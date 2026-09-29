Nathaniel Brown memang baru menjalani penampilan internasional kesepuluhnya saat melawan Yunani. Namun, bek kiri FC Bayern berusia 23 tahun itu sudah termasuk salah satu pemain paling berpengalaman di starting XI Jerman. Hanya Jonathan Tah dan Joshua Kimmich yang memiliki caps jauh lebih banyak, sementara Karim Adeyemi dan Felix Nmecha berada sedikit di atas Brown dalam peringkat tersebut.

Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp tampaknya dibuat pusing oleh banyak posisi sebelum pemanggilan pertamanya. Namun, sisi kiri pertahanan tampak menjanjikan untuk jangka pendek maupun panjang berkat Brown. Sesuai perkiraan, Klopp memainkannya sebagai starter dalam dua laga internasional pertamanya di Belanda dan melawan Yunani. Masalahnya, secara keseluruhan Brown tampil mengecewakan. Sama seperti belakangan ini di FC Bayern, tempat dia kalah bersaing dengan Alphonso Davies.

Dalam kedua laga internasional itu, Brown memang sempat memberi aksen dalam permainan menyerang. Lewat aksi terbaiknya, dia menciptakan peluang emas spektakuler yang gagal dimaksimalkan Karim Adeyemi saat hasil imbang 1-1 melawan Belanda. Namun secara keseluruhan, Brown kurang memiliki daya dobrak. Dalam kekalahan mengecewakan 0-1 dari Yunani, misalnya, hanya satu dari delapan umpannya yang berhasil menemui sasaran.

Namun yang paling mengkhawatirkan adalah perilaku defensifnya yang buruk. Brown kesulitan besar menghadapi lawan-lawannya yang lincah, Crysencio Summerville dan Konstantinos Karetsas, dan berulang kali ada ruang terbuka di belakangnya. Saat gol penyeimbang telat Belanda, Brown juga kalah dalam duel langsung dengan sang pencetak gol, Cody Gakpo.

Tim DFB: Kini Raum dan Mittelstädt boleh unjuk diri

Seperti kebanyakan pemain dari skuad pertama, Brown juga meninggalkan lingkungan tim nasional pada Senin. Apakah sekarang dia harus cemas soal tempat utamanya? Dalam dua laga internasional berikutnya melawan Serbia pada Kamis dan di Yunani pada Minggu, David Raum dan Maximilian Mittelstädt akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan diri.

Keduanya menjalani duel berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir untuk memperebutkan posisi bek kiri, sampai Brown melakoni debutnya pada Oktober 2025 dan memantapkan diri sebagai pemain inti pada musim semi. Di Piala Dunia, Brown adalah pilihan utama dan berkembang menjadi salah satu dari sedikit titik terang dalam tim Jerman yang lemah. Imbalannya: transfer senilai €50 juta dari Eintracht Frankfurt ke FC Bayern, tempat pada musim panas dia langsung mendapati dirinya berada dalam posisi yang sangat menjanjikan.

Rivalnya, Alphonso Davies, saat itu baru saja melalui bulan-bulan yang sulit. Baru pulih dari cedera ligamen cruciatum, pemain berusia 25 tahun itu mengalami robekan berkas otot pada fase akhir musim sebelumnya. Pada Piala Dunia kandang yang sudah lama dinanti, Davies pada akhirnya hanya bermain 16 menit untuk Kanada. Dalam kondisi kembali bermasalah, dia pulang ke München, awalnya berlatih secara individu dan dalam seluruh laga uji coba hanya berada di lapangan total selama 66 menit.

Sementara itu, rekrutan baru Brown mencuri perhatian lewat performa apik dan sekaligus membuktikan fleksibilitasnya. Karena krisis personel di lini serang, Brown tampil sebagai nomor 10 saat menang 2-1 di Supercup melawan Borussia Dortmund dan mencetak gol pembuka yang krusial. Brown sendiri bahkan mengaku terkejut dengan penempatan yang tidak biasa itu: "Terutama di pertandingan-pertandingan awal, saya sebenarnya mengira akan dimainkan di belakang kiri."

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FC Bayern: Alphonso Davies adalah pemenang awal musim

Keputusan pelatih Vincent Kompany ini bukan hanya membuat Brown heran, tetapi juga Klopp. "Kita akhirnya punya bek kiri, lalu mereka memainkannya sebagai nomor 10," keluh Klopp dalam duel melawan VfB Stuttgart kepada Sat1. Tentu dengan nada bercanda, tetapi setidaknya sedikit serius juga. Saat situasi personel di lini tengah serang akhirnya membaik, Brown kembali ke posisi terbaiknya dan kini bersaing dengan Davies yang sudah pulih lagi untuk mendapatkan menit bermain.

Brown menjadi starter di DFB-Pokal melawan VfL Osnabrück dan di Bundesliga melawan SV Elversberg, tetapi setelah penampilan yang cukup mengecewakan dia selalu ditarik lebih awal untuk digantikan Davies. Melawan Elversberg, kebangkitan pada akhirnya juga terjadi berkat kontribusi Davies. Pada laga pembuka Liga Champions melawan FK Bodö/Glimt, Brown duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Melawan Union Berlin, dia baru dimasukkan sesaat sebelum laga usai - setelah Davies tampil gemilang dengan dua assist.

Secara keseluruhan, pemain Kanada itu sudah mencatatkan empat kontribusi gol musim ini. Davies terlihat bugar secara fisik seperti yang sudah lama tidak terlihat, mendekati lagi performa puncaknya, dan dianggap sebagai pemenang awal musim.

Sementara Brown kini juga tersendat di tim nasional, Davies justru sedang menikmati bulan madu yang tertunda. Karena perjalanan tepat setelah pernikahannya pada musim panas tidak memungkinkan dari segi jadwal, dia setelah berkonsultasi dengan pelatih timnas Jesse Marsch memilih absen dari laga persahabatan Kanada dalam jeda internasional ini. Pada Senin, Davies membagikan video pertandingan voli pantai di tepi pantai di bawah pohon palem lewat Instagram.