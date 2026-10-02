Michael Olise, bintang Bayern Munich, mengikuti jejak pelatihnya Zinedine Zidane di timnas Prancis, berkat golnya ke gawang Italia dalam turnamen UEFA Nations League.

Prancis bermain imbang 1-1 dengan Italia, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam, di Stadion Stade de France, pada laga ketiga babak fase grup turnamen Eropa tersebut.

Olise mencetak satu-satunya gol Prancis, pada menit ke-55 pertandingan, melalui tendangan bebas yang dieksekusinya dengan apik, tanpa bisa diantisipasi oleh kiper Italia Gianluigi Donnarumma.

Gol ini menjadi gol kedua yang dicetak Olise bersama timnas Prancis dari tendangan bebas, setelah golnya ke gawang Kroasia, pada 23 Maret 2025, di babak perempat final turnamen UEFA Nations League.

Menurut jaringan statistik Opta, Olise menjadi pemain ketiga yang berhasil mencetak dua gol dari tendangan bebas bersama timnas Prancis, sejak awal abad kedua puluh satu, tepatnya sejak tahun 2000.

Zinedine Zidane adalah orang pertama yang melakukan hal ini, meski ia pensiun sebagai pemain pada tahun 2006, sebelum disusul oleh Dimitri Payet yang juga istimewa dalam urusan tendangan bebas.

Jika ia berhasil mencetak satu tendangan bebas lagi, bintang Bayern Munich itu akan menjadi pemain pertama yang mencetak 3 gol tendangan bebas bersama timnas Prancis di milenium ini, melampaui takhta bersejarah milik "Zizou".

Perlu dicatat bahwa Olise menampilkan performa istimewa di bawah kepemimpinan Zidane, di mana ia juga menjadi pencetak gol kemenangan atas Belgia, pada laga kedua fase grup UEFA Nations League, setelah aksi individu yang memukau.



