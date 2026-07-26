Barcelona masih belum mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Robert Lewandowski di posisi penyerang tengah murni, sementara Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, tetap menjadi target terbesar Blaugrana untuk menggantikannya. Namun, Atletico menolak keras untuk masuk ke meja perundingan, menurut surat kabar"Mundo Deportivo"asal Catalunya.

Meskipun sudah memasuki pekan terakhir Juli, yang merupakan tenggat waktu yang ditetapkan presiden Barca, Joan Laporta, pekan lalu, untuk berlakunya tawaran senilai 100 juta euro yang diajukan Barcelona pada akhir Mei, tidak ada situasi tergesa-gesa atau putus asa di dalam klub Catalunya tersebut.

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Alvarez masih mendapat perhatian besar dari Barcelona, tetapi setelah merekrut Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, menyusul berakhirnya masa peminjaman Marcus Rashford, klub sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk tidak merekrut penyerang tambahan musim panas ini, kecuali sejumlah pemain hengkang dari skuad.

Selain Gordon dan Adeyemi, Ferran Torres, yang belum menyampaikan keinginannya untuk pergi kepada Barcelona, dan Dani Olmo mampu mengisi posisi penyerang tengah murni, sebagaimana pernah mereka lakukan di masa lalu, sementara Raphinha juga memiliki kemampuan untuk bermain di posisi tersebut.

Mulai mengakar di dalam Barcelona bahwa mereka tidak akan merekrut seorang pemain hanya demi merampungkan sebuah transfer, mengingat terbatasnya peluang yang tersedia di bursa untuk mendatangkan bintang-bintang besar dengan harga yang masuk akal.

Transfer yang Sulit

Terkait Julian Alvarez, yang berusia 26 tahun, Barcelona menyadari bahwa merampungkan transfer ini akan sangat sulit, meskipun penyerang Argentina itu memberikan tekanan pada Atletico pada 22 Juni saat Piala Dunia, ketika ia mengungkapkan bahwa ia telah meminta "pindah" dari klub demi mewujudkan mimpinya.

Alvarez tidak menyebut nama Barcelona secara terang-terangan, tetapi ia merujuk pada klub yang ia dukung ketika masih kecil, semasa periode bermainnya bersama River Plate.

Namun, Atletico, untuk saat ini, hanya bersedia menyetujui penjualan Alvarez ke Arsenal, dalam sebuah transfer yang melibatkan penyerang Swedia Viktor Gyokeres, atau ke Paris Saint-Germain.

Tidak untuk Barca

Hal ini terjadi di saat Atletico menolak membuka pintu bagi Barcelona, sebagaimana ingin dijelaskan Miguel Angel Gil Marin kepada para pendukung klub, hanya dua hari sebelum final Piala Dunia.

Sebaliknya, Barca tidak berniat melampaui angka 100 juta euro, yang sudah mereka tawarkan untuk mendatangkan Julian Alvarez dua bulan lalu. Klub Catalunya itu juga tidak berniat mengusulkan penyertaan pemain dalam transfer tersebut untuk memudahkan perampungannya, terlebih karena Atletico sama sekali tidak ingin bernegosiasi dan bersikeras tidak menjual bintangnya.

Dengan demikian, Alvarez menjadi pusat perhatian, menanti apa yang akan ia lakukan pada periode mendatang untuk mencoba mematahkan perlawanan sengit dari pihak klubnya dan memaksanya menyetujui kepergiannya.

Adapun Barcelona, mereka lebih memilih menunggu dan memantau perkembangan tanpa ketegangan. Hansi Flick memang ingin menambah seorang penyerang lagi, tetapi ia sudah memiliki banyak opsi serangan dalam skuadnya, menurut"Mundo Deportivo".