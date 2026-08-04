Sudah menjadi rahasia umum bahwa Noah Atubolu membayangkan kesehariannya saat ini dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Ketika rekan-rekan setimnya belakangan mempersiapkan diri untuk musim mendatang dengan latar Alpen yang indah, ia tetap sendirian di pusat latihan klubnya saat ini, SC Freiburg. Dari targetnya untuk bergabung dengan tim elite Eropa, paling ingin di Inggris, ia masih sangat jauh, bahkan berbulan-bulan setelah menyampaikan keinginannya untuk pindah satu tahun sebelum kontraknya berakhir.

Sampai hari ini, pemain 24 tahun itu belum menemukan klub baru yang sesuai dengan tuntutannya. Solusi dalam waktu dekat pun belum terlihat. Kiper bertalenta besar, yang dianggap sebagai harapan masa depan untuk DFB, telah salah langkah besar. "Mungkin kita semua sedikit meremehkan betapa lambatnya tempo di pasar kiper yang khusus ini," rangkum direktur olahraga SC, Klemens Hartenbach, belum lama ini kepada kicker.

Bukan hanya pencarian klub Atubolu yang berjalan sulit. Contoh-contoh menonjol lainnya juga menunjukkan hal itu: penyelesaian kesepakatan peminjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax Amsterdam berlangsung berminggu-minggu hingga diumumkan pada Selasa, Stefan Ortega yang sebelumnya tanpa klub mengambil langkah yang pada pandangan pertama terasa tidak lazim ke Olympiakos Piraeus, dan Alexander Nübel juga tidak mendapat tempat di salah satu liga top dan secara agak mengejutkan menandatangani kontrak dengan Besiktas Istanbul.

Anggapan yang tanpa diragukan masuk akal bahwa pasar kiper memang sudah jenuh akan terlalu dangkal jika hanya berhenti di situ. Ada beberapa faktor sekaligus yang memainkan peran menentukan sehingga para penjaga gawang berbakat tinggi di level klub seolah harus menurunkan standar atau bahkan bisa benar-benar tersisih.

Pasar kiper yang tersendat: Masalah utama ada di Inggris

Masalah utama di balik minimnya pergerakan terutama terletak di Inggris. Lebih tepatnya di Premier League, seperti yang baru-baru ini juga disinggung Markus Krösche di kicker. "Terlihat bahwa semua klub pertama-tama harus menjual. Pasar pembeli di Inggris baru benar-benar mulai sekarang. Mereka membawa uang ke pasar, semua negara lain tidak lagi benar-benar membawa banyak uang ke pasar. Bayern kini sudah berinvestasi, tetapi itu pemimpin industri kami dengan kondisi yang berbeda. Semua klub lain menunggu penjualan karena mereka membutuhkan pemasukan. Kami sudah meraih pemasukan lebih dari 80 juta euro, itu tentu juga membantu untuk transfer kami di sisi pemain masuk," kata direktur olahraga Eintracht Frankfurt itu.

Krösche sama sekali tidak hanya merujuk pada pasar kiper, melainkan pasar global. Di luar klub-klub papan atas absolut, semua liga lain sampai batas tertentu bergantung pada Inggris. Banyak klub level menengah dan bawah di Spanyol, Prancis, atau Italia, di luar klub-klub papan atas absolut seperti Barca, Real, Inter, atau PSG, sama sekali tidak mampu merekrut seorang kiper atau pemain outfield yang bisa memicu efek domino yang mengubah pasar.

Menariknya: menurut informasi SPOX, seorang kiper cadangan di Premier League bahkan mendapat bayaran lebih besar daripada seorang kiper nomor satu di liga-liga top lainnya. Baru ketika pasar Inggris bangun, sebagian besar uang mengalir seperti air terjun ke liga-liga lain dan tersebar ke berbagai pasar. Sampai ke liga-liga level bawah. Namun, di Inggris secara tradisional respons memang baru datang sangat terlambat, yang juga tercermin dalam bursa transfer yang sejauh ini relatif sepi. Fenomena yang dalam sepak bola dikenal sebagai musim sepi itu karena itu sama relevannya untuk pasar transfer.

