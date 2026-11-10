Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21) akan mencatatkan sejarah, ketika menjadi saksi pembukaan stadion baru klub Al-Qadsiah, dengan kehadiran tim Al-Hilal.

Awalnya, Stadion Aramco, markas baru klub Al-Qadsiah, dijadwalkan dibuka selama ajang Piala Asia 2027, namun penundaannya dari Januari hingga Desember tahun depan mengubah jalannya segalanya.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa pertandingan pertama yang digelar di stadion baru tersebut akan berlangsung di Liga Joy Elite, ketika tim Al-Qadsiah menjamu Al-Hilal, pada Senin 23 November mendatang, di pekan kesebelas.

Setelah itu, stadion akan menjadi tuan rumah pertandingan pertama tim utama, pada Jumat 27 di bulan yang sama, ketika anak asuh pelatih asal Irlandia Brendan Rodgers menghadapi Al-Fayha, di pekan ketiga belas Liga Roshn.

Langkah-langkah tersebut diambil dalam rangka memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan sistem stadion untuk menyambut para suporter dan tim-tim olahraga, dengan mempertimbangkan masuknya suporter secara bertahap hingga mencapai kapasitas penuh.

Perlu diketahui bahwa Stadion Aramco akan menjadi markas baru klub Al-Qadsiah pada periode mendatang. Stadion ini terbentang di atas lahan seluas 800 ribu meter persegi, dan tribunnya mampu menampung sekitar 47 ribu penonton, sehingga menjadikannya salah satu stadion terbesar di Kerajaan.