Sang pejabat menanggapi dampak-dampak yang muncul setelah derby kota antara Atletico dan Real dengan kata-kata tegas terhadap kritik besar-besaran, yang khususnya disalurkan melalui kanal milik klub Real Madrid TV serta media-media yang dekat dengan mereka.

Di pusat kemarahan Tebas ada, menurut pandangannya, upaya sistematis untuk menciptakan kegaduhan oleh lingkungan juara rekor Spanyol itu. "Corong-corong dan saluran televisi rezim itu sudah mulai membangun narasi lama yang sama: konspirasi yang terus-menerus," tulis Tebas dan melanjutkan: "Kalau bukan Negreira, maka wasitnya. Kalau bukan itu, maka karena dia bukan wasit internasional. Setiap klub bisa saja menjalani pertandingan yang dipimpin wasit internasional maupun wasit yang bukan internasional. Tidak ada seorang pun yang berhak memilih wasitnya sendiri."

Dengan sangat tegas, sang pejabat juga mengarahkan kritiknya kepada sebuah laporan dari Real, di mana liga diserang secara langsung. Tuduhan bahwa wasit konon merugikan "bisnis yang menjamin nafkah mereka", dibantah keras oleh Tebas. "Apa sebenarnya yang dituntut di sini? Bahwa pertandingan dipimpin berdasarkan pemasukan, rating siaran TV, atau lambang klub? Cara seperti apa ini dalam memahami kesetaraan dalam kompetisi," kata Tebas.

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Kritik apa yang disampaikan presiden LaLiga kepada Real Madrid?

Tebas juga tidak membiarkan begitu saja klaim Los Blancos bahwa mereka adalah fondasi utama seluruh liga: "Real Madrid sangat penting bagi LaLiga, tetapi klaim bahwa LaLiga tanpa mereka tidak ada nilainya menunjukkan penghinaan terhadap klub-klub lain, para suporternya, dan sejarah mereka. Kompetisi ini bukan milik siapa pun."

Di balik retorika keras kubu Madrid, bos LaLiga itu menduga ada manuver pengalihan dari kekurangan tim di lapangan. "Mengklaim bahwa wasit diarahkan untuk melawan Real Madrid berarti hidup di galaksi yang berbeda. Gambaran ini dijadikan dalih untuk menutupi kekurangan lain yang terlihat jelas dalam pertandingan-pertandingan awal musim ini," kata Tebas, lalu menulis lebih lanjut: "Lebih mudah menunjuk pada sebuah konspirasi daripada menjelaskan apa yang terjadi di lapangan... Dan sikap saya tidak bergantung pada jabatan saya: kesalahan wasit tidak membuktikan adanya konspirasi, dan meskipun itu berulang selama bertahun-tahun, hal itu tidak lantas membuatnya menjadi benar."

Sebagai penutup pernyataannya, presiden liga itu menyampaikan pesan yang tidak bisa disalahartikan kepada para petinggi dan pendukung Real: "BUKA PENUTUP MATA KALIAN! Ini baru September, dan mereka sudah mengklaim liga telah dimanipulasi. Tidak ada orang waras yang masih percaya pada alasan lama ini lagi."