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Ketimpangan absurd: Kiper cadangan ManCity pindah dengan nilai lebih dari 40 juta euro

Bukti lain dari ketimpangan itu adalah kepindahan James Trafford yang akan segera terwujud. Menurut laporan media yang senada, jauh lebih dari 40 juta euro mengalir dari Leeds United untuk pelapis utama GIanluigi Donnarumma ke Manchester City, yang sejak kembali pada musim panas 2025, meski berstatus sebagai nomor dua, tetap sudah 17 kali mengawal gawang klub masa mudanya. Namun demikian, menit bermainnya tidak membenarkan angka yang sangat absurd sebesar 31,2 juta euro, yang dibayarkan Skyblues kepada FC Burnley melalui klausul pelepasan untuk pemain yang saat itu berusia 22 tahun itu - dan tetap saja ManCity keluar dari intermezzo singkat itu dengan keuntungan transfer yang besar.

Sebagai pengganti, Rulli dari Olympique Marseille disebut akan datang, yang pada usia 34 tahun kini kembali memaksimalkan akhir kariernya secara finansial. Namun, klub tradisional itu tidak akan mampu mendatangkan nomor satu baru dari kategori Atubolu, yang disebut-sebut bisa menghasilkan sekitar 20 juta euro untuk Freiburg, dari jumlah jutaan yang relatif kecil dari Manchester itu karena kurangnya kekuatan finansial di Prancis. Sebagai gantinya, mereka akan melihat opsi satu atau dua tingkat di bawahnya.

Apa yang berlaku untuk Rulli, dalam kadar tertentu juga berlaku untuk Nübel. Pada kiper peserta Piala Dunia yang belakangan dipinjamkan selama tiga tahun ke VfB Stuttgart itu, aspek finansial juga memainkan peran paling besar dalam kepindahannya yang cukup mengejutkan dan sekaligus dipandang kritis keluar dari liga-liga top menuju Besiktas Istanbul. Di tujuan yang ia inginkan, Inggris, ia tidak punya pasar. Sementara klub-klub lain di luar Inggris sama sekali tidak mampu menanggung paket keseluruhan berupa biaya transfer dan gaji tinggi.

Untuk menutupi defisit di slip gaji, ia bahkan kabarnya bersikeras meminta pembayaran kompensasi dari FCB. Sumber dana klub top Turki yang dalam beberapa waktu terakhir sempat melemah itu berasal dari sebuah proyek pembangunan properti yang disebut bisa menghasilkan omzet hingga 400 juta euro. Menurut informasi SPOX, kepindahan ke kota metropolitan Turki itu pada akhirnya merupakan keputusan konsensus yang bertumpu pada rekening yang penuh dan jaminan tempat utama di klub yang berpotensi tampil di kompetisi Eropa. Mirip seperti Ortega.

Keran uang ditutup: Arab Saudi bukan lagi alternatif bagi Inggris

Dengan demikian, siapa pun yang memiliki dana lebih sedikit hanya punya satu opsi: cepat mengambil inisiatif! Di Jerman, pola itu sudah terlihat jelas selama bertahun-tahun. Bahkan FC Bayern yang secara finansial jauh meninggalkan para pesaingnya telah lebih awal menuntaskan aktivitas transfer mereka di sisi pemain masuk dengan perekrutan Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, dan tidak akan mengubah itu lagi kecuali jika salah satu bintang besar benar-benar hengkang di luar dugaan.

Penyebab lain yang membuat aktivitas di pasar transfer semakin tertunda adalah Piala Dunia. Fokus tertuju ke Amerika, karena baik para pemain maupun agen mula-mula berlibur dan baru sekarang perlahan kembali ke rutinitas. Selain itu, pasar Arab Saudi juga berubah secara nyata. Para syekh yang berkantong tebal tampaknya telah menutup keran uang, sehingga satu pasar alternatif bagi Inggris pun runtuh. Hal itu ditegaskan oleh rumor-rumor terkini seputar klub Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, yang menyebut bahwa dana investasi negara milik negeri gurun itu (PIF), karena tingginya tumpukan utang, telah menjatuhkan larangan transfer terhadap klub tersebut. Nilai kewajibannya disebut mencapai sedikit di atas 187 juta euro.

