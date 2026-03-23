Di Canio: "Leao marah karena dikritik? Aku nggak peduli, dia kan bukan saudaraku"

Paolo Di Canio, mantan pemain sepak bola yang pernah membela Milan dan kini menjadi komentator, juga angkat bicara di sela-sela Legends Trophy, ajang padel untuk mantan pemain sepak bola yang digelar hari ini di Milan. Berikut pernyataan yang ia sampaikan kepada media, sebagaimana dikutip oleh Milan News:





Komentar tentang liga Milan? Apakah mereka bisa memenangkannya?





"Milan tampil bagus, menurut saya. Kita harus membandingkannya dengan tahun lalu: sepanjang tahun ini mereka berjuang untuk posisi teratas. Dan kemudian, Anda tahu, dengan 8 pertandingan tersisa dan selisih 6 poin... Max Allegri selalu mengatakan bahwa dia melihat ke belakang karena harus memastikan posisi minimal, dan itu tepat untuk klub seperti Milan: dia telah menerima tantangan ini untuk masuk empat besar, tidak mungkin melihat Milan absen dari Liga Champions tahun depan. Tapi, mengetahui Max, dia tetap di sana dan kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan: pertandingan berikutnya akan sangat menentukan, ini adalah pertarungan langsung karena Napoli juga sudah mendekat. Dengan kondisi Inter seperti ini, saya rasa wajar untuk berharap dan berambisi"





Apakah Leao masih penyerang masa depan Milan?





"Di Italia, jika kita ingin berkembang, kita harus melihat, bukan Inggris yang merupakan dunia lain, tapi Spanyol dan Jerman di mana tidak ada pemain yang selalu menjadi perdebatan publik: 'ya tapi kalau dia bisa, ya tapi gol-golnya sudah dia cetak...'. Satu 'tapi' dalam sepak bola yang serius sudah terlalu banyak. Dengan Leao, kamu selalu menggunakan lima atau enam 'tapi': itu tidak boleh. Hanya di Italia kita mulai terbiasa, mungkin karena kita kurang berbakat, untuk menerima atau menoleransi. Jika Milan ingin membangun tim dan lingkungan kelas dunia, Anda tidak bisa memiliki pemain yang tidak tahu bagaimana dia bangun di pagi hari atau bagaimana dia datang. Berapa harganya 1 euro? Ya sudah, kita coba. 8 juta? Haruskah saya memperpanjang kontraknya? Saya yang bilang, saya bukan pejabat Milan dan itu urusan mereka"





Anda mengenal Tare...





"Kalian sudah lihat sikapnya di Olimpico, menurutku gerakan bibir Tare saat Leao keluar sangat jelas: karena bagi seorang petinggi yang serius, yang pernah bermain sepak bola, yang telah membangun Lazio seperti yang dia lakukan dan berhasil membuatnya tampil bagus dengan pemain-pemain yang didatangkan dengan harga sangat terjangkau, serta yang ingin mengembalikan Milan ke masa kejayaannya, sikap seperti itu tidak mungkin ada. Wajar jika seorang pemain kesal sejenak karena pada saat itu dia sangat peduli: masalahnya adalah pengelolaan karier jangka panjang seorang pemain yang seharusnya memiliki semua potensi. Dia berusia 27 tahun... Jika kamu lebih kuat saat berusia 21 tahun daripada saat 27 tahun... Gol itu penting ketika dalam liga yang sama perbedaannya terlihat dengan atau tanpa Leao, saat dia ada. Tanpa dia, Milan mencetak lebih banyak gol dan lebih solid: 21 gol dicetak, 8 kemenangan, dan 3 kebobolan"





Apakah Anda tahu bahwa Leao akan marah karena kata-kata ini?





