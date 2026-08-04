Sudah menjadi rahasia umum bahwa Noah Atubolu membayangkan kesehariannya saat ini dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Sementara rekan-rekan setimnya belakangan mempersiapkan diri untuk musim baru dengan latar Alpen yang indah, ia tetap sendirian di pusat latihan klubnya saat ini, SC Freiburg. Dari targetnya untuk berlabuh di tim papan atas Eropa - paling ideal di Inggris - ia masih sangat jauh, bahkan berbulan-bulan setelah mengajukan keinginan untuk pindah, setahun sebelum kontraknya berakhir.

Sampai hari ini, pemain 24 tahun itu belum menemukan klub baru yang memenuhi ekspektasinya. Solusi dalam waktu dekat pun belum terlihat. Kiper bertalenta tinggi yang dianggap sebagai harapan masa depan bagi DFB itu telah salah mengambil langkah besar. "Mungkin kami semua agak meremehkan betapa lambatnya pergerakan di pasar kiper yang spesial ini," rangkum direktur olahraga SC, Klemens Hartenbach, baru-baru ini kepada kicker.

Bukan hanya pencarian klub Atubolu yang berjalan sulit. Sejumlah contoh menonjol lain juga menunjukkan hal itu: rampungnya kesepakatan peminjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax Amsterdam memakan waktu berminggu-minggu hingga diumumkan pada hari Selasa, Stefan Ortega yang sebelumnya tanpa klub mengambil langkah yang sekilas tampak tak biasa dengan pindah ke Olympiakos Piraeus, dan Alexander Nübel juga tidak mendapat tempat di salah satu liga top dan secara agak mengejutkan menandatangani kontrak dengan Besiktas Istanbul.

Anggapan yang tanpa diragukan masuk akal bahwa pasar kiper memang sudah terlalu jenuh akan terlalu menyederhanakan masalah. Ada beberapa faktor yang sama-sama memainkan peran krusial sehingga para penjaga gawang bertalenta tinggi di level klub tampaknya harus menurunkan standar atau bahkan bisa benar-benar tertinggal.

Pasar kiper yang tersendat: Masalah utama ada di Inggris

Masalah utama dari minimnya pergerakan itu terutama terletak di Inggris. Lebih tepatnya di Premier League, seperti juga sempat disinggung Markus Krösche di kicker baru-baru ini. "Terlihat bahwa semua klub pertama-tama harus menjual. Pasar pembeli di Inggris baru benar-benar mulai sekarang. Mereka yang membawa uang ke pasar - negara-negara lain sudah tidak benar-benar membawa banyak uang ke pasar. Bayern kini sudah berinvestasi, tetapi itu pemimpin industri kami dengan kondisi yang berbeda. Semua klub lain menunggu penjualan karena mereka butuh pemasukan. Kami sudah memperoleh lebih dari 80 juta euro, itu tentu juga membantu transfer kami dari sisi pemain masuk," kata anggota dewan olahraga Eintracht Frankfurt itu.

Krösche sama sekali tidak hanya merujuk pada pasar kiper, melainkan pasar global. Di luar klub-klub elite absolut, semua liga lain sampai batas tertentu bergantung pada Inggris. Banyak klub level menengah dan bawah di Spanyol, Prancis, atau Italia, di luar klub elite seperti Barca, Real, Inter, atau PSG, sama sekali tidak berada dalam posisi untuk merekrut kiper atau pemain lapangan yang bisa memicu efek domino yang mengubah pasar.

Menariknya: menurut informasi SPOX, seorang kiper cadangan di Premier League bahkan mendapat bayaran lebih besar daripada kiper nomor satu di liga-liga top lainnya. Baru ketika pasar Inggris bangun, sebagian besar uang mengalir seperti air terjun ke liga-liga lain dan tersebar ke berbagai pasar. Sampai ke liga-liga level bawah. Namun, di Inggris secara tradisional respons memang baru datang sangat terlambat, yang juga tercermin dari bursa transfer yang sejauh ini relatif sepi. Fenomena yang dalam sepak bola dikenal sebagai musim sepi itu karena itu juga sangat bisa diterapkan pada pasar transfer.