Berdasarkan pengalaman, pergerakan besar di pasar transfer baru akan benar-benar muncul lagi pada pertengahan Agustus, ketika para pemain bisa tampil dan meyakinkan di liga. Klub yang melepas pemain pun jadi memiliki waktu lebih sedikit untuk mencari pengganti, yang pada gilirannya membuat harga naik. Sebuah skenario yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, yang sekali lagi tentu menguntungkan klub-klub Inggris yang memilih menunggu.

Karena itu, tidak mengherankan pula bahwa SC Freiburg lebih awal mengurus penerus Atubolu dalam diri Mio Backhaus (12 juta euro dari SV Werder Bremen), meski pemain itu bahkan belum pergi. Jika tidak, klub asal Breisgau itu berisiko ditinggal tanpa pengganti jika terjadi kepergian menjelang akhir bursa transfer pada 1 September. Terlebih, dengan pemasukan yang kemungkinan besar tinggi dari penjualan Atubolu, tuntutan biaya transfer kepada SCF juga pasti akan meningkat.

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Juga bukan sosok asing bagi FC Bayern: Agen Noah Atubolu salah perhitungan

Situasi yang menyeret Atubolu ke posisi seperti sekarang, atau membawanya ke sana, justru makin mengejutkan. Kecurigaan bahwa ia dan terutama para agennya benar-benar salah kalkulasi dan meremehkan pasar sangat masuk akal. Bahwa pasar kiper secara umum memang sedikit lebih sulit karena posisi yang tersedia lebih sedikit di setiap tim semestinya sudah dipahami semua orang. Namun, salah menilai masalah seperti yang telah digambarkan ini tetap sulit dijelaskan.

Agensi Atubolu, terlebih lagi, bukanlah nama asing. Sejak Januari 2026 - beberapa bulan sebelum keinginannya untuk pindah diketahui publik - ia diwakili oleh Epic Sports dengan agen bintang Ali Barat, yang juga bukan sosok asing bagi FC Bayern. Pada musim panas tahun lalu, pria Iran itu mengatur kesepakatan peminjaman Nicolas Jackson yang mahal dengan FC Chelsea dan setelahnya terutama merayakan dirinya sendiri lewat sebuah siaran pers yang lebih dari sekadar ganjil dengan judul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan". Tulisan itu terbit hanya 13 menit setelah pengumuman resmi transfer tersebut, termasuk angka-angka yang dalam industri ini biasanya tidak pernah dipublikasikan sedetail itu.

Di bawah naungan Barat kini terdapat kumpulan pemain dengan nama besar, yang membuat salah baca dalam kasus Atubolu tampak semakin mengherankan. Demikian pula fakta bahwa pada akhir 2025 ia bahkan menerima penghargaan dari harian olahraga Italia Tuttosport sebagai agen terbaik tahun ini. Untuk kedua kalinya setelah 2023, yang membuatnya sejajar dengan peraih dua kali lainnya sekaligus penasihat lama CR7, Jorge Mendes (Gestifute).

Namun, sejauh ini ia belum mampu mewujudkan impian kliennya untuk ke Inggris, padahal Atubolu "sejak kecil adalah penggemar berat" Premier League. Menurut Hartenbach, Atubolu kini berada dalam fase transisi dan "secara pribadi juga melakukan pembicaraan dengan klub-klub". Akan tetapi, efek domino yang diharapkan itu masih belum kunjung datang dan pada posisinya yang krusial mungkin juga tidak akan terjadi. Ditambah lagi, terlepas dari semua itu, ia tetap memiliki tuntutan tertentu terhadap klub barunya. Hull City dan Coventry City, menurut laporan, setidaknya satu tingkat terlalu kecil baginya. Atubolu disebut menolak kedua tim promosi itu.

Pencarian solusi terbaik jelas tak boleh berlangsung terlalu lama lagi. Jika tidak, Atubolu terancam menjalani satu tahun yang hilang di tribune Freiburg. Tanpa peluang sama sekali untuk merekomendasikan dirinya kepada pelatih timnas Jerman yang baru, Jürgen Klopp, untuk pos nomor satu di bawah mistar Jerman yang sedang lowong. Sampai saat itu, status hubungannya dengan tempat yang paling ia idamkan akan tetap rumit - dan ironisnya itu justru disebabkan oleh Premier League sendiri.



