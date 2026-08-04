Bukan lagi rahasia bahwa Noah Atubolu membayangkan kesehariannya saat ini akan berjalan sepenuhnya berbeda. Saat rekan-rekan setimnya belakangan mempersiapkan diri menghadapi musim baru dengan latar Alpen yang indah, ia justru sendirian tetap berada di lapangan latihan klubnya saat ini, SC Freiburg. Dari targetnya untuk berlabuh di tim top Eropa - paling ideal di Inggris - ia masih sangat jauh, bahkan berbulan-bulan setelah mengajukan keinginan untuk pindah, setahun sebelum kontraknya berakhir.

Sampai hari ini, pemain 24 tahun itu belum juga menemukan klub baru yang sesuai dengan tuntutannya. Solusi dalam waktu dekat pun belum terlihat. Kiper bertalenta tinggi yang dianggap sebagai harapan masa depan DFB itu telah salah berhitung besar. "Mungkin kami semua sedikit meremehkan betapa terlambatnya pergerakan datang di pasar kiper yang khusus ini," rangkum direktur olahraga SC, Klemens Hartenbach, baru-baru ini kepada kicker.

Bukan hanya pencarian klub Atubolu yang berjalan sulit. Contoh-contoh menonjol lainnya juga menunjukkan hal itu: rampungnya kesepakatan pinjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax Amsterdam sudah berminggu-minggu berlarut-larut, Stefan Ortega yang sebelumnya tanpa klub mengambil langkah transfer yang sekilas terlihat tidak biasa ke Olympiakos Piraeus, dan Alexander Nübel juga tidak mendapat tempat di salah satu liga top dan secara agak mengejutkan menandatangani kontrak dengan Besiktas Istanbul.

Anggapan yang tanpa diragukan memang beralasan bahwa pasar kiper memang sudah jenuh akan terlalu sederhana bila dipandang begitu saja. Ada beberapa faktor yang sama-sama memainkan peran penting dalam membuat para penjaga gawang bertalenta tinggi di level klub mau tak mau harus menurunkan ekspektasi atau bahkan bisa benar-benar tersisih.

Pasar kiper mandek: Masalah utama ada di Inggris

Masalah utama di balik minimnya pergerakan terutama terletak di Inggris. Lebih tepatnya di Premier League, seperti yang baru-baru ini juga disinggung Markus Krösche di kicker. "Terlihat bahwa semua klub pertama-tama harus menjual. Pasar pembeli di Inggris baru benar-benar mulai sekarang. Mereka yang membawa uang ke pasar - semua negara lain sebenarnya tidak lagi membawa banyak uang ke pasar. Bayern sekarang sudah berinvestasi, tetapi itu pemimpin industri kami dengan kondisi yang berbeda. Semua klub lain menunggu penjualan karena mereka membutuhkan pemasukan. Kami sudah menerima lebih dari 80 juta euro, itu tentu juga membantu untuk transfer kami di sisi kedatangan," kata direktur olahraga Eintracht Frankfurt itu.

Krösche sama sekali tidak hanya merujuk pada pasar kiper, melainkan pasar global. Di luar klub-klub papan atas absolut, semua liga lain pada taraf tertentu bergantung pada Inggris. Banyak klub level menengah dan bawah di Spanyol, Prancis, atau Italia, di luar klub-klub top absolut seperti Barca, Real, Inter, atau PSG, sama sekali tidak berada dalam posisi untuk merekrut kiper atau pemain outfield yang bisa memicu efek domino yang mengubah pasar.

Menariknya: menurut informasi SPOX, seorang kiper cadangan di Premier League bahkan mendapat gaji lebih tinggi daripada kiper nomor satu di liga-liga top lainnya. Hanya ketika pasar Inggris bangun, sebagian besar uang mengalir seperti air terjun ke liga-liga lain dan tersebar ke berbagai pasar. Hingga ke liga-liga level bawah. Namun secara tradisional Inggris memang baru bereaksi sangat terlambat, yang juga tercermin dari jendela transfer yang sejauh ini cenderung sunyi. Fenomena yang dalam sepak bola dikenal sebagai Sommerloch karena itu juga bisa sangat tepat diterapkan pada pasar transfer.

