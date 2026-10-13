Semua bermula dengan frustrasi. Pada 19 Agustus, FC Barcelona hendak kembali memperkenalkan Joao Cancelo sebagai pemain baru. Dengan perlengkapan lengkap, termasuk seragam bernomor punggung '2', pemain tim nasional Portugal itu berjalan melintasi Camp Nou menjelang Trofeo Joan Gamper. Ia tampak tak sabar untuk diperkenalkan kepada para penggemar bersama Rodri, juara dunia, juara dunia yang baru saja direkrut.

Namun, itu tidak terjadi pada malam ketika Barcelona menang 2-1 atas Al-Ahly. Sesaat sebelum Cancelo hendak melangkah ke lapangan, ia dipanggil kembali. Sebuah video memperlihatkan bek yang kesal itu menggerakkan tangannya dengan berapi-api di lorong stadion, melemparkan kedua lengan ke udara, lalu berjalan kembali ke ruang ganti. Belakangan, ia duduk di tribune dengan pakaian biasa.

Penyebabnya, para petinggi Barcelona telah berupaya hingga saat-saat terakhir untuk menuntaskan transfer Cancelo tepat waktu. Namun, dokumen-dokumennya belum beres dan sejumlah kendala birokrasi belum teratasi. Sang bek pun harus sedikit bersabar sebelum sehari kemudian resmi diumumkan sebagai rekrutan baru sang juara Spanyol.

Urusan dokumen, Barcelona, dan tahap akhir transfer Cancelo yang tersendat: bukankah ini pernah terjadi? Pada pertengahan Januari, ada pula yang tidak beres ketika Barca ingin kembali meminjam sang pemain selama setengah tahun dari klubnya saat itu, Al-Hilal di Arab Saudi. Blaugrana secara resmi mengonfirmasi kepindahan tersebut melalui kanal media sosial mereka, lalu tak lama kemudian menghapus pengumuman rampungnya transfer itu. Klub itu dengan nada malu-malu mengakui kepada As bahwa mereka terlalu cepat mengumumkan perekrutan Cancelo secara resmi, "tanpa mengklarifikasi semua detail penting transfer tersebut."

Seperti pada musim panas, kisah pada Januari itu pun tak lama kemudian berakhir bahagia, dan Cancelo resmi menjadi bagian dari skuad asuhan pelatih kepala Hansi Flick. Itu merupakan kali ketiga secara keseluruhan. Pada musim 2023/24, Barca juga mendatangkannya ke Catalunya dengan status pinjaman, kala itu dari Manchester City. Namun, kali ini kepindahannya dimaksudkan untuk bersifat permanen.

Sampai kapan Joao Cancelo terikat kontrak dengan FC Barcelona?

Cancelo dan agennya yang berpengaruh, Jorge Mendes, kabarnya mendesak Al-Hilal hingga klub papan atas Saudi Pro League itu menyetujui pemutusan kontrak. Di antaranya, Cancelo mangkir dari pemusatan latihan dan disebut telah mengatakan kepada direktur olahraga Barca, Deco, "Saya akan datang ke Barcelona atau tidak bermain selama satu tahun. Saya selalu merasa memiliki ikatan dengan klub ini." Ia kemudian bergabung tanpa biaya transfer dan menandatangani kontrak hingga 2029.

Dalam upayanya untuk akhirnya mendapat kepastian jangka panjang tentang masa depannya, dua prinsip terpentingnya membantunya: keyakinan dan ketangguhan. Bagi Cancelo, keduanya tidak bisa ditawar. Karena itu, ia menato tengkuknya dengan kata-kata dalam bahasa Inggris ("Faith", "Resilience") serta gambar salib.

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Berkat pengalamannya di Barcelona, rekrutan baru itu praktis tidak membutuhkan waktu adaptasi. Di tengah awal bak roket sang juara bertahan pada musim baru LaLiga, semua orang di Barca memuji kejeniusan Lamine Yamal, ketajaman luar biasa Raphinha, kecepatan dua rekrutan baru Karim Adeyemi dan Anthony Gordon, atau kemampuan Rodri menjaga penguasaan bola di lini tengah. Namun, kontribusi Cancelo terhadap penampilan luar biasa Blaugrana tidak bisa dipandang terlalu tinggi.

Pemain berusia 32 tahun itu tampil dalam tujuh dari delapan pertandingan kompetitif dan menjadi starter dalam tiga dari empat laga terakhir. Ia juga mencatatkan tiga kontribusi gol. Yang menonjol, meski sebenarnya bukan hal baru, adalah keserbabisaannya. Musim ini Flick sudah memainkannya di posisi aslinya sebagai bek kanan, di sisi kiri pertahanan, dan sebagai penyerang sayap kanan. Penguasaan bola, visi, serta pergerakannya yang cerdas membuatnya sangat cocok dalam permainan tim yang berjalan mulus. Sang pelatih memuji "teknik fantastis" dan "gairah besar" yang dibawa Cancelo ke permainan Barca.

