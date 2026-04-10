Di dalam ring tinju: Putra Biden menantang "anak-anak" Trump dalam pertarungan "pembantaian"

Dalam sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menggabungkan politik dan olahraga, Hunter Biden, putra mantan Presiden AS Joe Biden, mengumumkan tantangannya kepada kedua putra Presiden AS saat ini, Donald Trump, untuk bertarung dalam pertarungan di dalam ring, yang menurutnya mungkin akan digelar pada akhir April ini.

Tantangan ini muncul setelah bertahun-tahun konflik politik antara kedua keluarga, sehingga memunculkan pertanyaan apakah persaingan antara Biden dan Trump akan berpindah dari Gedung Putih ke ring pertarungan.

Hunter Biden, 56 tahun, mengungkap detail di balik usulan ini dalam video yang diunggah melalui akun "Channel 5" di Instagram, sambil menyebutkan bahwa inisiatif tersebut berasal dari pembuat konten Andrew Callahan.

Biden mengatakan: "Saya baru saja menerima telepon dari Andrew Callahan, dan dia meminta saya untuk bergabung dengan tur Carnival Tour milik Channel 5 di akhir bulan ini. Saya kira kita akan mulai di Phoenix, lalu pergi ke San Diego, dan berakhir di Albuquerque. Dia mencoba mengatur pertarungan dalam kandang antara saya, Eric Trump, dan Donald Trump Jr."

Baca juga: Dalam lelang... Messi menjual bagian dari sejarahnya di Barcelona



Hunter menegaskan antusiasmenya yang tinggi terhadap ide tersebut dengan menyatakan persetujuannya sepenuhnya: "Saya memberitahunya bahwa saya akan melakukannya, saya setuju 100% jika dia berhasil mengaturnya. Dan jika tidak berhasil, saya tetap akan hadir."

Pertarungan yang mungkin terjadi

Hunter Biden berusia 56 tahun, sementara Donald Trump Jr. berusia 48 tahun dan Eric Trump berusia 42 tahun.

Sampai saat ini, belum diketahui apakah pertarungan ini benar-benar akan terjadi atau hanya akan tetap menjadi ide yang kontroversial.

Skenario ini mengingatkan pada pertarungan virtual yang tidak pernah terlaksana antara Mark Zuckerberg, pendiri "Facebook", dan Elon Musk, pemilik platform "X" (sebelumnya Twitter), yang sempat menimbulkan kehebohan global pada tahun 2023 sebelum akhirnya dibatalkan.

Baca juga: Meski Dihiasi Emas... Juara Yordania Menolak Bertarung Melawan Atlet dari Entitas Zionis

Kecintaan pada olahraga pertarungan

Presiden AS saat ini, Donald Trump, dikenal sangat menyukai olahraga UFC, di mana ia mengumumkan akan menjadi tuan rumah "acara terbesar dalam sejarah UFC" di Gedung Putih pada 14 Juni mendatang, dengan partisipasi petarung profesional dari organisasi tersebut, sebagai bagian dari perayaan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat.

Adapun Eric Trump, ia juga merupakan penggemar olahraga ini, dan sebelumnya telah mengajak dua bintang, Jon Jones dan Conor McGregor, untuk ikut serta dalam acara yang dinantikan tersebut, meskipun keduanya kemudian dipastikan tidak masuk dalam daftar akhir.

Di sisi lain, Donald Trump Jr. bergerak ke arah investasi olahraga, dengan menyuntikkan jutaan dolar ke dalam proyek "Enhanced Games" yang kontroversial, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kompetisi olahraga tanpa batasan ketat terhadap penggunaan doping.

Baca juga: Menjelang Piala Dunia Amerika... Keputusan FIFA yang Berbahaya



Dari Politik ke Ring

Sementara pertarungan politik antara Biden dan Trump masih mendominasi panggung Amerika, tampaknya anak-anak kedua pemimpin tersebut bersiap untuk versi berbeda dari pertarungan tersebut, kali ini di dalam ring, dalam pertarungan yang mungkin menggabungkan simbolisme politik dan kegembiraan olahraga, jika benar-benar diselenggarakan.