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Ketimpangan absurd: Kiper cadangan ManCity pindah dengan nilai lebih dari 40 juta euro

Bukti lain atas ketimpangan itu adalah transfer James Trafford yang akan segera terwujud. Menurut laporan media yang seragam, lebih dari 40 juta euro akan mengalir dari Leeds United untuk pelapis utama GIanluigi Donnarumma ke Manchester City, yang sejak kembali pada musim panas 2025 meski berstatus nomor dua tetap sempat menjaga gawang klub masa mudanya sebanyak 17 kali. Meski begitu, menit bermainnya jelas tidak membenarkan angka absurd 31,2 juta euro yang dibayarkan The Skyblues kepada Burnley lewat klausul rilis untuk pemain yang saat itu berusia 22 tahun tersebut - namun ManCity tetap keluar dari intermezzo singkat itu dengan keuntungan transfer yang besar.

Sebagai pengganti, Rulli dari Olympique Marseille disebut akan datang, yang pada usia 34 tahun kini kembali memaksimalkan akhir kariernya secara finansial. Namun untuk merekrut nomor satu baru dari kategori Atubolu, yang diperkirakan bisa memberi Freiburg sekitar 20 juta euro, klub tradisional itu tidak mampu mengeluarkannya hanya dari jumlah jutaan yang relatif kecil dari Manchester karena keterbatasan finansial di Prancis. Sebagai gantinya, mereka akan mencari satu atau dua tingkat rak di bawahnya.

Apa yang berlaku untuk Rulli, dalam kadar tertentu juga berlaku bagi Nübel. Pada penjaga gawang yang terakhir dipinjamkan selama tiga tahun ke VfB Stuttgart itu, aspek finansial juga memainkan peran utama dalam kepindahannya yang cukup mengejutkan dan sekaligus dipandang kritis dari liga-liga top ke Besiktas Istanbul. Di tujuan yang ia inginkan, Inggris, tidak ada pasar untuknya. Klub-klub lain di luar Inggris, sebaliknya, sama sekali tidak mampu menanggung paket keseluruhan berupa biaya transfer dan gaji tinggi tersebut.

Untuk menutupi kekurangan pada slip gaji, kabarnya ia bahkan bersikeras meminta pembayaran kompensasi dari FCB. Sumber dana klub top Turki yang dalam beberapa waktu terakhir melemah itu, sementara itu, berasal dari proyek pembangunan properti yang disebut dapat menghasilkan omzet hingga 400 juta euro. Menurut informasi SPOX, kepindahan ke kota metropolitan Turki itu pada akhirnya merupakan keputusan konsensus dari rekening yang penuh dan jaminan tempat inti di klub yang berpotensi tampil di kompetisi Eropa. Mirip seperti kasus Ortega.

Keran uang ditutup: Arab Saudi bukan lagi alternatif bagi Inggris

Jadi, bagi pihak yang memiliki dana lebih sedikit, hanya ada satu pilihan: cepat mengambil inisiatif! Di Jerman, pola itu sudah terlihat jelas selama bertahun-tahun. Bahkan Bayern Munchen yang jauh meninggalkan yang lain secara finansial telah menyelesaikan aktivitas transfernya lebih awal dengan mendatangkan Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, dan tidak akan mengubah apa pun kecuali salah satu bintang besarnya benar-benar hengkang di luar dugaan.

Piala Dunia juga ikut menyebabkan aktivitas di pasar transfer makin tertunda. Fokus tertuju ke Amerika, karena baik pemain maupun agen awalnya berlibur dan baru sekarang perlahan kembali ke rutinitas pekerjaan. Selain itu, pasar Arab Saudi juga berubah secara signifikan. Para syekh kaya raya tampaknya telah menutup keran uang, sehingga pasar alternatif terhadap Inggris pun menghilang. Hal itu ditegaskan oleh rumor-rumor terkini seputar klub Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, yang menyebut bahwa dana investasi negara milik negara gurun tersebut (PIF), karena tingginya beban utang, telah menjatuhkan larangan transfer terhadap klub itu. Kewajiban utangnya disebut berada sedikit di atas 187 juta euro.

