, unggul satu gol dari bintang Prancis Kylian Mbappé.