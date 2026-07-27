Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 28 November 2022 dan kini telah diperbarui.

Anda nyaris bisa menyetel jam berdasarkan itu. Bukan sampai menit yang persis, tetapi perkiraan waktunya selalu sama. Ketika Borussia Dortmund bermain di kandang dan laga sudah berjalan sekitar satu jam, pengumuman itu pun terdengar. Sejak 1995.

Namun, ada satu syarat: laga itu tidak boleh merupakan partai kandang BVB di Bundesliga. Jika demikian, dan hanya dalam situasi itu, seruan berikut akan terdengar: "Tuan Pieper, silakan datang ke stan informasi di bawah tribune utara." Ada juga variasinya, terkadang diminta datang ke pintu masuk museum klub "Borusseum" atau ke tangga 26. Namun, yang selalu dipanggil adalah seorang Tuan Pieper.

Dalam nyaris semua kasus, Tuan Pieper ini memang juga duduk di stadion. Namun, ia tak pernah memenuhi permintaan itu dan siapa pun yang mendukung BVB sebenarnya juga tahu alasannya. Sebab, Tuan Pieper yang selalu dicari itu dalam kehidupan nyata bernama depan Gerd dan hingga September 2021 merupakan petinggi di klub Die Schwarzgelben. Pada awal Juli 2024, ia meninggal dunia setelah lama sakit pada usia 80 tahun.

Gerd Pieper adalah sosok asli Dortmund. Sejak 2003, Pieper, yang menjadi fan BVB sejak kecil dan juga menjadi anggota klub sejak 1983, duduk di dewan pengawas klub. Mantan presiden Gerd Niebaum yang membawanya ke sana. Setahun kemudian, Pieper mengambil alih posisi ketua, dan pada November 2008 jabatan wakil presiden menyusul. Direktur pelaksana Hans-Joachim Watzke menyebutnya sebagai "grand seigneur" setelah ia mundur karena alasan kesehatan.

BVB dan Pieper mempersembahkan: "Diiiiie jumlah penonton"

Namun, pencarian Tuan Pieper di stadion sudah bermula jauh sebelum ia bergabung dengan klub favoritnya. Sejak 1969, Pieper memiliki jaringan toko parfum "Stadt-Parfümerie Pieper" yang didirikan orang tuanya dan berbasis di Herne. Tiga setengah tahun lalu, ia menyerahkannya ke tangan putra-putranya, yang kini menaungi lebih dari 150 cabang dan lebih dari 1100 karyawan.

Pada November 2025, perusahaan tersebut kemudian mengajukan permohonan insolvensi dengan pengelolaan sendiri. Belakangan, perusahaan itu diambil alih oleh keluarga investor dan pengusaha asal Prancis, Konckier. Kini bos baru Johanna Schlurmann mengonfirmasi kepada Ruhr Nachrichten bahwa sponsor yang sudah berjalan selama bertahun-tahun itu ke depannya tidak akan lagi dilanjutkan.

Sejak 1990, toko parfum milik Pieper telah berperan sebagai sponsor Borussia. Di kalangan pendukung Dortmund, namanya terkenal karena hanya dan selalu disebut ketika pengumuman jumlah penonton disampaikan.

Kalimatnya selalu berbunyi: "Diiiiie jumlah penonton - seperti biasa dipersembahkan oleh Stadt-Parfümerie Pieper. Enam kali di Dortmund dan lebih dari 150 kali di Jerman." Dua kalimat ini diucapkan dengan nada suara sedikit bernyanyi, yang bagi para pengunjung lama laga kandang BVB begitu melekat sehingga mungkin satu dari dua orang bisa melafalkannya di luar kepala.

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BVB merasa dilucuti wewenangnya oleh UEFA di stadion sendiri

Masalahnya adalah: ketika klub asal Westfalen itu bermain di Liga Champions atau Liga Europa, di DFB-Pokal atau Piala Super, hanya sponsor dari federasi masing-masing yang boleh ditampilkan dan disebutkan - kata kuncinya pemasaran terpusat. Semua sponsor lain harus dibuat tak terlihat dan ditutupi. Jadi, Stadt-Parfümerie Pieper juga tidak lagi mendapat tempat dalam laga-laga tersebut.

Itu pertama kali terjadi pada musim 1995/96, ketika juara Jerman dari Dortmund melakoni debutnya di Liga Champions. "Kami, yang masih larut dalam kebahagiaan karena gelar juara, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa kami tak lagi bisa menyediakan tiket VIP bagi pelanggan perusahaan kami. Hal itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan perusahaan pengiklan yang mendampingi kami," kenang manajer BVB saat itu, Michael Meier, dalam wawancara dengan SPOX.

Klub merasa dilucuti wewenangnya di stadion sendiri menghadapi banyaknya langkah yang didikte UEFA. Meier kemudian melakukan diskusi panjang di level tertinggi federasi sepak bola Eropa tersebut dan, bisa dibilang, berjuang demi pendekatan regional. Pada intinya ia kalah, tetapi ia tetap bisa membukukan satu keberhasilan parsial yang penting di Dortmund.

Manajer BVB Michael Meier dan idenya yang cerdik

"Orang Dortmund terbiasa minum bir Dortmund juga. Lalu tiba-tiba mereka datang membawa Heineken dan menyingkirkan pabrik bir lokal dari stadion. Sebagai kota bir, itu sangat menghantam kami dan dianggap sebagai sebuah ketidaksopanan," tutur Meier. Ia berhasil mencapai kompromi: di beberapa titik di stadion, sari jelai yang tak disukai itu disajikan, sementara di tempat lain bir yang saat itu lazim dari Dortmunder Actien-Brauerei tetap boleh mengalir.

Sponsor Pieper juga kecewa dan berpendapat bahwa kebijakan UEFA itu tidak adil. Dalam kasusnya, Meier akhirnya mendapat ide cerdik untuk tetap menyebut nama Pieper - dengan cara cukup memanggil "Tuan Pieper", tepat sebelum pengumuman jumlah penonton. Sejak saat itu, hal tersebut menjadi kebiasaan umum.

"Ia juga mendukung kami sebelumnya di masa-masa yang kurang sukses. Saya bilang kepadanya: toh semua orang tahu bahwa suatu saat setelah turun minum jumlah penonton akan diumumkan, dalam hal ini oleh UEFA - dan kami tinggal memanggilmu tepat sebelumnya. Para penonton sudah terbiasa dengan itu dan Anda mendapat iklan Anda, tetapi Anda juga harus membayarnya," kata Meier sambil tersenyum.

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Iklan BVB fiktif untuk Pieper pada awalnya tidak disembunyikan

"Saya menganggap itu ide yang hebat, lelucon yang hebat, dan langsung ikut serta," kata Pieper beberapa tahun lalu kepada fanzine Dortmund schwatzgelb.de. Menurut Meier, pada awalnya mereka juga tidak terlalu menyembunyikan iklan fiktif itu seperti yang terjadi belakangan. "Pada awalnya yang dipanggil masih 'Tuan Pieper dari Stadt-Parfümerie Pieper'."

Baru beberapa tahun kemudian UEFA menyadari bahwa tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. "Lalu kami bilang: Itu basi! Kami mematuhi aturannya. Mereka harus bisa membuktikannya terlebih dahulu kepada kami. Dan karena itu mustahil bagi mereka, pada akhirnya hal tersebut dibiarkan berlalu begitu saja. Hari ini UEFA tentu bisa menertawakannya," ujar Meier.