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Ketimpangan absurd: Kiper cadangan ManCity pindah dengan nilai lebih dari 40 juta euro

Bukti lain dari ketimpangan itu adalah kepindahan James Trafford yang akan segera terwujud. Menurut laporan media yang senada, jauh di atas 40 juta euro akan mengalir dari Leeds United kepada Manchester City untuk pelapis utama GIanluigi Donnarumma itu, yang sejak kembali pada musim panas 2025, meski berstatus sebagai nomor dua, tetap sudah 17 kali mengawal gawang klub masa kecilnya. Meski demikian, jumlah penampilannya tidak membenarkan angka absurd 31,2 juta euro yang dibayarkan The Skyblues kepada Burnley melalui klausul rilis untuk pemain yang saat itu berusia 22 tahun - namun begitu, ManCity tetap mencatat keuntungan transfer besar dari intermezzo singkat tersebut.

Sebagai pengganti, Rulli dari Olympique Marseille disebut akan datang, yang pada usia 34 tahun kini kembali memaksimalkan akhir kariernya secara finansial. Namun, klub tradisional itu tidak mampu membeli nomor satu baru dari kategori Atubolu, yang disebut bisa menghasilkan sekitar 20 juta euro untuk Freiburg, hanya dengan nominal jutaan yang relatif kecil dari Manchester itu karena keterbatasan kekuatan finansial di Prancis. Sebagai gantinya, mereka akan melirik opsi satu hingga dua tingkat di bawahnya.

Apa yang berlaku untuk Rulli, dalam batas tertentu juga berlaku untuk Nübel. Pada kiper peserta Piala Dunia yang terakhir dipinjamkan selama tiga tahun ke VfB Stuttgart itu, aspek finansial juga memainkan peran utama dalam kepindahannya yang cukup mengejutkan dan sekaligus dipandang kritis dari liga-liga top menuju Besiktas Istanbul. Di tujuan idealnya, Inggris, ia tidak punya pasar. Klub-klub lain di luar Inggris, di sisi lain, jauh dari mampu menanggung keseluruhan paket berupa biaya transfer dan gaji tinggi itu.

Untuk menutup kekurangan pada slip gajinya, ia kabarnya bahkan bersikeras meminta pembayaran kompensasi dari FCB. Sumber dana klub top asal Turki yang belakangan melemah itu berasal dari sebuah proyek pembangunan properti yang disebut bisa menghasilkan omzet hingga 400 juta euro. Menurut informasi SPOX, kepindahan ke kota metropolitan Turki itu pada akhirnya merupakan keputusan bersama yang didasari rekening yang penuh dan jaminan tempat utama di klub yang berpotensi tampil di kompetisi Eropa. Mirip dengan Ortega.

Keran uang ditutup: Arab Saudi bukan lagi alternatif untuk Inggris

Jadi, siapa yang memiliki dana lebih sedikit hanya punya satu pilihan: cepat mengambil inisiatif! Di Jerman, pola itu sudah terlihat jelas selama bertahun-tahun. Bahkan Bayern Munchen yang secara finansial melesat jauh telah menyelesaikan aktivitas transfer mereka lebih awal dengan perekrutan Nathaniel Brown dan Ismael Saibari dari sisi pemain masuk dan tidak akan mengubah itu lagi, kecuali salah satu bintang besarnya benar-benar pergi di luar dugaan.

Piala Dunia juga menyebabkan keterlambatan lebih lanjut dalam pergerakan pasar transfer. Fokus tertuju ke Amerika karena baik pemain maupun agen mula-mula berlibur dan baru sekarang perlahan-lahan kembali ke rutinitas harian. Selain itu, pasar Arab Saudi juga berubah secara nyata. Para syekh kaya raya tampaknya telah menutup keran uang, sehingga pasar alternatif selain Inggris pun runtuh. Hal itu ditegaskan oleh rumor terkini seputar klub Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, yang menyebut dana investasi negara dari negara gurun itu (PIF) telah menjatuhkan larangan transfer terhadap klub tersebut karena tingginya tumpukan utang. Nilai kewajibannya disebut mencapai sedikit di atas 187 juta euro.

