Di depan mata bintang Bayern Luis Diaz! Kegilaan total di sepak bola Kolombia

Setelah partisipasinya di Piala Dunia bersama Kolombia, Luis Diaz dari Bayern Munich saat ini masih menjalani libur khusus yang diperpanjang. Namun, tampaknya dia belum jenuh dengan sepakbola. Pada Kamis dini hari, Diaz menghadiri laga piala antara mantan klubnya, Junior FC dan Barranquilla FC, dan menyaksikan sebuah tontonan sensasional.

Gambaran situasinya: Junior FC adalah klub besar tradisional dari Barranquilla, juara bertahan, dan ikon sepakbola pantai Karibia Kolombia, yang juga merupakan daerah asal Diaz. Sementara Barranquilla FC, klub divisi dua, merupakan akademi penghasil talenta milik Junior yang didirikan pada 2004, yang pada akhirnya adalah tim cadangan mereka.

Sejumlah pesepakbola Kolombia ternama menapaki jalan menuju level tertinggi sepakbola internasional melalui dua klub tersebut. Misalnya Carlos Bacca, Teofilo Gutierrez, atau tentu saja Luis Diaz. Setelah sempat memperkuat FC Porto dan Liverpool, winger kiri yang kini berusia 29 tahun itu pada akhirnya bergabung dengan Bayern Munich pada 2025 dengan nilai 70 juta euro.

Sang kiper menjadi penentu lewat adu penalti

Berbeda dengan di Jerman, duel antara tim-tim yang memiliki keterkaitan seperti ini diperbolehkan di ajang piala Kolombia. Dan sesuai hasil undian, Junior dan Barranquilla langsung saling berhadapan di putaran pertama piala musim ini. Setelah bermain 2-2 pada leg pertama, tim cadangan sempat lama unggul 3-2 sebelum Luis Muriel mencetak gol penyama kedudukan lewat penalti handball pada menit ke-88. Pemain 35 tahun itu pernah bermain untuk tim nasional Kolombia dan di Eropa antara lain membela Atalanta Bergamo serta Sevilla.

Namun, hal itu tidak membuat underdog besar tersebut kehilangan fokus, melainkan memenangi adu penalti berikutnya dengan cara yang spektakuler. Setelah kiper Sebastian Guerra menepis satu percobaan, rekannya yang berusia 20 tahun, Yesid Garcia, menuntaskannya dengan panenka. Gol penentu pada akhirnya dicetak oleh Guerra sendiri.

Diaz beberapa kali disorot selama siaran televisi - karena panas tropis, dia mendinginkan diri di tribun dengan kipas tangan kecil. Tontonan di Barranquilla itu tampaknya menjadi penutup yang pantas untuk liburan di kampung halamannya. Pada 1 Agustus, dia dijadwalkan berangkat bersama Bayern Munich untuk tur Asia.