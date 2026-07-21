Di detik-detik terakhir.. Al Hilal turun tangan untuk merebut bintang Piala Dunia dari cengkeraman Roma

Klub Al Hilal turun tangan di detik-detik terakhir untuk merebut salah satu bintang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko dari cengkeraman klub Roma.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa klub Al Hilal telah mengajukan tawaran untuk merekrut pemain Belanda Crysencio Summerville, winger West Ham, selama periode bursa transfer musim panas mendatang.

Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klub Saudi tersebut berusaha merebut Summerville di detik-detik terakhir, setelah klub Roma mengajukan 3 tawaran untuk merekrutnya.

Diperkirakan West Ham akan menentukan nasib pemain berusia 24 tahun itu dalam beberapa jam ke depan, baik dengan kepindahan ke Al Hilal maupun klub ibu kota Italia tersebut.

Nama Summerville mencuat di ajang Piala Dunia 2026, meski ia bukan pemain inti di seluruh pertandingan timnas Belanda, setelah ia mencetak dua gol dan menciptakan dua assist.

Di luar timnas Belanda, Summerville tampil impresif sepanjang musim lalu bersama West Ham, tampil dalam 34 pertandingan, yang di dalamnya ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist.

Pemain berusia 24 tahun itu terutama piawai di posisi winger kiri, tetapi ia juga mampu bermain di sisi kanan, di samping posisi penyerang murni dan playmaker, meski lebih jarang.