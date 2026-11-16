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Brighton & Hove Albion menjadi kejutan besar pada musim Liga Primer yang sedang berlangsung, dan keberhasilan itu terutama berkat dua orang Jerman: pelatih Fabian Hürzeler dan pemain veteran Pascal Groß.

Pertanyaan kuis: Siapa pemain terbaik Liga Primer sejauh musim ini? Pascal Groß! Setidaknya, itulah pendapat media olahraga ternama The Athletic. Meski sekilas terdengar seperti lelucon, terutama bagi sebagian penggemar BVB, penilaian itu bukannya tanpa alasan.

Bukan tanpa sebab Groß mengungguli para bintang seperti Declan Rice (peringkat kedua, Arsenal) dan Erling Haaland (peringkat ketiga, Manchester City) dalam daftar tersebut. Sementara itu, Kevin Schade (peringkat ke-44, Brentford) menjadi satu-satunya pemain Jerman lain yang bermain di luar negeri dalam daftar itu. Florian Wirtz (Liverpool), misalnya, bahkan tidak masuk jajaran 50 pemain terbaik.

Bagi pemain yang kini berusia 35 tahun itu, ini merupakan pengakuan yang pantas, setelah jasanya tidak lagi dibutuhkan pelatih Niko Kovac di Borussia Dortmund pada awal 2026 dan ia kembali ke Brighton pada musim dingin, secara kurang lebih tak terduga.

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The Seagulls saat ini menempati peringkat kedua klasemen, tertinggal lima poin dari juara bertahan Arsenal. The Gunners kembali dianggap sebagai favorit utama untuk menjadi juara musim ini dan menegaskan status itu dengan sembilan kemenangan dalam sepuluh pertandingan pertama. Satu-satunya kekalahan mereka musim ini datang, tepat sekali, dari Brighton! Berkat penampilan taktis yang luar biasa, tim asuhan Fabian Hürzeler menghajar sang juara bertahan 3-0 pada pertengahan September. Arsenal sama sekali tidak menemukan jawaban atas tekanan agresif maksimal dari tim yang dianggap sebagai underdog itu.

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Pemuncak daftar kontribusi gol Liga Primer: Groß, bersama Hürzeler, menjadi wajah kesuksesan Brighton

Pemain paling menonjol di lapangan tak lain adalah Groß, yang mencetak satu gol dan satu assist. Itu sama sekali bukan penampilan yang terjadi sekali saja. Dengan sepuluh kontribusi langsung terhadap gol (empat gol dan enam assist), gelandang itu bahkan memimpin daftar kontribusi gol Liga Primer di depan Haaland (sembilan gol dan tanpa assist). Ia pun berperan penting dalam menjadikan Brighton tim dengan lini serang terbaik di liga.

Selain itu, hanya beberapa pekan setelah kemenangan mencolok atas Arsenal, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan ini di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Pada usia 35 tahun tiga bulan, ia menjadi penerima penghargaan tertua keenam. Hanya Stuart Pearce, Teddy Sheringham (keduanya 38 tahun), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36), dan Paul Scholes (35 tahun sembilan bulan) yang lebih tua.

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Waktunya terbilang unik. Hanya beberapa hari sebelumnya, Groß mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. "Saya masih menikmati bermain sepakbola di klub ini, tetapi di Jerman sedang berlangsung perombakan, dan itu hal yang baik. Saya akan mendukung mereka," jelasnya tak lama setelah pengumuman skuad pertama Jürgen Klopp. Bahkan pemanggilannya ke Piala Dunia oleh mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, yang sangat ingin membawanya meski persaingan di lini tengah begitu ketat, sudah menjadi kejutan. Nagelsmann menyebut Groß sebagai perekat tim nasional. "Saya melihatnya seperti magnet di antara para pemain, yang punya kepekaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan masing-masing pemain."

Pada akhirnya, dalam kegagalan di seberang lautan itu, Groß hanya tampil sebagai pemain pengganti saat Jerman kalah 1-2 dari Ekuador dalam laga terakhir fase grup yang tidak menentukan. Itu sekaligus menjadi penampilan terakhirnya dengan lambang elang di dada. Ketika Jerman tersingkir secara memalukan dari Paraguay melalui adu penalti, ia hanya bisa mengikuti pertandingan dengan tegang dari pinggir lapangan. Groß kemudian mengungkapkan bahwa, tidak seperti beberapa pemain lain, ia sebenarnya bersedia maju sebagai penendang. "Saya sudah siap menghadapi skenario itu, tetapi saya tidak ingin mengungkit-ungkitnya," katanya.

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Ucapan itu cukup menggambarkan nilai tambah yang bisa diberikan Groß dalam lingkungan yang cocok baginya. Ia sosok pemimpin pendiam yang selalu siap ketika dibutuhkan. Ia bisa memimpin, tetapi juga tidak keberatan memegang peran yang lebih kecil di barisan kedua. Anggapan bahwa ia akan menjalani peran seperti itu sekembalinya ke Brighton sudah lama pupus, bahkan dalam waktu yang sangat singkat! Sehari setelah kepindahannya diumumkan, Groß sudah masuk sebagai pemain pengganti. Lima hari kemudian, ia kembali menjadi starter untuk pertama kalinya. Lawannya Manchester City.

