Bintang Argentina, Lionel Messi, memicu kontroversi menjelang gala Ballon d'Or 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober ini di ibu kota Inggris, London, setelah menyebarnya kabar yang mengklaim bahwa dia akan menghadiri acara tersebut dan berpeluang mengemban tugas menyerahkan trofi kepada pemenang.

Sejumlah laporan media dari situs-situs tak ternama dalam beberapa jam terakhir menyebutkan, mengutip seorang jurnalis bernama "Juan Jesus", bahwa Messi siap menghadiri gala tersebut, bahkan menjalankan peran khusus berupa menyerahkan Ballon d'Or kepada pemenang tahun ini.

Menyusul kabar tersebut, jurnalis Italia terkenal Fabrizio Romano tampil untuk membantah bahwa kapten Inter Miami itu menerima undangan untuk menjalankan tugas tersebut.

Romano menulis melalui akun resminya di platform "X" sebuah cuitan yang berbunyi: "Lionel Messi tidak akan menyerahkan penghargaan apa pun kepada para pemenang Ballon d'Or, karena dia tidak menerima undangan untuk melakukan hal itu."

Jurnalis Italia tersebut menambahkan bahwa kehadiran bintang Argentina itu di gala Ballon d'Or hingga kini belum dipastikan, sehingga memunculkan tanda tanya seputar kabar yang beredar mengenai penampilannya di acara yang dinantikan tersebut.









Tanda tanya seputar kabar ini semakin membesar mengingat Lionel Messi masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or 2026, bersama bintang-bintang menonjol lainnya seperti Harry Kane, Lamine Yamal, dan Kylian Mbappe. Artinya, dia akan menjadi salah satu pesaing untuk penghargaan yang disebut-sebut akan dia serahkan kepada pemenang.

Meski hal ini secara teori tidak menutup kemungkinan dia menyerahkan penghargaan tersebut, situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kebenaran laporan yang beredar, terutama dengan penegasan Fabrizio Romano bahwa tidak ada undangan yang ditujukan kepada bintang Argentina itu untuk menjalankan tugas tersebut.

Gala tersebut dijadwalkan berlangsung di London Palladium, dalam edisi istimewa yang merayakan 70 tahun perjalanan penghargaan ini.

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