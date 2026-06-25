'Di bawah tekanan yang tak manusiawi, Ronaldo sekali lagi membungkam semua analis skor'

Kolumnis Guido Tijman menyoroti berbagai peristiwa di dunia sepak bola dengan sentuhan satire yang khas. Kali ini, ia menyoroti Cristiano Ronaldo, yang berhasil membungkam banyak pengkritiknya berkat penampilan gemilang saat melawan Uzbekistan.

Setiap kali Cristiano Ronaldo menerima umpan di garis tengah dengan satu atau dua pemain lawan di depannya, saya mendapati diri saya masih tak bisa menahan kegembiraan. Masih tertanam dalam ingatan saya, setelah hampir dua dekade menyaksikannya, bagaimana ia kemudian bertransformasi menjadi semacam Super Saiyan dan melancarkan serangannya dalam mode yang tak terhentikan, dengan gerakan gunting membuat pemain terakhir lawan kehilangan keseimbangan, lalu melesakkan tendangan keras ke sudut jauh gawang.

Atau saat menerima umpan silang, ia seolah melayang di antara awan sementara lawan-lawan yang lebih tinggi tak mampu melampaui siku-nya. Sebuah mode permainan yang tak tertandingi dan ilahi, yang kadang-kadang ditiru oleh rekan-rekan segenerasi seperti Arjen Robben dan Zlatan Ibrahimovic – namun hanya oleh sang pemain Portugal sendiri, serta GOAT segenerasi Lionel Messi, yang memamerkannya hampir tanpa henti selama dua dekade.

Tidak perlu lagi melompat tinggi. Masa kejayaan turborushes, membingungkan lawan dengan gerakan gunting sederhana, dan “Air Ronaldo” telah berlalu. Tentu saja, CR7 bukan lagi bayangan dari Ronaldo lima tahun lalu. Namun, bahkan bayangan Ronaldo yang berusia 41 tahun ini tetap menjadi pilihan terbaik untuk posisi penyerang Portugal.

Hal itu disadari Fernando Santos dengan cara yang menyakitkan ketika, pada Piala Dunia sebelumnya, ia seperti buluh yang rapuh diterpa angin, terpengaruh oleh para pengkritik dari luar dan menempatkan kaptennya di bangku cadangan. Dengan semua kamera tertuju pada bangku cadangan, Portugal tumbang tanpa warna dan tanpa kemuliaan melawan Maroko. Santos pun harus mundur. Lalu bagaimana dengan Ronaldo? Ia membawa negaranya ke Piala Eropa 2024 dengan mencetak sepuluh gol, lolos ke Piala Dunia kali ini dengan lima gol dari lima pertandingan, serta tahun lalu (sama seperti pada 2019) memenangkan Nations League sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.

Selain itu, di level klub pun ia terus mencetak gol secara beruntun, sehingga beberapa minggu lalu ia menjadi juara liga dengan 28 gol dari 30 pertandingan, dan tahun depan ia akan menjadi pemain pertama sepanjang sejarah yang menembus angka fantastis seribu gol tercatat. Sungguh prestasi luar biasa dari seseorang yang sudah dianggap habis selama empat tahun.

Namun, pasukan pengkritik yang sama telah kembali bergerak untuk dengan rakus melontarkan semua panah beracun mereka ke arah “Si Anak Ajaib dari Madeira” setelah ia berani tidak mencetak gol dalam satu pertandingan. Para analis statistik itu berebut untuk menjelaskan bagaimana ia tidak lagi mampu mengikuti ritme permainan dan melakukan gerakan lari yang salah. Para analis papan skor yang—seperti petani yang sedang sakit gigi—akan memuntahkan rasa hormat mereka kepada sang maestro tua, seandainya upaya golnya di tiang dekat meleset beberapa sentimeter ke kiri.

Setelah hujan panah racun, penampilan gemilang rekan sesama GOAT Messi, serta kehebatan para bintang baru seperti Mbappé, Haaland, Yamal, dan Vini Jr., tekanan yang menimpa pundak pemain berusia 41 tahun itu menjadi tak tertahankan. Bintang terbesar itu belum bersinar. Tak ada pemain lain yang pertandingan tanpa golnya akan memicu polarisasi global dan teori konspirasi.

Diejek oleh para badut istana yang di depan kamera menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang yang telah mencetak hampir seribu gol itu berjalan – Ronaldo merasa sangat tersinggung sampai ke tulang sumsum. Wout Weghorst selalu berharga berkat semangat juang dan etos kerjanya yang menular. Ronaldo bahkan lebih gila lagi dalam hal itu. Untungnya, Roberto Martínez melakukan satu-satunya hal yang tepat dengan tidak mendengarkan para penghibur itu dan tetap mempercayai kaptennya. Tenang! Tenang! Imbalannya datang setelah enam menit. Skor tetap di angka dua. Namun, semua analis papan skor kembali dibungkam. CR7 kembali.

Dan ya, orang-orang yang ingin terus berpegang pada perdebatan abadi alih-alih menikmati lebih dari dua dekade bersama dua dewa sepak bola memang benar: setelah membawa Argentina ke Piala Dunia pada 2022, Lionel Messi berada di puncak formasi batu karang, tetapi di sekelilingnya, Pelé, Johan Cruijff, Diego Maradona, dan Cristiano Ronaldo dengan riang melompat-lompat di padang rumput. Di hampir setiap cabang olahraga Olimpiade lainnya, atlet terhebat yang pernah mengenakan sepatu bola itu juga bisa saja menjadi GOAT. Mari kita bersyukur bersama bahwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro mengenakan sepasang sepatu bola di Funchal pada akhir tahun 1980-an.