Joao Cancelo mencetak gol-gol indah secara beruntun

Penampilan gemilang Cancelo belakangan ini juga terlihat selama jeda internasional yang sangat panjang, ketika ia mencetak gol untuk Portugal saat menghadapi Denmark (4-2) dan Norwegia (2-1). Dengan demikian, ia telah mencetak tiga gol dalam pertandingan kompetitif musim ini, dan ketiganya merupakan gol yang benar-benar indah. Yang pertama adalah tendangan keras jarak jauh yang meluncur ke bawah mistar untuk Barca dalam pesta gol 7-2 melawan Racing Santander pada pertengahan September. Kecepatan tembakan itu tercatat 128,5 km/jam dan golnya terpilih sebagai gol terbaik bulan ini di LaLiga.

Dengan seragam Portugal, ia kemudian menuntaskan umpan apik di kotak penalti saat menghadapi Denmark melalui cungkilan yang sulit secara teknis, melewati kiper Mads Hermansen yang bergegas maju. Beberapa hari kemudian, melawan Norwegia, ia menyambut bola yang memantul dari jarak 17 meter dengan kaki kanan dan menghujamkannya ke pojok atas gawang. Sebagai pelengkap, penonton di Estadio do Dragao, Porto, memberikan tepuk tangan sambil berdiri kepada mantan pemain Benfica itu. Semua itu menunjukkan betapa tingginya kepercayaan diri Cancelo saat ini.

Ketika membela FC Bayern, Cancelo dahulu hanya sesekali menunjukkan performa istimewa seperti ini. Pada akhir Januari 2023, klub asal Munich itu secara cukup mengejutkan meminjamnya dari Manchester City. Transfer yang pada awalnya secara umum dianggap sebagai langkah jitu itu pada akhirnya menjadi masa peminjaman yang cukup baik, tidak lebih dan tidak kurang. Penampilan Cancelo untuk FCB pada paruh kedua musim yang penuh gejolak di bawah Julian Nagelsmann dan penggantinya, Thomas Tuchel, tidak bisa digolongkan sebagai penampilan kelas atas. Meski begitu, satu gol dan tujuh assist dalam 24 pertandingan tetap merupakan catatan yang sangat layak.

Setidaknya, ada akhir bahagia pada pekan terakhir lewat keberhasilan dramatis meraih gelar liga dalam persaingan jarak jauh dengan Borussia Dortmund. Namun, relatif cepat menjadi jelas bahwa Bayern tidak akan mengaktifkan opsi pembelian senilai 70 juta euro. Jumlah itu memang besar, tetapi para petinggi FCB juga tidak berupaya menegosiasikannya agar lebih rendah. Kabarnya, tidak semua orang di klub yakin terhadapnya. Menurut Bild, mereka juga ragu karena temperamen Cancelo yang terkadang membuatnya sulit diprediksi (Pep Guardiola mungkin bisa membenarkan hal ini). Cancelo pun sempat kembali ke Manchester, setelah dilepas sang pemegang rekor gelar juara Jerman dengan ucapan perpisahan yang terkesan seadanya, hanya dua kalimat di X.

Mengapa FC Bayern tidak merekrut Joao Cancelo secara permanen?

Tuchel kemudian menjelaskan pada musim panas itu bahwa kepergian Cancelo "bukan karena alasan sepakbola", sebab "dia pesepakbola yang fantastis". Namun, Bayern merasa memiliki cukup banyak pilihan di posisi bek sayap setelah mendatangkan Raphael Guerreiro tanpa biaya transfer. Alphonso Davies juga telah pulih setelah absen cukup lama, sementara pemain binaan klub yang berbakat, Josip Stanisic, siap dimainkan. "Jadi, ini soal posisi dan keuangan," kata Tuchel.

Cancelo sendiri belakangan mengatakan bahwa bermain di Jerman "lebih sulit daripada yang dibayangkan". Ia menjelaskan, "Saya kira Bundesliga lebih mudah daripada kenyataannya, dan Bayern jauh lebih dominan, terutama karena mereka telah memenangkan sepuluh gelar berturut-turut." Ia menyimpan kenangan baik tentang FCB: "Klub itu memberi saya banyak hal selama enam bulan saya berada di sana. Saya bermain bersama pemain-pemain hebat, dan klub itu luar biasa."

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Dengan demikian, Munich hanya menjadi bab singkat dalam perjalanan karier Cancelo yang penuh peristiwa. Ia berkelana ke berbagai penjuru dunia dan bermain pada level yang cukup tinggi. Selain klub-klub yang telah disebutkan, ia juga pernah membela Valencia, Juventus, dan Inter Milan. Ia menjadi pesepakbola profesional pertama yang berhasil menjuarai liga di empat dari lima liga top Eropa.

Meski begitu, jarang sekali sebelumnya ia bermain sebagus saat ini. Frustrasi pun jelas bukan sesuatu yang sedang dirasakannya, kendati Flick memberinya kesempatan beristirahat dalam kemenangan 3-0 atas Getafe pada akhir pekan lalu, setelah ia tampil dalam empat pertandingan (yang panjang) bersama Portugal. Bagaimanapun, jadwal yang sangat berat kini menanti Barcelona. Setelah bertandang ke markas Galatasaray di Liga Champions pada Selasa malam, Cancelo dan rekan-rekan setimnya akan menghadapi Real Betis, PSG, Real Madrid, Deportivo Alaves, Aston Villa, dan Atletico Madrid dalam hampir empat pekan berikutnya.

Statistik penampilan Joao Cancelo: