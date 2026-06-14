Di hadapan mata dunia... Warga "Tijuana" mengejutkan delegasi Iran sebelum mereka memasuki Amerika Serikat

Tim nasional Iran telah memulai perjalanan serunya ke Amerika Serikat sebagai persiapan untuk menghadapi Selandia Baru dalam laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026.

Menurut situs "Foot Mercato", timnas Iran telah tiba di Bandara Tijuana dan dijadwalkan akan terbang ke Los Angeles untuk mempersiapkan diri menghadapi Selandia Baru.

Tim tersebut saat ini sedang menunggu di bandara setelah meninggalkan kamp pelatihan mereka di Meksiko, dan perjalanan menuju bandara berlangsung dalam suasana yang sangat ramah.

Banyak warga Tijuana berbaris di kedua sisi jalan untuk mengiringi bus tim Iran, dan beberapa di antaranya mengibarkan bendera Iran. Ini adalah pemandangan yang sangat kontras dengan situasi geopolitik yang tegang saat ini antara Iran dan Washington.

Timnas Iran tiba di Meksiko pada menit-menit terakhir seminggu yang lalu untuk menghindari masalah di wilayah Amerika Serikat, dan sejauh ini mereka disambut dengan tenang, bahkan mendapat dukungan besar dari para penggemar.

Sebagai pengingat, Mehdi Taremi dan rekan-rekannya akan memulai perjalanan mereka pada Selasa dini hari dengan menghadapi Selandia Baru.