"Apa peduliku, aku di sini untuk mengatakan apa yang kupikirkan: dia bukan saudaraku atau sepupuku. Aku juga sering mendapat kritik, bukan berarti aku punya masalah dengannya. Banyak pemain lain yang kukatakan sangat kuat dan hebat: Yildiz dapat diandalkan dan serius, berpotensi menjadi juara. Saya bicara soal level, bukan soal lapangan pinggiran: di Bar Corallo di Quarticciolo, orang bilang dia hebat tapi biarkan dia main, yang lain nggak bagus..."





Tapi dia bukan penyerang tengah seperti Leao...





"Dia seorang penyerang. Tentu saja lebih baik baginya bermain sebagai penyerang tengah karena dia bisa mencetak lebih banyak gol dengan usaha yang lebih sedikit: di Italia hal itu mudah, cukup kirim bola ke depan dan cepat atau lambat, dengan pertahanan lawan yang tidak terlalu kokoh, dia pasti bisa menemukan celah. Masalahnya adalah apa yang kamu hasilkan selama pertandingan selain golmu. Jika aku punya pemain, bahkan yang malas sekalipun, yang mencetak tiga gol per pertandingan, aku akan menerimanya: tapi Milan tidak bisa membiarkan hal ini, juga untuk membangun sebuah visi tidak hanya di lapangan tapi juga dalam sikap saat berlatih. Itu yang aku lihat di pertandingan terakhir. Selain permainan tim saat Rabiot mencetak gol, ada 5-6 pemain yang membagi ruang dengan Fofana yang menjadi penyerang tambahan dan kemudian berganti peran saat bola sampai ke Athekame, lalu Modric yang mengoper ke Pulisic yang mengirim bola ke tiang jauh ke Rabiot yang mencetak gol setelah melakukan umpan silang dari sisi lain. Ada permainan tim yang kompak karena mereka tahu bahwa semua akan dihargai saat bermain untuk orang lain. Dan saat Rabiot mencetak gol, Modric dan yang lain menghampiri Pulisic yang memberikan assist: mereka menghargai rekan setimnya. Inilah permainan tim, kesatuan tujuan, saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Meskipun demikian, bukan berarti saya marah pada Leao. Saya juga kesal dengan Leao: tinggi 1,88 m, kemampuan berlari, teknik yang ditujukan untuk melayani tim... Tapi seringkali kamu bertanya, "Apa yang dia pikirkan?", di ruang rekaman saat harus bernyanyi? Dia memikirkan hal lain. Memberiku kesan bahwa sepak bola, karena dia berbakat, dianggap hal biasa, dia datang ke lapangan hanya untuk bermain: tapi kesenangan sejatinya ada di ruang rekaman dan peragaan busana bertelanjang dada seperti sebulan lalu di musim dingin. Dulu, kalau kamu menghabiskan sehari penuh di musim dingin tanpa baju... Kalau dia bisa melakukannya, dia punya fisik yang luar biasa, tapi aku bilang: apakah itu bisa diterima di level profesional? Selain sesi foto untuk mempromosikan merek, itu boleh: tapi sebuah peragaan busana sepanjang hari dengan dada telanjang. Pendekatan terhadap para pemuda memang sudah berubah, tapi disiplin dan aturan tidak boleh diubah: itu harus dihormati, aturan tetap sama. Jika kamu ingin membangun Atletico Madrid: temui Simeone, sudahkah kamu mendengar apa yang dia katakan tentang Lookman? Jika dia ingin bermain bersama kami, dia harus berlari lebih banyak, tahu cara bertahan untuk tim, kalau tidak, dia tidak akan bermain di sini."





Bagaimana Milan bisa menjual Leao?





"Kamu tanya aku? Aku nggak tahu, aku kan bukan Tare atau yang lain. Bukan berarti aku bilang dia harus pergi. Mungkin dia bisa berubah drastis dalam sekejap, dan aku akan jadi orang pertama yang bilang bahwa aku pikir dia nggak akan pernah berubah, dan aku akan menikmati bakatnya yang terasah sepenuhnya"