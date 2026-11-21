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Real Madrid memberikan penghormatan untuk mengenang Jesús de Miguel, pemain Tenerife yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis beberapa pekan lalu, pada laga kontra Celta Vigo di Stadion Santiago Bernabéu. Gestur kemanusiaan yang mengharukan itu turut dihadiri keluarga sang pemain di lapangan, di tengah suasana duka dan penghargaan, serta melibatkan para petinggi kedua klub dalam upacara penghormatan sebelum pertandingan.

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Inisiatif tersebut dihadiri Presiden Real Madrid Florentino Pérez dan Presiden Celta Vigo Marián Mouriño. Keduanya menyambut langsung keluarga mendiang dan memberikan penghormatan khusus untuk mengenangnya. Momen ini mencerminkan solidaritas kedua klub terhadap keluarga sang pemain, sekaligus menegaskan bahwa sepak bola melampaui persaingan dan hasil pertandingan, serta tetap menyisakan ruang luas bagi sikap kemanusiaan yang menyatukan semua pihak dalam olahraga ini.

Para petinggi kedua klub mendampingi keluarga De Miguel dalam momen penghormatan di lapangan Stadion Santiago Bernabéu. Presiden Celta Vigo, bersama Florentino Pérez, menyerahkan jersey bertanda tangan seluruh pemain tim kepada keluarga mendiang. Inisiatif simbolis itu membawa pesan belasungkawa dan penghargaan, sekaligus mencerminkan komitmen kedua klub untuk mengabadikan kenangan sang pemain dan mendukung keluarganya setelah tragedi yang menimpa mereka.

Penghormatan tidak hanya berupa penyerahan jersey bertanda tangan. Stadion Santiago Bernabéu juga mengabadikan kenangan sang pemain lewat spanduk yang terpasang di salah satu tribun bertuliskan "Jesús de Miguel, beristirahatlah dengan tenang", lengkap dengan foto sang pemain. Pesan mengharukan itu disambut penuh hormat oleh para suporter, sehingga suasana laga berubah menjadi momen istimewa yang dipenuhi rasa duka dan kesetiaan, jauh dari hitung-hitungan olahraga.

Upacara penghormatan juga diwarnai mengheningkan cipta selama satu menit untuk mendoakan De Miguel sebelum kick-off. Tradisi ini mencerminkan penghargaan dunia olahraga kepada mereka yang telah berpulang, sekaligus memberi kesempatan kepada suporter untuk turut mengenang mereka. Foto sang pemain juga terpampang di pintu nomor 9 stadion, sebagai bagian dari bentuk penghormatan yang disiapkan Real Madrid untuk mengabadikan namanya di hadapan suporter klub dan di salah satu ikon sepak bola Eropa paling terkemuka.

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Gestur ini datang beberapa pekan setelah sang pemain meninggal dunia dalam kecelakaan tragis, dan kembali menyoroti betapa besar duka yang ditinggalkan kepergiannya di lingkungan olahraga. Real Madrid dan Celta Vigo pun kompak ambil bagian dalam penghormatan untuk mengenangnya, meski kedua klub tengah bersaing dalam pertandingan di lapangan.

Kehadiran keluarganya di Bernabéu memiliki makna tersendiri, karena memberi mereka kesempatan untuk mengenang sang pemain di tengah penghargaan dari suporter dan pihak resmi, dalam momen yang sarat rasa belasungkawa dan hormat.