Berdasarkan pengalaman, pasar transfer baru akan kembali benar-benar bergerak pada pertengahan Agustus, ketika para pemain bisa tampil dan meyakinkan di liga masing-masing. Klub yang menjual dengan demikian juga punya waktu lebih sedikit untuk mencari pengganti, yang pada gilirannya mendorong harga naik. Sebuah skenario yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, yang tentu sekali lagi menguntungkan klub-klub Inggris yang memilih menunggu.

Karena itu, tidak mengherankan jika SC Freiburg lebih awal mengurus calon pengganti Atubolu dalam diri Mio Backhaus (12 juta euro dari SV Werder Bremen), meski ia sendiri belum pergi. Jika tidak, klub asal Breisgau itu berisiko menghadapi kepergian sang pemain menjelang penutupan bursa transfer pada 1 September tanpa memiliki pengganti. Terlebih, dengan pemasukan yang kemungkinan besar tinggi dari penjualan Atubolu, tuntutan harga kepada SCF tentu juga akan meningkat.

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Bukan sosok asing juga bagi Bayern: Agen Noah Atubolu salah berhitung

Situasi yang dimasuki Atubolu, atau yang membawanya masuk ke dalamnya, justru semakin mengejutkan. Kecurigaan bahwa ia dan terutama para agennya benar-benar salah berhitung dan meremehkan pasar begitu jelas terlihat. Bahwa pasar kiper secara umum memang sedikit lebih sulit karena posisi yang tersedia di setiap tim lebih sedikit, mestinya sudah dipahami semua orang. Namun, salah penilaian sebesar ini terhadap persoalan yang telah dipaparkan sulit dijelaskan.

Agen Atubolu juga bukan nama yang tak dikenal. Sejak Januari 2026 - beberapa bulan sebelum keinginan pindahnya terungkap - ia diwakili Epic Sports dengan agen bintang Ali Barat, yang juga bukan sosok asing bagi Bayern. Pada musim panas tahun lalu, pria Iran itu mengatur kesepakatan peminjaman Nicolas Jackson yang mahal dengan Chelsea dan setelahnya terutama merayakan dirinya sendiri lewat siaran pers yang lebih dari sekadar ganjil dengan judul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan". Tulisan itu terbit hanya 13 menit setelah pengumuman resmi transfer tersebut - termasuk angka-angka yang biasanya tidak pernah diungkap ke publik sedetail itu dalam industri ini.

Di bawah naungan Barat kini ada kumpulan pemain dengan nama besar, yang membuat salah baca situasi dalam kasus Atubolu ini terasa semakin mengejutkan. Begitu pula fakta bahwa pada akhir 2025 ia bahkan menerima penghargaan dari surat kabar olahraga Italia Tuttosport sebagai agen terbaik tahun ini. Untuk kedua kalinya setelah 2023, yang membuatnya sejajar dengan Jorge Mendes (Gestifute), penasihat CR7 selama bertahun-tahun yang juga dua kali meraih penghargaan itu.

Namun, sampai sekarang ia belum bisa mewujudkan impian kliennya untuk ke Inggris, yang disebut "sejak kecil adalah penggemar berat" Premier League. Menurut Hartenbach, Atubolu kini berada dalam fase transisi dan "sedang melakukan pembicaraan pribadi sendiri dengan klub-klub". Namun efek domino yang diharapkan masih terus ditunggu dan pada posisinya yang krusial itu mungkin juga tidak akan terjadi. Ditambah lagi, terlepas dari semua itu, ia tetap memiliki tuntutan tertentu terhadap calon klub barunya. Hull City dan Coventry City, menurut laporan, setidaknya satu level terlalu kecil baginya. Atubolu disebut menolak kedua tim promosi itu.

Pencarian solusi terbaik itu bagaimanapun tak boleh berlangsung terlalu lama lagi. Jika tidak, Atubolu terancam menjalani satu tahun yang terbuang di tribune Freiburg. Tanpa peluang sama sekali untuk merekomendasikan dirinya kepada pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, untuk posisi nomor satu yang lowong di bawah mistar Jerman. Sampai saat itu, status hubungannya dengan tempat impiannya tetap rumit - dan penyebabnya justru Premier League itu sendiri.