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Anggapan keliru tentang Groß: Tak lagi cukup bugar untuk BVB dan Niko Kovac?

Namun, anggapan keliru itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Groß baru melewati periode yang cukup mengecewakan di BVB. Awalnya ia disambut sebagai rekrutan penting pada musim panas 2024, sosok yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan mantan pelatih Nuri Sahin untuk menghubungkan pertahanan dan serangan berkat kecerdasan bermainnya yang tak diragukan. Namun, setelah mencatatkan 16 kontribusi gol dalam 50 pertandingan resmi, belakangan ia justru menjadi penghangat bangku cadangan di bawah Kovac. Pada paruh pertama musim 2025/26, tidak ada lagi tempat bagi Groß di belakang Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, dan Jobe Bellingham dalam sistem yang menuntut dinamisme dan kebugaran. Catatannya mengecewakan: 732 menit bermain dari kemungkinan 2.220 menit.

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Kembali ke Brighton menjadi langkah yang logis sekaligus wajar. Ia pulang ke tempat namanya dulu benar-benar bersinar. Kala itu, klub dari wilayah East Sussex tersebut mengeluarkan tiga juta euro untuk mendatangkan Groß, yang sama sekali belum dikenal luas, dari Ingolstadt. Kini Brighton sudah lama dikenal berkat transfer-transfer tak lazim melalui sistem pencarian bakat yang sepenuhnya berbasis data dan telah banyak ditiru. Tujuh tahun dan 75 kontribusi gol dalam 228 pertandingan Liga Primer kemudian, BVB merekrutnya dengan harga tujuh juta euro.

Selain itu, Groß, yang biasanya dimainkan sebagai gelandang nomor delapan berorientasi menyerang dan sesekali mengenakan ban kapten, memiliki kedudukan di bawah Hürzeler yang tidak dimiliki pemain lain dalam skuad saat ini. Sejak kembali menjadi starter melawan ManCity, Groß belum pernah lagi duduk di bangku cadangan dalam pertandingan liga hingga sekarang. Ia hanya dua kali ditarik keluar. Status yang tak tertandingi di Brighton itu terutama tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah kontribusi golnya yang di atas rata-rata.

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Statistik Groß yang mengagumkan: Jauh lebih dari mesin kontribusi gol, dan segera menjadi pelatih

Sebab, Groß jauh lebih dari sekadar mesin kontribusi gol. Dengan 29 tembakan ke gawang yang berawal dari aksinya, menurut basis data FotMob, ia juga merupakan pemain paling kreatif di liga. Groß pun membuktikan bahwa secara fisik ia masih sangat mampu mengimbangi pemain lain. Pemain yang telah 19 kali membela timnas itu menempuh jarak 119,5 kilometer, setara dengan hampir tiga maraton dalam sepuluh penampilan, lebih jauh daripada pemain mana pun di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Angka-angka mengagumkan yang agaknya membuat orang-orang di Dortmund dan Kovac terheran-heran.

"Saya tidak terlalu menduganya," kata Groß belum lama ini kepada Sky mengenai catatan impresifnya dalam mencetak dan menciptakan gol. Analisisnya setelah itu pun tepat sasaran: "Bagi saya pribadi, juga bagi seluruh tim, ini awal yang baik. Saya rasa gaya bermain kami sangat cocok untuk saya. Kami menciptakan banyak peluang, merebut banyak bola, dan sering berada dalam situasi yang memungkinkan kami memberikan umpan terakhir. Kami ingin menciptakan banyak peluang gol. Bermain di tim ini benar-benar menyenangkan."

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Dan siapa tahu? Kisah sukses ini mungkin bahkan berujung pada partisipasi pertama Brighton di Liga Champions. Jika itu terjadi, pertanyaan soal pensiun barangkali tidak akan muncul bagi Groß, yang kontraknya habis pada akhir musim. "Selama saya merasa baik, menikmati permainan, dan bisa membantu tim, saya akan terus bermain. Bagi saya, penting juga untuk memiliki peran dalam tim yang cocok, memberi kepuasan, dan membuat saya senang. Selama itu terpenuhi, saya tidak melihat alasan untuk berhenti," tegasnya dalam wawancara tersebut. Ia juga mengatakan bahwa jika kariernya berakhir, ia akan merasa "damai" dengan dirinya sendiri.

Terlebih, rencananya setelah itu sudah jelas. Pemain kelahiran Mannheim itu berpeluang meniti karier sebagai pelatih yang, menurut banyak orang, akan sangat sukses. Groß hanya tinggal memperoleh lisensi "Fußballlehrer", ungkapnya baru-baru ini kepada kicker. "Sebab, jadwal kami tidak menyisakan waktu untuk itu," katanya, lalu menambahkan dengan alasan yang kuat: "Jadi, itu harus menunggu sedikit lebih lama. Tapi, tidak masalah."

Getty Images

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Pascal Groß: Perbandingan statistik bersama BVB dan Brighton sejak kepulangannya

Klub BVB Brighton & Hove Albion Penampilan (menit bermain) 66 (4.558) 38 (3.253) Gol 1 6 Assist 17 11