Berdasarkan pengalaman, pergerakan besar baru akan benar-benar kembali datang ke pasar transfer pada pertengahan Agustus, ketika para pemain bisa menunjukkan diri dan meyakinkan di liga masing-masing. Dengan demikian, klub penjual juga punya waktu lebih sedikit untuk mencari pengganti, yang pada gilirannya membuat harga naik. Sebuah skenario yang berulang dalam beberapa tahun terakhir dan, tentu saja sekali lagi, menguntungkan klub-klub Inggris yang memilih menunggu.

Karena itu, tidak mengherankan jika SC Freiburg sejak dini mengamankan suksesor Atubolu dalam diri Mio Backhaus (12 juta euro dari SV Werder Bremen), meski sang pemain bahkan belum pergi. Jika tidak, klub Breisgau itu berisiko kehilangan pengganti apabila kepergian terjadi sesaat sebelum penutupan bursa transfer pada 1 September. Apalagi dengan perkiraan pemasukan besar dari penjualan Atubolu, tuntutan biaya transfer terhadap SCF pun hampir pasti akan ikut naik.

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Juga bukan sosok asing bagi Bayern: Agen Noah Atubolu salah kalkulasi

Situasi yang dimasuki Atubolu, atau yang membuatnya dimasukkan ke dalam situasi ini, jadi terasa makin mengejutkan. Kecurigaan bahwa ia dan terutama para agennya salah berhitung total dan meremehkan pasar terasa sangat masuk akal. Bahwa pasar kiper secara umum memang agak lebih sulit karena posisi yang tersedia di setiap tim lebih sedikit, tentu semestinya sudah jelas bagi semua orang. Namun salah penilaian sebesar ini terhadap problematika yang telah dipaparkan sulit untuk dijelaskan.

Agensi Atubolu juga bukan nama yang tidak dikenal. Sejak Januari 2026 - beberapa bulan sebelum keinginannya untuk pindah terungkap - ia diwakili Epic Sports yang dipimpin agen ternama Ali Barat, yang juga bukan sosok asing bagi Bayern Munchen. Pada musim panas tahun lalu, pria Iran itu mengatur kesepakatan peminjaman Nicolas Jackson yang mahal dengan Chelsea dan setelah itu terutama merayakan dirinya sendiri lewat siaran pers yang lebih dari sekadar ganjil dengan judul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan". Tulisan itu terbit hanya 13 menit setelah pengumuman resmi transfer tersebut - termasuk angka-angka yang biasanya nyaris tidak pernah diungkap secara sedetail itu kepada publik di industri ini.

Di bawah naungan Barat kini ada kumpulan pemain dengan nama besar, yang membuat kekeliruan pembacaan dalam kasus Atubolu terasa makin mengherankan. Begitu juga fakta bahwa pada akhir 2025 ia bahkan menerima penghargaan dari surat kabar olahraga Italia Tuttosport sebagai agen terbaik tahun itu. Untuk kedua kalinya setelah 2023, yang membuatnya sejajar dengan peraih dua kali lainnya dan konsultan lama CR7, Jorge Mendes (Gestifute).

Namun hingga kini ia belum bisa mewujudkan mimpi Inggris bagi kliennya, yang disebut "sejak kecil merupakan penggemar besar" Premier League. Menurut Hartenbach, Atubolu kini berada dalam fase transisi dan "melakukan pembicaraan pribadi sendiri dengan klub-klub". Namun efek domino yang diharapkan masih juga belum datang dan pada posisi krusialnya itu bisa jadi memang tidak akan terjadi. Ditambah lagi, terlepas dari semuanya, ia tetap punya tuntutan tertentu terhadap calon klub barunya. Hull City dan Coventry City, menurut laporan, setidaknya dianggap terlalu kecil baginya. Atubolu disebut telah menolak kedua tim promosi itu.

Bagaimanapun, pencarian solusi terbaik tidak boleh berlangsung terlalu lama lagi. Jika tidak, Atubolu terancam kehilangan satu tahun di tribun Freiburg. Tanpa peluang sama sekali untuk merekomendasikan dirinya kepada pelatih baru tim nasional Jerman, Jürgen Klopp, untuk pos kiper nomor satu Jerman yang sedang lowong. Sampai saat itu, status hubungannya dengan tempat yang paling ia dambakan akan tetap rumit - dan penyebabnya justru Premier League itu sendiri.



